Cao Phong (Phú Thọ): Buộc tháo dỡ bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp trong thời hạn 5 ngày

Liên quan đến vụ việc bãi tập kết vật liệu xây dựng "mọc" trên đất nông nghiệp tại xóm Đỉnh Cun (xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ) mà Báo Dân Việt đã phản ánh trước đó, UBND xã Cao Phong đã ban hành quyết định xử phạt hành chính.

Cụ thể, tại Quyết định số 03/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được ký bởi Chủ tịch UBND xã Cao Phong - Hoàng Minh Hiếu, cá nhân bị xử phạt là ông Trần Khắc Hưng (sinh năm 1982, trú tại Xóm Đỉnh Cun, xã Cao Phong).

Chủ bãi tập kết vật liệu xây dựng là ông Trần Khắc Hưng (sinh năm 1982, trú tại Xóm Đỉnh Cun, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ) bị xử phạt 5 triệu đồng. Ảnh: TL.

Hành vi vi phạm: Chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại thửa 132, tờ bản đồ số 07, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đây là hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai năm 2024

Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông Hưng bị phạt 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Quyết định buộc ông Hưng phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm: Buộc tháo dỡ, di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng ra khỏi thửa đất vi phạm. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp nằm ngay khúc cua ven Quốc lộ 6, đoạn thuộc xóm Đỉnh Cun, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TL.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 05 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định.

Quyết định cũng nêu rõ, mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả sẽ do cá nhân ông Trần Khắc Hưng chi trả. Nếu quá thời hạn mà không thực hiện di dời và nộp phạt, ông Hưng sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Dân Việt đã có bài phản ánh, bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp nằm ngay ven Quốc lộ 6, đoạn thuộc xóm Đỉnh Cun, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ.

Vị trí bãi nằm ngay tại một khúc cua, tầm nhìn bị che khuất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bãi này không chỉ có dấu hiệu vi phạm luật đất đai mà còn gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6.



