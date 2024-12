Cập nhật: Chính quyền Assad bị lật đổ, Thủ tướng Syria bị dẫn tới gặp phiến quân

Phiến quân Syria ở Damascus. Ảnh: Reuters.

16h

Tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay Damascus đã bị đình chỉ trong bối cảnh hỗn loạn ở thủ đô Syria, theo thông báo NOTAM gửi đến các phi công và kiểm soát không lưu.

Quân đội Syria cho biết họ vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại "các nhóm khủng bố" ở các tỉnh Hama, Homs và Daraa, bất chấp tuyên bố của nhóm thánh chiến rằng họ đã lật đổ chính quyền Bashar Assad, theo một tuyên bố được chia sẻ bởi một số phương tiện truyền thông.

15.48: Đại sứ quán Iran bị xâm nhập

Truyền thông nhà nước Iran đang trích dẫn các báo cáo rằng một số "phần tử vũ trang" đã xâm nhập vào tòa nhà đại sứ quán Iran tại Damascus.

IRNA, cơ quan thông tấn chính thức của chính phủ Iran, đã trích dẫn các báo cáo của "một số phương tiện truyền thông" mà không giải thích thêm.

Các cảnh quay cho thấy những căn phòng đổ nát bên trong đại sứ quán và những bức ảnh bị xé nát của các nhà lãnh đạo bị ám sát như Qassem Soleimani của Iran và Hassan Nasrallah của Hezbollah.

15.25: Hình ảnh Thủ tướng Syria giữa vòng vây phiến quân

Phiến quân hộ tống Thủ tướng Syria

Đoạn video cho thấy Jalali được bao quanh bởi những người đàn ông có vũ trang đang đi xuống một số bậc thang và bước vào một chiếc SUV màu đen cùng một người đàn ông khác.

"Cựu thủ tướng đang cùng Quân đoàn 5 của người dân Hauran đến Khách sạn Four Seasons để họp và bàn giao các thể chế của đất nước cho những anh hùng của Quân đội Tự do", một người đàn ông được nghe nói trong video.

Trước đó, thủ tướng đã nói rằng ông muốn "đảm bảo" hoạt động của các thể chế công, cơ sở nhà nước và bảo vệ "sự an toàn và an ninh cho tất cả công dân".

15.15: Phiến quân phá bỏ tượng đài cha của Tổng thống Assad

Truyền thông Ả Rập đưa tin, tại trung tâm thủ đô Syria, tượng đài tưởng nhớ cha của Tổng thống Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, đã bị phá bỏ.

Một đám đông di chuyển tự do xung quanh dinh tổng thống trống rỗng; không còn ai canh gác tòa nhà nữa. Một số người bước vào nơi ở đã gỡ bỏ những bức tranh trên tường.

Ngoài ra, các chiến binh và cư dân thành phố có thiện cảm với họ sẽ đi bộ dọc theo Quảng trường trung tâm Umayyad, nơi tọa lạc các tòa nhà của Đài Truyền hình Nhà nước Syria và Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang nước này. Có những chiếc xe tăng do quân đội để lại ở quảng trường.

15.06: Phân tích về quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ

Phe đối lập Syria đang dần giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus, đánh dấu sự kết thúc của triều đại al-Assad kéo dài 54 năm.

Ankara chắc chắn muốn thấy al-Assad ra đi và phe đối lập tiếp quản. Tuy nhiên, họ đang cố gắng hiệu chỉnh lại các chính sách của mình và tìm ra cách định vị lại mình ở Syria.

Họ có một số lo ngại. Đầu tiên, họ không muốn thấy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), chủ yếu bao gồm các chiến binh người Kurd, giành được ngày càng nhiều lãnh thổ.

Một vấn đề lớn khác là người tị nạn Syria. Turkiye đã tiếp nhận số lượng người tị nạn Syria lớn nhất trong nhiều năm — khoảng 3,5 triệu người.

Turkiye muốn một Syria ổn định, tất nhiên là do phe đối lập kiểm soát, và hy vọng phần lớn người tị nạn Syria bằng cách nào đó sẽ quay trở lại Syria. Họ hy vọng điều này sẽ mang lại sự cứu trợ cho nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là những tính toán mới. Ankara hiện coi Syria là một Syria mới, hoàn toàn khác so với đất nước của chỉ 12 ngày trước.

