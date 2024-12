Cảnh sát hình sự và cảnh sát chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở Hà Nội sẽ được chi hỗ trợ 92 tỷ đồng/năm

Cụ thể, ngày 10/12, HĐND TP.Hà Nội bước sang ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 20, khoá XVI. Sáng cùng ngày, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP.Hà Nội.

Theo đó, đối tượng áp dụng là sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng cảnh sát hình sự; sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP.Hà Nội được giao trong chỉ tiêu biên chế.

Theo tờ trình của UBND TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô - trung tâm chính trị hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP.Hà Nội vào sáng 10/12. Ảnh: TP.HN

Những vấn đề về dân số đông, gia tăng cơ học nhanh, về hạ tầng kinh tế - xã hội, về quy hoạch xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng… tác động trực tiếp, sâu sắc đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô; áp lực công việc đối với cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố rất lớn, tính chất công việc phức tạp hơn rất nhiều so với công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Làm việc ở môi trường Thủ đô, là nơi có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, mức sống cao hơn các địa phương khác; trước chỉ số giá tiêu dùng bình quân hằng năm đều tăng so với các năm trước và tình hình trượt giá tại Thủ đô, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố gặp khó khăn trong cuộc sống; ngoài giờ làm việc phải làm thêm ở các lĩnh vực khác hoặc xin thôi phục vụ trước hạn tuổi để làm công việc khác có thu nhập cao hơn.

Thống kê từ ngày 1/1/2019 đến ngày 15/6/2024, Công an TP.Hà Nội có 1.044 nhân sự thôi phục vụ trước hạn tuổi, trong đó: 309 người nghỉ hưu trước hạn tuổi (trung bình 56 người/năm), 701 cán bộ xuất ngũ (trung bình 127 người/năm), 34 người chuyển ngành (trung bình 6 người/năm).

Hiện nay, hơn 80% cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Hà Nội trong đó có cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang công tác trong các lĩnh vực, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 44/LĐTBXH-QĐ ngày 29/1/1997 và Thông tư số 31/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/12/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, đa phần các lực lượng thuộc Công an thành phố đều làm việc ngoài giờ, làm việc ban đêm, thời gian làm việc đều vượt quá thời gian làm việc theo quy định tại Bộ luật Lao động nhưng lại không được hưởng tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm.

Theo UBND TP.Hà Nội, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát hình sự và phòng cháy chữa cháy là hết sức nặng nề. Ảnh: Dân Việt

Theo số liệu, từ năm 2019 đến nay, toàn thành phố xảy ra 32.191 vụ (trung bình mỗi năm 5.853 vụ) phạm pháp về trật tự xã hội, chiếm 12,7% số vụ phạm pháp hình sự toàn quốc. Trong đó có 2.105 vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện nay, lực lượng cảnh sát hình sự đang chuyển đổi mô hình tổ chức từ phân công cụ thể cán bộ, chiến sĩ chỉ làm công tác điều tra tố tụng hoặc chỉ làm công tác trinh sát sang chủ trương bố trí cán bộ, chiến sĩ thực hiện đồng thời cả hai chức năng điều tra tố tụng và trinh sát.

Trung bình mỗi năm, 1 điều tra viên thuộc lực lượng cảnh sát hình sự thụ lý 16 vụ án, 22 đối tượng; trong khi đó, quá trình điều tra khám phá bao gồm cả công tác trinh sát, giám sát và điều tra theo thủ tục tố tụng hình sự trong thời gian dài; điều tra viên thuộc lực lượng cảnh sát hình sự phải tiến hành làm việc ngoài giờ hành chính trên 4 tiếng/ngày để hoàn thành nhiệm vụ.

"Có thể thấy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát hình sự trong công tác phòng chống tội phạm là hết sức nặng nề" – UBND TP.Hà Nội nêu.

Với lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, theo thống kê từ ngày 1/1/2019 đến ngày 14/6/2024, toàn thành phố xảy ra 3.116 vụ cháy, 5 vụ nổ làm chết 154 người, bị thương 173 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 340 tỷ đồng; 6.925 sự cố (chập thiết bị điện trên cột, chập điện trong nhà, cháy rác, cỏ…). Về địa bàn xảy ra cháy, các quận nội thành xảy ra 1.881 vụ (chiếm 60,36%); các huyện, thị xã xảy ra 1.235 vụ (chiếm 39,64%).

Đối với người lính chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ là một lần đối mặt với hiểm nguy, mà có thể đánh đổi bằng cả mạng sống. Chính vì lẽ đó mà chữa cháy được coi là nghề nguy hiểm; đó là nhiệt độ cao từ đám cháy, là nguy cơ đổ sập các kết cấu xây dựng, là nguy cơ nhiễm độc, chất phóng xạ, là những vụ nổ bất ngờ ở hiện trường.

"Tuy đã có sẵn phương án cho từng tình huống nhưng vẫn có nhiều sự cố không thể lường trước, không thể đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ" – UBND TP.Hà Nội đề cập trong tờ trình.

Theo UBND TP.Hà Nội, khối lượng công việc của lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô lớn hơn rất nhiều so với công an các địa phương khác. Trung bình mỗi năm trên địa bàn thành phố xảy ra 2.200 vụ việc liên quan đến cháy nổ, sự cố, tai nạn, trong đó có 566 vụ cháy (trung bình mỗi ngày xảy ra khoảng 6 vụ việc, có những ngày cao điểm lên tới 20 vụ việc; cứ 1 ngày xảy ra 1,5 vụ cháy); trong khi đó, trung bình mỗi năm, toàn quốc xảy ra khoảng 3.300 vụ cháy (trung bình mỗi ngày, cả nước chỉ xảy ra 9 vụ cháy).

Nghị quyết trên được thông qua, Hà Nội dự kiến chi hỗ trợ cho 2 lực lượng này khoảng 92 tỷ đồng/năm, từ ngân sách thành phố.