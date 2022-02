Cảnh sát triệt phá điểm cá độ đá gà ngày Tết

Sáng 4/2, Công an thị xã Tân Châu (An Giang) tiếp tục làm rõ hành vi của 28 nghi can đánh bạc tại xã Phú Vĩnh. Tang vật đang bị cảnh sát tạm giữ gồm 10 điện thoại di động, 4 con gà, một bộ lắc tài xỉu và hơn 50 triệu đồng.

Các nghi can bị tạm giữ. Ảnh: Nghiêm Túc.

Hôm 2/2, Công an thị xã Tân Châu nhận được tin báo của người dân về điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà và lắc tài xỉu tại ấp Phú Bình, xã Phú Vĩnh. Khi thấy cảnh sát đến, nhiều người đánh bạc bỏ chạy nhưng không thoát được vòng vây.

Làm việc với cơ quan điều tra, các nghi can thừa nhận hành vi. Công an Tân Châu đang đánh giá mức độ vi phạm của từng nghi can.