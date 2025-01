Cặp vợ chồng lập 9 Công ty, tung hàng chục ngàn tấn phân bón giả ra thị trường, có thể bị xử lý thế nào?

Công an bắt tạm giam cặp vợ chồng buôn bán phân bón giả

Ngày 22/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã triệt phá một vụ "đại án" liên quan đến việc sản xuất, buôn bán phân bón giả, hoạt động trên nhiều tỉnh, thành.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận nói chung xuất hiện tình trạng sản xuất phân bón giả nhằm thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng xấu đến năng suất cây trồng của người nông dân.

Sau gần 1 năm xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk xác định loại phân bón giả mang nhãn hiệu NPK được sản xuất bởi Công ty Cổ phần thương mại phân bón Nam Dương có địa chỉ tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định và Công ty cổ phần tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA có địa chỉ tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, tỉnh Long An.

2 công ty trên do vợ chồng Bùi Minh Chánh (43 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm My (41 tuổi, cùng trú tại TP.HCM) làm Tổng Giám đốc.

Cặp vợ chồng Chánh, My đã lập 9 công ty, sản xuất và bán ra thị trường hàng chục ngàn tấn phân bón giả mỗi năm. Trong ảnh là kho, xưởng sản xuất của công ty. Ảnh C.A.

Ngoài ra, vợ chồng Chánh, My còn đứng ra thành lập 7 công ty thành viên nhằm thuận tiện cho việc quảng cáo, buôn bán nhiều mặt hàng sản phẩm phân bón ra thị trường ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hai vợ chồng này khai nhận, đã chỉ đạo hai nhân viên kế toán của công ty là Võ Thị Hồng Nhung (33 tuổi) và Nguyễn Dương Thịnh (36 tuổi, đều trú tại tỉnh Bình Định) điều chỉnh công thức sản xuất phân bón NPK, trong đó có các loại phân bón NPK với hàm lượng kali thấp hoặc không có kali.

Khám xét trụ sở và kho sản xuất của 2 công ty do vợ chồng Chánh, My làm Tổng Giám đốc, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ hơn 10.200 bao ghi nhãn hiệu bên ngoài là các loại phân bón NPK khác nhau với tổng trọng lượng hơn 513 tấn, hơn 4.000 tấn nguyên liệu sản xuất nghi là phân bón giả cùng nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ sách có liên quan.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với 32 đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum, tạm giữ gần 850 tấn các sản phẩm nghi là phân bón giả mà Công ty Nam Dương và Công ty Hoa Kỳ - VINA đã sản xuất bán ra thị trường.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số lượng phân bón do Công ty Nam Dương và Công ty Hoa Kỳ - VINA sản xuất là phân bón giả.

Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đại lý mua phân bón từ hai công ty trên nhanh chóng giao nộp cho cơ quan chức năng gần nhất. Nếu để tiếp tục bán ra thị trường, các đại lý sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Bùi Minh Chánh và vợ là Nguyễn Thị Cẩm My cùng 2 kế toán của công ty là Võ Thị Hồng Nhung và Nguyễn Dương Thịnh để tiếp tục điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón", làm rõ toàn bộ vụ án để chuyển truy tố các bị can trước pháp luật.

Theo một nguồn tin của Dân Việt, "đại án" phân bón giả trên, có liên quan đến 187 đại lý tại 12 tỉnh, thành. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, trong năm 2023, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường trên 13.000 tấn phân bón giả; năm 2024 số lượng là trên 16.000 tấn và trong vòng 8 ngày đầu tháng 1 năm 2025, các đối tượng đã sản xuất và tung ra thị trường khoảng 501 tấn phân bón giả.

Theo một nguồn tin của Dân Việt, "đại án" phân bón giả này, có liên quan đến 187 đại lý tại 12 tỉnh, thành. ảnh: CACC

Cặp vợ chồng gây ra vụ việc có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho hay, phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng hoặc có tác dụng cải tạo đất để tăng năng suất, chất lượng cho cây trồng. Việc phân bón không đảm bảo những yêu cầu về chất lượng có thể sẽ dẫn đến thiệt hại khiến cho năng suất của cây trồng bị giảm sút, gây ảnh hướng đến môi trường.

Điều 9 Luật Trồng trọt năm 2018 quy định cấm cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau: Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu phân bón chưa được quyết định công nhận lưu hành tại Việt Nam, trừ trường hợp nhập khẩu phân bón quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật này và sản xuất phân bón để xuất khẩu theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Sản xuất, buôn bán giống cây trồng không đáp ứng điều kiện sản xuất, buôn bán; sản xuất, buôn bán phân bón chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón. Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu giống cây trồng, phân bón, vật tư nông nghiệp khác và sản phẩm cây trồng giả, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc.

Cung cấp thông tin về giống cây trồng, phân bón sai lệch với thông tin đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc sai lệch với thông tin tự công bố.

Thực hiện trái phép dịch vụ khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm định ruộng giống, giám định, chứng nhận chất lượng giống cây trồng, sản phẩm cây trồng, phân bón.

Với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón có thể sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 195 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 cụ thể như sau:

Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm;

Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng hoặc dưới 30.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Tái phạm nguy hiểm; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; Buôn bán qua biên giới; Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Trường hợp người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Gây thiệt hại về tài sản từ 1.500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng; Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: Gây thiệt hại về tài sản 3.000.000.000 đồng trở lên; Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối với Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này có thể sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.