Câu chuyện truyền cảm hứng của “cô gái chim cánh cụt”

Không chùn bước

Đôi chân không thể đi lại bình thường, đôi tay không thể viết như những người khác nhưng thay vì phó mặc cho số phận, Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1990, quê Đắk Nông) đã làm được những điều không thể và khiến nhiều người nể phục.

Chị Huyền là con thứ tư trong một gia đình có bảy anh chị em. Mọi người đều bình thường, chỉ có cô là khuyết tật bẩm sinh vì mẹ bị tai nạn khi mang bầu. Tuy nhiên, chị chưa từng cảm thấy bất công mà luôn biết ơn vì cha mẹ đã sinh ra và coi mình là một món quà của tạo hóa.

Cha của chị Huyền, bác Danh chia sẻ: “Huyền sinh ra không may mắn có một cơ thể lành lặn như bao người nhưng Huyền luôn vui vẻ và hướng về phía trước, về một tương lai tốt đẹp. Mọi người xung quanh ai cũng yêu quý Huyền bởi sự hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.”

Chị Huyền và cha - Bác Nguyễn Đức Danh. Ảnh: NVCC

Là một người lạc quan, vui tươi nhưng lớn lên trong dáng hình khác biệt, cô gái nhỏ vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi thân, buồn bã khi phải đối mặt với lời trêu chọc của bạn bè.

Chia sẻ về những ngày tháng thơ ấu của mình, chị Huyền nhớ lại: “Khi đi học có nhiều bạn bè trêu chọc chị là người ngoài hành tinh, yêu quái... chị buồn lắm. Chị đã tưởng đến trường sẽ được chơi hòa đồng với mọi người nhưng thực tế thì... ngược lại.”

Đã từng có suy nghĩ muốn từ bỏ việc học vì mặc cảm mỗi khi đến lớp, thế nhưng với tình yêu và sự đồng hành của cha, cô gái nhỏ năm ấy đã không chọn ngồi mãi nơi bóng tối buồn bã mà dũng cảm bước ra ánh sáng, chấp nhận chung sống với sự thiếu sót trên cơ thể mình, thích nghi với chúng để có thể trưởng thành như bao người khác.

“Nhìn cha hàng ngày đưa đón chị đến trường mà chưa bao giờ than mệt, chị đã quyết tâm phải học bằng được và lấy kết quả học tập để chứng minh cho mọi người thấy mình có thể làm được và làm mọi việc giống như những người không khuyết tật.”, chị Huyền tâm sự.

Ánh sáng sẽ làm bạn tỏa sáng

Không trọn vẹn về cơ thể song thế giới tâm hồn của cô gái nhỏ thì đầy tràn tình yêu thương, niềm lạc quan luôn tỏa rạng. Với quan niệm cuộc sống thật đẹp khi chúng ta biết cho đi sự yêu thương, ngay từ khi còn là sinh viên, chị Huyền đã sáng lập câu lạc bộ tình nguyện Ánh Trăng, tạo môi trường cho nhiều bạn trẻ tham gia các hoạt động thiện nguyện và giúp đỡ cộng đồng.

Bên cạnh đó chị cũng đã tích cực tham gia các cuộc thi viết văn, làm thơ.... và gặt hái được rất nhiều giải thưởng đáng ngưỡng mộ khi đang theo học tại ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM. Tiêu biểu như giải nhất của cuộc thi Kỹ năng thuyết trình - chủ để Who are you?, giải tuần 3 cuộc thi Your time is now...

Chị Huyền trong chương trình tình nguyện của Thư viện Mini cô Ba . Ảnh: NVCC

Ở thời điểm hiện tại, chị Huyền đang làm cô giáo chuyên dạy viết Content chuẩn SEO. Chị cho biết, ngày mới bắt đầu chị chỉ dạy học kiểu “một kèm một”. Sau đó, chị Huyền nhận được sự tin tưởng của nhiều học viên, càng ngày càng có nhiều người biết đến và tìm đến lớp của chị để học về mảng Content Marketing. Tính tới nay, lớp học của cô giáo nhỏ đã vượt mốc 1.000 thành viên, một con mơ ước của biết bao người.

Khi được hỏi về lý do tại sao chị lựa chọn trở thành cô giáo dạy Content, chị Huyền cho hay: “Bởi công việc này phù hợp sức khỏe hiện tại của chị. Đồng thời, chị hy vọng có thể tạo cơ hội việc làm cho mẹ bỉm sữa và nhiều bạn khuyết tật khác.”

Học viên của chị - bạn Trịnh Kim Thu cho hay: “Chị Huyền bình thường vui tính nhưng mà lúc học thì nghiêm túc. Tuy nhiên không phải kiểu nghiêm túc khiến học viên sợ. Chị dạy dễ hiểu mà chỉnh sửa kỹ lắm. Bên cạnh việc học thì những vấn đề khác mà mình muốn hỏi thì chị cũng sẵn sàng chia sẻ, kể cả tư vấn tâm lý. Mình nghĩ không có mấy người làm được như chị Huyền.”

Với một tinh thần chiến đấu bền bỉ, sự nỗ lực không ngừng, chị Huyền giờ đây không chỉ tự lo được cho bản thân mà còn chăm sóc được cho gia đình của mình.

Chia sẻ với Dân Việt về cuộc sống hiện tại, chị Huyền vui vẻ: “Chị thực sự hài lòng với những gì bản thân đang có. Chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì giờ đây ngoài gia đình thì chị đã có thêm nhiều người bạn tốt luôn bên cạnh và yêu thương mình.”

Nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên khuôn mặt của cô giáo nhỏ (Ảnh: NVCC)

Được sưởi ấm bằng nguồn sáng của cha, của gia đình, của những người yêu thương, chị Huyền giờ đây lại mang chính nguồn sáng ấy để thắp sáng những tâm hồn u tối. Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, chị thường xuyên đăng tải những bài viết, video về chính bản thân mình. Năng lượng tích cực trong mỗi câu chuyện được chị chia sẻ đã truyền động lực sống cho mọi người, kết nối những mảnh đời bất hạnh, giúp họ vượt qua khó khăn và hòa nhập cộng đồng.

Gửi tới những người đang mắc kẹt trong “vùng tối” của chính mình, chị Huyền động viên “Cuộc sống ngoài kia có rất nhiều điều tốt đẹp, hãy tự tin bước ra qua cánh cửa, ánh sáng sẽ làm bạn tỏa sáng.”

Nói về dự định tương lai, cô giáo nhỏ cho biết: “Chị vẫn sẽ cố gắng duy trì công việc thật tốt để sau này không chỉ nuôi được bản thân mà còn giúp đỡ được gia đình cũng như xã hội".