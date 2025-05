Thấy tình huống của cặp sinh đôi mà bác sĩ cũng bất ngờ.

Theo nhiều nghiên cứu, các cặp anh chị em sinh đôi thường luôn có một sự liên kết đặc biệt ngay từ khi chào đời. Đơn cử như mới đây, một bệnh viện ở Trung Quốc vừa thực hiện ca sinh mổ thành công của mẹ bỉm trẻ mang song thai, khoảnh khắc hai bé sơ sinh chào đời đã “gây sốt” mạng xã hội.

Trong video, cặp song sinh gồm một bé trai và một bé gái đã ôm chặt lấy nhau ngay khi vừa được đưa ra khỏi cơ thể người mẹ. Đến nỗi, y tá đã nhiều lần không tách được chúng ra, và phải thốt lên rằng tình huống này thật hiếm gặp.

Sau khi cảnh tượng này được chia sẻ, nó đã thực sự thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo phụ huynh. Nhiều người cảm thấy khoảnh khắc của hai anh em vừa đáng yêu, lại vừa thiêng liêng đến lạ. Mới chào đời đã bám nhau như vậy, ai cũng đoán rằng các bé sau này sẽ là cặp anh em có mối quan hệ cực kỳ thân thiết và khắng khít.

Chứng kiến các con yêu thương nhau từ thuở lọt lòng, bố mẹ của hai nhóc tỳ không khỏi hạnh phúc. Bác sĩ và y tá bệnh viện cũng bất ngờ và xúc động trước trường hợp đặc biệt này.

Trên thực tế, gia đình đông con lúc nào cũng vui vẻ và nhiều bố mẹ thích nhà có không khí náo nhiệt. Tuy nhiên, càng đông con thì việc nuôi dạy của bố mẹ sẽ càng đối diện với nhiều thách thức. Nhất là bố mẹ cần biết cách để dung hòa, và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các con ngay từ khi còn nhỏ.

Vì thế khi quyết định nhà có đông con, cha mẹ hãy cố gắng giúp các con thêm yêu thương, gắn kết nhau bằng cách:

- Không phân biệt, đối xử khác nhau

Khi một gia đình có đông con, rất khó để bố mẹ đối xử công bằng giữa các thành viên, sẽ luôn có những bé được thiên vị hơn một chút vì nhỏ hơn hoặc vì là con gái, hoặc con trai.

Trên thực tế, cách đối xử phân biệt này của cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương, thậm chí là gây phẫn nộ trong suy nghĩ của trẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ anh, chị, em của trẻ. Khi có từ 2 con trở lên, điều quan trọng là bố mẹ phải đảm bảo đối xử công bằng, ai cũng như ai, không vì chúng ít tuổi hơn hay là con gái mà bênh vực, ai có lỗi phải nhận lỗi, ai ngoan sẽ được thưởng.

- Có mâu thuẫn giữa các con, bố mẹ tốt nhất không nên can thiệp

Thông thường, nếu có nhiều trẻ em trong gia đình, sẽ luôn có những mâu thuẫn xảy ra giữa các con và hầu hết các bậc cha mẹ có thói quen sẽ bảo vệ, bênh vực bạn nhỏ hơn. Đấy không phải là cách hành xử đúng đắn. Tốt nhất, bố mẹ không nên can thiệp, tự phân định mà hãy cho các con thời gian và cơ hội tự giải quyết với nhau.

Trong quá trình giao tiếp và giải quyết xung đột, tình anh em của những đứa trẻ cũng sẽ được “đào sâu”, những đứa trẻ trở nên hiểu nhau hơn.

- Tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ

Ngay cả khi cặp song sinh có ngoại hình giống nhau, chúng cũng sẽ khác nhau ở một số khía cạnh ví dụ như tính cách, sở thích… Do đó, nếu có nhiều con trong gia đình, cha mẹ không nên so sánh con cái với nhau và cho phép mỗi đứa trẻ có những điểm riêng biệt, tự do phát triển nét khác biệt đó.

Cha mẹ tôn trọng sự phát triển nhân cách của trẻ, điều này có lợi cho trẻ em hơn.

- Tạo môi trường để các con thiết lập mối quan hệ tốt đẹp

Để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa anh chị em, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ cách giúp đỡ lẫn nhau thay vì so sánh. Một cách thực hiện hiệu quả là khuyến khích anh trai dạy em gái những kỹ năng mới, như vẽ tranh. Đồng thời, em gái có thể giúp anh trai bằng cách lấy đồ chơi cho anh…

Thông qua những hoạt động hợp tác này, trẻ không chỉ học cách chia sẻ và hỗ trợ nhau mà còn vun đắp tình cảm gia đình. Khi trẻ cảm thấy mình là một phần của nhau thay vì là đối thủ, mối quan hệ giữa các con sẽ trở nên khăng khít hơn, tạo ra một không khí hòa thuận và yêu thương trong gia đình.