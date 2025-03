Cannes và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn tại Oscar

LHP Cannes trở thành "bệ phóng" cho những tác phẩm đoạt giải Oscar

Liên hoan phim LHP Cannes ngày càng khẳng định vị thế của mình trong "cuộc đua" Oscar, khi nhiều tác phẩm ra mắt tại đây sau đó giành được các giải thưởng quan trọng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ.

Năm nay, bộ phim "Anora" đã tiếp tục minh chứng cho xu hướng này khi giành chiến thắng vang dội tại Oscar với 5 giải thưởng, trong đó có: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. "Anora" là tác phẩm thứ tư từng giành Cành cọ vàng tại Cannes rồi sau đó tiếp tục chinh phục hạng mục cao nhất tại Oscar.

Mikey Madison và Sean Baker tại liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Ảnh: Reuters

Trước đây, các bộ phim được ra mắt tại Liên hoan phim Venice thường có lợi thế hơn trong "cuộc đua" Oscar, vì đây được coi là sự kiện mở màn cho mùa phim cuối năm. Những tác phẩm như: "Birdman", "12 Years a Slave", "Nomadland", "Spotlight" hay "The Shape of Water" đều từng có màn ra mắt ấn tượng tại Venice trước khi đoạt giải Oscar.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, LHP Cannes đã dần thay đổi cục diện. Mùa giải trước, các tác phẩm "The Zone of Interest", "Killers of the Flower Moon", "Anatomy of a Fall", "Perfect Days", "Four Daughters" và "Robot Dreams" đều được trình chiếu tại Cannes trước khi nhận đề cử hoặc giành chiến thắng tại Oscar.

Năm nay, ngoài "Anora", nhiều phim từng gây tiếng vang tại LHP Cannes cũng đã đạt thành tích cao tại Oscar, bao gồm: "Flow", "The Substance" và "Emilia Pérez". Các đề cử đáng chú ý khác có "The Apprentice", "The Seed of the Sacred Fig", "The Girl with the Needle" và phim ngắn "The Man Who Could Not Remain Silent". Với tổng cộng 9 giải thưởng trong số 31 đề cử, năm nay đánh dấu một kỷ lục mới của Cannes tại Oscar.

Trong khi đó, Liên hoan phim Venice lại có một năm không mấy suôn sẻ. Dù "The Brutalist" và "I'm Still Here" giành được bốn giải thưởng, nhưng nhiều tác phẩm khác như: "Babygirl", "Queer", "The Room Next Door" và "Joker: Folie à Deux" không gây được ấn tượng với Viện Hàn lâm. Các sự kiện phim khác như Telluride hay Toronto cũng không có nhiều tác phẩm thành công, ngoại trừ "Conclave", "Nickel Boys" và "The Wild Robot".

Ảnh hưởng của LHP Cannes

Xu hướng chuyển hướng sang LHP Cannes đã trở nên rõ ràng hơn kể từ năm 2020, khi "Parasite" trở thành bộ phim đầu tiên giành cả Cành cọ vàng và giải Phim hay nhất tại Oscar kể từ "Marty" năm 1955. Đây cũng là tác phẩm nói tiếng nước ngoài đầu tiên giành giải thưởng danh giá nhất của Viện Hàn lâm, đánh dấu sự thay đổi trong "khẩu vị" của giới bình chọn Oscar.

Việc Viện Hàn lâm mở rộng số lượng thành viên đến từ hơn 75 quốc gia và có 20% số phiếu bầu đến từ bên ngoài nước Mỹ đã giúp các tác phẩm quốc tế có cơ hội tỏa sáng. LHP Cannes, với lịch sử lâu đời trong việc tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật từ nhiều nền điện ảnh khác nhau, trở thành bệ phóng quan trọng cho những bộ phim nước ngoài muốn tranh tài tại Oscar.

Dù ra mắt tại LHP Cannes có thể là một con dao hai lưỡi – với nguy cơ nhận phản ứng tiêu cực từ khán giả hoặc mất đà khi mùa giải kéo dài quá lâu, nhưng thực tế đã chứng minh rằng, điều này không còn là trở ngại lớn. Những tác phẩm như "Coda" (trình chiếu tại Sundance tháng 1), "Everything Everywhere All at Once" (SXSW tháng 3) hay "Oppenheimer" (ra mắt tháng 7) đều chứng minh rằng, một bộ phim không nhất thiết phải công chiếu vào cuối năm mới có thể giành Oscar.

"Anora" cũng có một hành trình đặc biệt. Ban đầu, bộ phim không được coi là ứng viên sáng giá do nội dung gây tranh cãi với nhiều cảnh nhạy cảm cùng ngôn từ mạnh. Tuy nhiên, việc ra mắt sớm tại LHP Cannes giúp tác phẩm có đủ thời gian để chinh phục giới phê bình và công chúng qua các liên hoan phim Toronto, San Sebastian, New York và London. Khi không có quá nhiều đối thủ mạnh xuất hiện, "Anora" dần trở thành ứng cử viên "nặng ký" và cuối cùng giành chiến thắng thuyết phục.

Giải Oscar năm nay cũng chứng kiến một động thái đáng chú ý khi ban tổ chức và người dẫn chương trình Conan O’Brien dành nhiều lời mỉa mai cho các nền tảng phát trực tuyến. Những bộ phim được phát hành rạp rõ ràng có lợi thế hơn, với bốn giải thưởng được trao cho đạo diễn Sean Baker – một người ủng hộ mạnh mẽ trải nghiệm điện ảnh truyền thống.

LHP Cannes cũng có chính sách tương tự, yêu cầu các phim tham gia phải có suất chiếu rạp chính thức, điều này tạo ra sự khác biệt so với các liên hoan phim khác như Venice hay Toronto.

Mikey Madison với giải Oscar của cô nhờ "Anora". Ảnh: Burt Harris.

Ngoài ra, LHP Cannes cũng trở thành sân chơi cho những đạo diễn theo đuổi các dự án độc lập và đầy sáng tạo – điều mà Viện Hàn lâm ngày càng ưu ái. Trong khi các liên hoan khác như Sundance vẫn có những tác phẩm thành công như: "A Real Pain", "Past Lives" và "20 Days in Mariupol", LHP Cannes lại mang đến một không khí lộng lẫy hơn, thu hút sự chú ý ngay từ đầu mùa giải. Liên hoan phim Venice ngày càng thiên về các ngôi sao Hollywood, trong khi Cannes vẫn duy trì trọng tâm vào các đạo diễn và các tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân.

Với những thay đổi trong cách bình chọn của Viện Hàn lâm, LHP Cannes dự kiến sẽ tiếp tục có ảnh hưởng lớn trong mùa giải Oscar những năm tới. Các bộ phim có thể góp mặt tại sự kiện năm nay bao gồm: "The Phoenician Scheme" của Wes Anderson – một đạo diễn từng nhiều lần ra mắt phim tại LHP Cannes, cũng như "Highest 2 Lowest" của Spike Lee. Những tên tuổi như: Jim Jarmusch, Lynne Ramsay, Richard Linklater, Terrence Malick và David Lowery cũng có khả năng xuất hiện.

Trong một mùa giải mà mọi thứ đều có thể xảy ra, LHP Cannes ngày càng trở thành một bệ phóng quan trọng cho các tác phẩm nghệ thuật muốn chinh phục Viện Hàn lâm. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của liên hoan phim danh giá bậc nhất thế giới, mà còn phản ánh sự chuyển biến trong thị hiếu của giới làm phim và khán giả hiện đại.