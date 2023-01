Cảnh sát "lột mặt nạ" của kẻ cho người lao động nghèo, công nhân vay tiền

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1978, Xuân Mai, Chương Mỹ, TP.Hà Nội) để điều tra hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo Công an TP.Hà Nội, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an quận Hà Đông đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Dung nêu trên.

Nguyễn Thị Kim Dung dùng "vỏ bọc" đại lý bán vé máy bay để cho tiểu thương, lao động nghèo vay nặng lãi. Ảnh: CACC

Về diễn biến vụ án, quá trình trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hà Đông phát hiện, một số bà con tiểu thương buôn bán nhỏ trên địa bàn kinh doanh khó khăn nên đã vay vốn của Nguyễn Thị Kim Dung với lãi suất cao.

Với Nguyễn Thị Kim Dung, đối tượng dùng "vỏ bọc" là cửa hàng bán vé máy bay nhưng thực chất Dung hoạt động kinh doanh tài chính, cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ.

Cơ quan điều tra nhận thấy, người vay tiền của Dung chủ yếu là tiểu thương các khu chợ và người lao động nghèo, công nhân. Thủ đoạn của Dung còn đáng lên án hơn khi thị cho khách vay tiền thì cắt lãi tỷ lệ 10 ăn 8, thỏa thuận trả trong 40 ngày.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông xác định từ tháng 8/2022 đến nay, Nguyễn Thị Kim Dung đã cho vay với số tiền giao dịch trên 2 tỷ đồng. Đầu tháng 1/2023, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Dung để điều tra.