Cao Phong (Phú Thọ): Đã di dời bãi tập kết vật liệu trên đất nông nghiệp

Chiều ngày 5/11, ghi nhận của phóng viên Báo Dân Việt, bãi tập kết vật liệu trái phép “mọc” trên đất nông nghiệp tại xóm Đỉnh Cun, xã Cao Phong đã di dời gần như toàn bộ vật liệu, phương tiện.

Tức là sau nhiều ngày kể từ khi có Quyết định số 03/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của Chủ tịch UBND xã Cao Phong ngày 28/10/2025.

Mặc dù chủ bãi tập kết vật liệu xây dựng ở xóm Đỉnh Cun, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ đã di chuyển vật liệu xây dựng nhưng việc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong vòng 05 ngày theo như Quyết định xử phạt số 03/QĐ-XPHC vẫn chưa thực hiện. Ảnh: Thành Dân.

Theo yêu cầu, việc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong vòng 05 ngày theo Quyết định xử phạt số 03/QĐ-XPHC.

Trước đó, ngày 24/10, Báo Dân Việt có bài: "Phú Thọ: Bãi tập kết vật liệu xây dựng "mọc" trên đất nông nghiệp, ngay khúc cua trên QL6", phản ánh ở xóm Đỉnh Cun, xã Cao Phong có một bãi tập kết vật liệu xây dựng rộng cả nghìn m2, "mọc" trên đất nông nghiệp, ven Quốc lộ 6.

Vị trí của của bãi nằm ngay một khúc cua trên Quốc lộ 6, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Không chỉ vi phạm về đất đai và an toàn giao thông, chủ bãi còn tự ý đổ bê tông kiên cố trên một phần diện tích, biến khu vực này thành điểm tập kết phế thải xây dựng, có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi Báo Dân Việt phản ánh, ngày 28/10/2025, Chủ tịch UBND xã Cao Phong đã ra Quyết định số 03/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Trần Khắc Hưng (SN 1982), trú tại xóm Đỉnh Cun, xã Cao Phong.

Quyết định nêu rõ hành vi vi phạm: Chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại thửa 132, tờ bản đồ số 07, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đây là hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai năm 2024

Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông Hưng bị phạt 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Quyết định buộc ông Hưng phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm: Buộc tháo dỡ, di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng ra khỏi thửa đất vi phạm. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.