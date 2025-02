Cặp vợ chồng xây tịnh thất tại Đắk Lắk, dụ dỗ người dân "tu tập thành tiên" để lừa đảo gần 100 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại một khu đất rẫy rộng lớn ở xã Ea Khal, huyện Ea H'leo có xây dụng 1 nhà thờ tổ và 6 thất phục vụ cho nhiều người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến ẩn tu.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, làm việc với cơ quan điều tra tỉnh Đắk Lắk.

Hoạt động tu tập tại đây có nhiều điều bất minh và có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, xác định khu đất rẫy trên rộng hơn 6 héc ta là do Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi) cùng trú tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) mua, xây dựng các tịnh thất để dẫn dụ người dân về đây tu tập.

Ngay sau đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử 3 tổ công tác lên đường đến Bình Dương, TP.HCM và huyện Ea H'leo bắt, khám xét nơi ở, nơi tu tập của 2 vợ chồng Tuấn.

Bước đầu, công an đã làm rõ, năm 2021, trong quá trình tu tập thì vợ chồng Tuấn thấy nhiều người điều kiện kinh tế rất khá giả lại có mong muốn thực hiện nhanh việc tu tập để sớm đắc đạo nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi mua được hơn 6ha đất nông nghiệp tại thôn 3, xã Ea Khal, huyện Ea H' leo, vợ chồng Tuấn đã yêu cầu các bị hại nộp tiền xây dựng nhà thờ tổ và 6 thất để tu hành.

Đồng thời, giới thiệu các vật phẩm có tác dụng hỗ trợ cho việc tu tập nhanh được đắc đạo. Những vật phẩm này được bán nhiều trên thị trường với giá rất rẻ nhưng vợ chồng Tuấn lại thổi phồng là rất hiếm có và rất khó tìm vì đã có niên đại rất lâu đời, được nhiều sư tăng trên thế giới làm phép.

Công an tỉnh Đắk Lắk khám xét nơi ở, nơi tu tập của 2 vợ chồng Tuấn.

Từ đó, để bán cho các bị hại với giá rất đắt. Để tạo thêm lòng tin, Nhớ còn lập nhiều tài khoản Gmail đóng giả các sư phụ, sư mẫu đã tu hành đắc đạo, có khả năng tách phần hồn đi khắp thế giới, di chuyển đồ vật bằng phép thần thông để nhắn tin dẫn dụ, ép buộc bị hại mua các đồ vật phục vụ cho việc tu tập.

Ngoài ra, vợ chồng Tuấn còn thuê người chôn dấu các đồ vật vào nhiều vị trí khác nhau tại khu đất trên rồi nói dối với bị hại là do sư phụ dùng phép di chuyển đến. Đồng thời thuê người đóng giả sư mẫu "Hoàng Milan" đến giảng Phật pháp. Do tin tưởng nên nhiều bị hại đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mua các đồ vật của Tuấn, Nhớ về tu tập.

Chỉ vì lòng tin tu tập sẽ được đắc đạo, sẽ thành tiên mà giờ đây người này đã mất đi khối tài sản hàng chục tỷ đồng. Một bị hại ở Hà Nội cho biết: "Nghe theo tu tập, tôi mua đồ vật với giá rất đắt, phải bán 3 căn nhà ở Hà Nội, mất 2 công ty ở Hà Nội, giờ trắng tay, riêng tôi bị mất hơn 50 tỷ đồng."

Ngôi nhà thờ tổ được xây dựng tại xã Ea Khal, huyện Ea H' leo, tỉnh Đắk Lắk, nhằm tạo lòng tin cho người dân về việc tu tập đắc đạo thành tiên.

Quá trình khám xét, công an đã thu giữ 10 giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất; 3 thẻ tiết kiệm với trị giá gần 12 tỷ đồng; 1 xe ô tô trị giá 2,7 tỷ đồng, hơn 100 triệu đồng tiền mặt; 2 xe mô tô; nhiều trang sức bằng vàng cùng hàng trăm đồ vật tu tập có liên quan.

Bước đầu, Công an đã làm rõ, vợ chồng Tuấn đã dùng thủ đoạn tu tập đắc đạo để lừa 3 bị hại chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ theo quy định của pháp luật.