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Pháp luật
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 09:07 GMT+7

Cảnh sát vào cuộc vụ nhóm người cầm hung khí hỗn chiến tại Quán Nhỏ, Hà Nội

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Xuân Huy Thứ sáu, ngày 31/07/2026 09:07 GMT+7
Xuất phát từ mâu thuẫn của 2 nhóm người trong lúc uống rượu, những người này lao vào xô xát tạo nên khung cảnh náo loạn tại quán. Chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng cho biết cảnh sát đang vào cuộc điều tra làm rõ.
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Ngày 31/7, trao đổi với PV Dân Việt, chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, cho biết các đơn vị chức năng đang vào cuộc điều tra vụ đánh nhau tại Quán Nhỏ Vĩnh Tuy, xảy ra đêm 30/7.

Vị này cho biết nguyên nhân xuất phát từ 2 nhóm người ở 2 bàn ăn khác nhau, sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát.

Cảnh nam thanh niên cầm hung khí xô xát tại Quán Nhỏ. Ảnh: Chụp từ clip.

"Công an phường đang tập trung điều tra, làm rõ. Nguyên nhân là mâu thuẫn từ 2 nhóm uống rượu", chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng nói.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh 2 nhóm người cầm hung khí xảy ra hỗn chiến tại Quán Nhỏ Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng. Theo nội dung clip, 2 nhóm thanh niên cầm theo hung khí, ghế nhựa, bát đũa đuổi, đánh nhau gây nên khung cảnh náo loạn tại quán.

Cũng tại khu vực quán này, đêm Valentine (14/2) đã xảy ra vụ hỗn chiến khiến 1 người nhập viện cấp cứu.

Theo cảnh sát, khoảng 23h40 ngày 14/2, Công an phường Vĩnh Hưng nhận tin báo về vụ gây rối tại khu vực ngõ 122 phố Vĩnh Tuy. Lực lượng chức năng sau đó có mặt, bảo vệ hiện trường, xác minh những người liên quan.

Theo điều tra ban đầu, nhóm thứ nhất gồm Nguyễn Quang Huy (25 tuổi), Dương Ngọc Khánh (32 tuổi), Đào Mạnh Quân (35 tuổi), Nguyễn Đạt (32 tuổi) xảy ra xô xát với nhóm thứ 2 gồm Dương Thế Anh (22 tuổi), Nguyễn Hồng Sơn (23 tuổi) và một số người khác.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong quá trình uống rượu, sau đó dẫn đến cãi vã, xô xát và gây mất an ninh trật tự khu dân cư vào đêm khuya.

Vụ việc khiến một người bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

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