14.58: Phân tích: Iran đang nỗ lực sửa đổi lập trường chiến lược của mình về Syria

Tohid Asadi, một cây bút chuyên về các vấn đề Iran, cho biết Tehran đang "đánh giá năng động" những diễn biến mới nhất trên thực địa ở Syria.

Ông cho biết đất nước này đang nỗ lực "sửa đổi lập trường địa chính trị và chiến lược" của mình về tình hình này.

"Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi đang ở Doha để có thêm các cuộc đàm phán về những diễn biến này", Asadi cho biết.

"Chúng tôi đã thấy hoạt động ngoại giao tích cực này của nước cộng hòa Hồi giáo trong vài ngày qua về những diễn biến này", nhà phân tích nói thêm.

Asadi nhấn mạnh rằng có vẻ như có một "mối quan ngại nghiêm trọng" ở Tehran liên quan đến những gì đang diễn ra ở Syria.

Phiến quân ở Homs. Ảnh: CNN.

14.45: Quân nổi dậy hộ tống Thủ tướng Syria, có thể bàn giao quyền lực

Một đoạn video cho thấy Thủ tướng Syria Mohammad Ghazi Al-Jalali được quân nổi dậy hộ tống ở Damascus vào Chủ Nhật, được cho là đến một khách sạn để bàn giao quyền lực của chính phủ.

Đoạn video cho thấy bao quanh ông Jalali là những người đàn ông có vũ trang đang đi xuống một số bậc thang và bước vào một chiếc SUV màu đen cùng một người đàn ông khác.

"Cựu thủ tướng đang cùng Quân đoàn 5 của người dân Hauran đến Khách sạn Four Seasons để họp và bàn giao các thể chế của đất nước cho những anh hùng của Quân đội Tự do", một người đàn ông được nghe nói trong video.

Trước đó, thủ tướng đã nói rằng ông muốn "đảm bảo" hoạt động của các thể chế công, cơ sở nhà nước và bảo vệ "sự an toàn và an ninh cho tất cả công dân".

Ông cũng đề nghị hợp tác "với bất kỳ nhà lãnh đạo nào do người dân lựa chọn", đồng thời tuyên bố rằng ông vẫn ở trong nước.

14.20: Quân đội đối lập ra lệnh bảo vệ tài sản công và tư

Bộ tư lệnh quân đội của lực lượng đối lập tuyên bố rằng "tất cả chúng ta cần đoàn kết và hợp tác để thể hiện hình ảnh tốt nhất về cuộc cách mạng và nhân dân của chúng ta" trong thời khắc lịch sử này.

Bộ tư lệnh đã ban hành các hướng dẫn sau đây cho tất cả các lực lượng lật đổ:

Nghiêm cấm bắn đạn vào không trung trong mọi trường hợp vì điều này gây ra sự hoảng loạn trong dân thường và gây nguy hiểm đến tính mạng của người vô tội.

Nghiêm cấm can thiệp vào các cơ quan và tài sản công vì đây là tài sản hợp pháp của nhân dân. Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ, gìn giữ và giúp phát triển chúng.

Nghiêm cấm xâm phạm hoặc gây tổn hại đến bất kỳ tài sản tư nào dưới bất kỳ hình thức nào.

14.15: HTS là ai?

HTS, một nhóm do một cựu chỉ huy Al-Qaeda và trước đây được gọi là Jabhat al-Nusra chỉ huy, đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ từ tỉnh Idlib do phe đối lập nắm giữ ở miền bắc Syria chỉ vào tuần trước. Những kẻ thánh chiến đã đánh đuổi Quân đội Syria khỏi các thành phố Aleppo, Hama, Homs và Al-Qusayr tại biên giới với Lebanon.

Các nhóm đối lập và chiến binh khác hoạt động ở Syria cũng chiếm giữ một số khu vực của đất nước. Quân đội Syria Tự do (FSA) do Mỹ tài trợ đã chiếm được địa điểm cổ xưa Palmyra, trong khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cũng được Mỹ hậu thuẫn đã chiếm giữ Deir ez-Zor.

