Cặp đôi người Anh mê mẩn Việt Nam vì lý do bất ngờ

Vợ chồng Celine tại Hà Nội. Nguồn: Daily Mail

Hai năm trước, vợ chồng Celine Diffin (29 tuổi) đến từ thành phố Armagh nhỏ bé ở Ireland đã quyết định chọn thủ đô Hà Nội (Việt Nam) làm bến đỗ mới. Cặp đôi hiện có một bé gái sáu tháng tuổi tên là Éabha. Cả gia đình đều yêu thích văn hóa thân thiện cũng như hài lòng với mức sống rất phải chăng tại đây.

Celine tiết lộ họ chỉ phải chi 432 bảng Anh (khoảng 14 triệu đồng) cho tiền thuê nhà mỗi tháng và 40 bảng (hơn 1,2 triệu đồng) để mua sắm nhu yếu phẩm hàng tuần. Lúc đầu, cô rất bất ngờ khi chỉ với 1 bảng (hơn 30.000 đồng) họ đã có thể đổ đầy một bình xăng và thưởng thức một chiếc bánh mì.

Với mức lương của một giáo viên mầm non, Celine khẳng định cả gia đình vẫn có thể chi tiêu thoải mái ở Việt Nam, điều mà không thể xảy ra nếu họ sống ở Anh.

Bà mẹ một con nói thêm rằng ăn uống ở Hà Nội rất rẻ, ví dụ một bữa ăn ngoài chỉ tốn 2 bảng (60.000 đồng), một lon bia có giá 40 xu (12.000 đồng) và một ly cocktail cũng chỉ 2 bảng.

Khi còn ở Ireland, Celine từng phải trả 650 bảng (hơn 19 triệu đồng) mỗi tháng cho một chỗ trong ký túc xá sinh viên. Trong khi ở Hà Nội, căn hộ hai phòng ngủ của vợ chồng cô không những rẻ hơn mà còn rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.

Chia sẻ với tờ The Sun, cô hào hứng nói: "Thực phẩm ở Việt Nam rẻ hơn nhiều so với ở quê hương tôi. Vợ chồng tôi thỉnh thoảng ra ngoài ăn tối, chúng tôi ăn những món Việt, có bữa nhiều nhất chỉ ăn hết 2 bảng. Tôi thấy mọi người ở đây thường chọn ăn ngoài thay vì tự nấu vì giá quá rẻ."

Năm ngoái, bảng xếp hạng InterNations đã công bố Việt Nam được bình chọn là quốc gia có chi phí sinh hoạt rẻ nhất dành cho người nước ngoài. Đây là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng này.

Theo khảo sát, 65% người nước ngoài tại Việt Nam hài lòng với tình hình tài chính của họ, không chỉ vì chi phí sinh hoạt thấp mà còn nhờ mức thu nhập cao. Gần 1/5 số người nước ngoài sống ở Việt Nam kiếm được 150.000 USD/năm (gần 4 tỷ đồng).

Celine rất ấn tượng với lối sống thoải mái và nhộn nhịp ở Việt Nam, đặc biệt là "văn hóa ngủ trưa". Vì vậy, sau một thời gian gắn bó, cô quyết định định cư và sinh con tại Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều ưu điểm, Celine bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô. Với mật độ dân cư và phương tiện đông đúc, chỉ số bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội cao gấp 41,8 lần so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo dữ liệu từ công ty IQAir (Thụy Sĩ). Do có đường kính rất nhỏ, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường nên bụi mịn dễ dàng xâm nhập vào máu qua phổi và gây ra các bệnh nguy hiểm liên quan đến tim mạch, hen suyễn và ung thư.

Tình trạng ô nhiễm không khí thường trở nên nghiêm trọng hơn từ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm do thời tiết lạnh, nhiều người sử dụng lò than để sưởi ấm khiến mức độ ô nhiễm tăng cao. Gia đình Celine thường phải đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ sức khỏe.

Ngoài ra, Celine cũng thừa nhận rằng rào cản ngôn ngữ là một thách thức lớn, nhưng giờ đây cô đã dần thích nghi với cuộc sống nhờ có Google Dịch. Celine và chồng đã bắt đầu học tiếng Việt được một thời gian nhưng họ vẫn chưa thể thành thạo ngôn ngữ khó nhằn này. Dù vậy, cô khuyên những người ai đang có ý định định cư tại một đất nước khác hãy "mạnh dạn thử thách bản thân" vì hành trình khám phá một nền văn hóa mới có thể là trải nghiệm quan trọng nhất của đời người.