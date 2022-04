Cảnh sát thay nhau kê tay vào miệng thanh niên bị co giật để tránh nạn nhân cắn lưỡi

Ngày 2/4, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội) cho biết, các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứ hộ Công an quận này vừa kịp thời cứu giúp một trường hợp bị co giật.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, trong quá trình đang tập luyện rèn thể lực của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện 1 thanh niên ngã tại nền sân bê tông khu tái định cư Kiều Mai (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm) và đang co giật.

Các chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Công an quận Bắc Từ Liêm kịp thời hỗ trợ, cứu hộ nam thanh niên bị co giật. Ảnh chụp màn hình

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận vị trí của nạn nhân, sử dụng các biện pháp cứu hộ nạn nhân.

Nam thanh niên lúc đó bị co giật, miệng cắn chặt, sùi nước bọt. Trước tình huống này, các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã thay nhau dùng ngón tay kê vào miệng nạn nhân, tránh việc nam thanh niên cắn vào lưỡi.

2 chiến sĩ Nguyễn Công Thành và Lê Đức Tùng - Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đồng thời dùng vải sạch gạt nước bọt trào ra từ miệng nam thanh niên để thông đường thở.

Sau khoảng 5 phút, nam thanh niên đã hồi tỉnh và được đưa đến trụ sở y tế gần nhất để tiếp tục điều trị.

Bước đầu xác định, nam thanh niên gặp sự cố là Lại Quang C (SN 2004, quận Bắc Từ Liêm).