13.59: Chiến binh trong dinh tổng thống

Các chiến binh nổi loạn được nhìn thấy trên khuôn viên của dinh tổng thống Syria. Các cảnh quay được xác minh bởi CNN cho thấy các chiến binh ở gần một cổng nhà nằm ở rìa phía nam của khuôn viên cung điện.

Những người đàn ông có thể được nhìn thấy đang bắn súng lên không trung để ăn mừng tại khu vực lối vào vắng vẻ.

13h58: Sự hiện diện của quân đội Nga

Thủ tướng Syria nói rằng vấn đề về sự hiện diện của quân đội Liên bang Nga sẽ do chính phủ mới giải quyết.

13.55 Tìm kiếm tung tích ông Assad

Một cuộc tìm kiếm tích cực đang được tiến hành đối với tổng thống Bashar al-Assad khi quân nổi dậy thẩm vấn các sĩ quan quân đội Syria và các viên chức tình báo có thể biết về các hoạt động của ông, theo một nguồn tin quen thuộc với các hoạt động của quân nổi dậy.

Lực lượng nổi dậy tuyên bố Damascus "tự do" vào Chủ Nhật, tuyên bố ông Assad đã chạy trốn khỏi thủ đô.

Nhà lãnh đạo Syria đã không được nhìn thấy hoặc nghe thấy công khai kể từ khi quân nổi dậy tiến vào thủ đô vào sáng sớm Chủ Nhật.

Phiến quân Syria chiếm thành phố Homs. Ảnh: Reuters.

13h49: Israel tuyên bố không can thiệp nội bộ



Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã triển khai quân đội tới vùng đệm giáp với Syria, cũng như một số địa điểm khác để đảm bảo phòng thủ cho Israel và sự an toàn của Cao nguyên Golan.

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng IDF không can thiệp vào các sự kiện nội bộ ở Syria", tuyên bố viết, đồng thời nói thêm rằng quân đội trong khu vực "sẽ tiếp tục hoạt động miễn là cần thiết" để đạt được các mục tiêu của mình.

13.20: Xe tăng Israel tiến vào vùng đệm

Xe tăng Israel đã di chuyển vào "vùng đệm" với Syria tại khu vực Quneitra, không xa Cao nguyên Golan, nơi phần lớn do nhà nước Do Thái chiếm đóng kể từ Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, tờ Times of Israel đưa tin, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng Tây Jerusalem đã tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh vào khu vực này, với mục tiêu không xác định.

Các nguồn tin địa phương nói với RT rằng lực lượng tuần tra của Israel đã tiến vào thị trấn Khan Arnabah ở tỉnh Quneitra, giết chết một thanh niên.

12h53: Phiến quân tiến công

Các lực lượng phiến quân đang đạt được tiến triển ở phía tây tỉnh Deir ez-Zor trên biên giới Iraq, các chiến binh thánh chiến cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng "hàng trăm thành phần của chế độ đã đầu hàng" trong khu vực. Trung tá Hassan Abdulghani, một chỉ huy quân sự cấp cao trong khu vực, cũng cho biết các lực lượng thánh chiến đã bắt đầu tiến vào thành phố Deir ez-Zor.

12h.50: Giải thoát tù nhân

Lực lượng thánh chiến tuyên bố họ đã giải thoát tất cả tù nhân khỏi Nhà tù Sednaya gần Damascus, đồng thời tuyên bố "kết thúc kỷ nguyên chuyên chế" tại cơ sở này. Không rõ có bao nhiêu tù nhân bị giam giữ trong nhà tù bí mật này, nhưng theo báo cáo, con số này lên tới hàng nghìn. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng nhà tù đã đồng ý giao nộp cơ sở này để đổi lấy việc rút lui an toàn.

12.42: Quân đội tuyên bố chế độ của ông Assad đã kết thúc

Các chỉ huy quân sự cấp cao của Syria đã nói với các sĩ quan rằng "Chế độ cai trị của Tổng thống Bashar Assad đã kết thúc", Reuters đưa tin, trích dẫn một nguồn tin quân sự. Các cảnh quay lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy các trạm kiểm soát quân sự ở khu vực Damascus đã bị quân nhân bỏ rơi hoàn toàn.