Cùng phòng với Phương Linh, Nguyễn Thị An (18 tuổi, quê Vĩnh Phúc) cùng hai người bạn khác nấu và ăn cơm trưa. Cách đây một tháng, Phương Linh lên mạng xã hội tìm thuê nhà trọ giá rẻ Hà Nội. Cô chốt căn phòng trọ biệt thự trong khu đô thị Vân Canh, giá 3,2 triệu đồng. An tìm thêm 3 người bạn khác trên mạng xã hội để cùng chia tiền phòng. Ngày từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội, bố mẹ An nhận xét căn phòng rộng rãi, yên tĩnh. "Dù khu này hơi xa trung tâm, nhưng chúng tôi học xong đều về phòng trọ, cũng không thường xuyên đi chơi", An nói.