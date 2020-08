Cảnh sát truy đuổi nhóm trộm cắp trước cửa hàng tiện lợi, bắt nóng 2 đối tượng

Ngày 13/8, Công an quận 1, TP.HCM cho hay, đang tạm giữ hình sự với Lâm Chí Tâm (SN 1994) và Lâm Chí Minh (SN 1982, cùng ngụ quận 1) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 13h40 ngày 10/8, tổ Cảnh sát hình sự Công an quận 1 đi tuần tra ở khu vực quận 1, TP.HCM. Khi đi tới trước cửa hàng tiện lợi Circle K nằm trên đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, trinh sát phát hiện 3 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy để trước cửa hàng.

Sau khi bẻ khoá được xe máy thì cả 3 nhanh chóng tẩu thoát. Tổ trinh sát vội tiến hành truy đuổi theo nhóm đối tượng. Bị lực lượng truy đuổi, các đối tượng chia làm nhiều hướng để chạy trốn.

Khi đến trước căn nhà nằm ở số 81 đường Nguyễn Trãi, quận 1 thì trinh sát bắt giữ được Minh cùng xe máy mang BKS: 59T1-161.31. Tại hướng khác, Cảnh sát hình sự cũng bắt được đối tượng Tâm tại giao lộ đường Lê Lai – Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1 cùng xe gắn máy trộm cắp. Riêng đối tượng Hổ là đồng bọn với Minh và Tâm đã nhanh chân tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội. Do thiếu tiền tiêu sài nên Hổ rủ Minh và Tâm đi trộm cắp bán lấy tiền. Hiện công an đang truy bắt đối tượng Hổ để xử lý theo quy định của pháp luật.