Cảnh sát khởi tố thêm 14 người trong vụ án liên quan Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III

Cảnh sát kinh tế khởi tố bổ sung 14 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án là 27 bị can trong vụ án liên quan Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III. Ảnh: CA

Ngày 15/3, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án với các tội: "Giả mạo trong công tác", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ", "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM còn phát hiện 4 trung tâm khác thuộc trường này có sai phạm, thủ đoạn tương tự. Đến nay, PC03 đã khởi tố bổ sung 14 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án là 27 bị can.

Cụ thể, PC03 khởi tố, bắt tạm giam và khám xét với Trần Thị Tuyết về tội "Giả mạo trong công tác", Mai Thị Bích Hồng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tại Trung tâm đào tạo lái xe, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam và thực hiện lệnh khám xét với Nguyễn Văn Hưng – nguyên Giám đốc; Trịnh Ngọc Chuân – Trưởng ban đào tạo và Lê Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm về tội "Giả mạo trong công tác" và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Công Toàn – Trưởng ban hành chính, nhân sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", Nguyễn Thị Hiền – Kế toán trưởng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đối với Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, PC03 khởi tố, bắt giam và thực hiện lệnh khám xét với Trương Lâm Đức - Giám đốc, Trần Xuân Tình - Phó Giám đốc và Nguyễn Xuân Vinh – Trưởng Ban đào tạo về tội "Giả mạo trong công tác" và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Còn tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An, cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam và thực hiện Lệnh khám xét với Lương Văn Viễn – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm về tội "Giả mạo trong công tác" và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam Hồ Ngọc Hồng Tiên – Trưởng ban Ban đào tạo; Bùi Công Điền – Phó Trưởng bao Ban đào tạo; Mai Xuân Viên – Phó Trưởng ban Ban đào tạo về tội "Giả mạo trong công tác".