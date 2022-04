Câu chuyện về những người phụ nữ chinh phục thế giới

Họ chính là những người phụ nữ đã gặp nhiều thách thức, cản trở trên con đường chinh phục đích đến của họ bởi những định kiến dành cho phụ nữ thời bấy giờ.

Những người phụ nữ chinh phục thế giới: Bessie Coleman

Bessie luôn dùng tiếng nói của mình cổ vũ những người phụ nữ (Ảnh: Biography)

Không khó để khẳng định tại sao Bessie Coleman lại có cảm hứng đặc biệt như vậy đến với nhiều người phụ nữ trên thế giới.

Bà là người phụ nữ người Mỹ gốc Phi thành công "chinh phục bầu trời", mặc dù cả cuộc đời bà phải chiến đấu với phân biệt, bất công. Bà luôn nỗ lực để có thể chiến đấu cho lẽ sống của mình.

Sống ở Mỹ những năm 1910, bà ứng tuyển vào trường hàng không với nguyện vọng trở thành phi công những liên tiếp bị từ chối bởi là người Phi và đặc biệt là phụ nữ. Sau đó, bà đã thử vận may ở đất Pháp và cuối cùng, nỗ lực của Bessie được đền đáp khi bà được nhận vào trường hải quân Pháp và có được tấm bằng năm 1921.

Sau đó, sự nghiệp bà bắt đầu khởi sắc. Được vinh danh bởi những nỗ lực và sự liều lĩnh, Bessie được đặt biệt danh là Nữ hoàng Bessie, Bessie Gan dạ.



Bà từ chối diện kiến và phát biểu tại bất cứ đâu có bất công, phân biệt và sự phân ly. Bà dùng tiếng nói của mình để truyền cảm hứng cho người phụ nữ được "bay", được giải phóng bản thân và ngăn chặn những phân biệt, bất công còn tồn tại.

Những người phụ nữ chinh phục thế giới: Amelia Earhart

Ta có thể biết về Amelia Earhart như là một phi công xấu số mất tích trong chuyến bay qua Thái Bình Dương, song còn nhiều điều đằng sau người phụ nữ đặc biệt này.

Bà là người phụ nữ đầu tiên bay qua Đại Tây Dương. Và sau đó, có nhiều kỷ lục về tốc độ cũng như là độ cao so với mặt nước biển được Amelia thiết lập. Bà phá những kỷ lục này liên tục một cách ấn tượng những kỷ lục, kể cả của chính mình.

Amelia luôn bền bỉ trên hành trình của mình (Ảnh: Beta Wikiversity)

Khi bà không đảm đương việc điều khiển máy bay, bà đảm nhận nhiều trọng trách khác, trong đó có việc là người phụ trách biên tập tạp chí Cosmopolitan, và thành lập Ninety Nines, câu lạc bộ hàng không nơi bà được ứng cử làm chủ tịch.

Một trong những câu nói truyền cảm hứng nhất của người phụ nữ này có thể kể đến: "the most effective way to do it is to do it" (Cách hiệu quả nhất để thực hiện điều nào đó chính là bắt tay thực hiện nó.)

Những người phụ nữ chinh phục thế giới: Jeanne Baret



Bà là người phụ nữ đầu tiên đi vòng quay các châu lục bằng đường biển, nhưng đáng buồn rằng bà phải thực hiện những điều đó dưới sự cải trang là một người đàn ông.

Thực chất, với tư cách là một nhà thực vật học vào những năm 1700, bà có mong muốn được khám phá thế giới thực vật. Ở thời điểm đó, người tình của bà được đề xuất một chuyến đi trên thuyền xung quanh thế giới và ông được mang theo trợ lý của mình.



Lần đầu tiên đi vòng quanh bằng đường biển một cách vô tình (Ảnh: Global Solo Challenge)

Đáng tiếc thay, phụ nữ không được phép lên thuyền Royal Navy, bởi vậy mà cặp đôi đã dựng lên một kế hoạch để cải trang Jeanne là một người đàn ông và giả vờ trở thành trợ lý của ông ấy. Kế hoạch thành công và bà vô tình trở thành người phụ nữ đầu tiên ngao du quanh thế giới bằng đường biển.

Những người phụ nữ chinh phục thế giới: Freya Stark

Freya Stark là tác giả du lịch người Anh, người đã viết hơn 30 cuốn sách về hành trình của bà và vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho những người đam mê thám hiểm ngày nay.

Bà đương đầu với những vùng hẻo lánh dọc Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Trung Đông nơi mà vài người Châu Âu cư trú tại đây thời điểm đó.

Freya Stark - Tác giả du lịch truyền cảm hứng (Ảnh: The Educated Traveller)

Vào những năm 1930, bà có những chuyến di cư vào những miền hoang dã ở miền Tây Iran, và đó đã trở thành niềm cảm hứng để bà viết nên cuốn sách làm nên tên tuổi cùa bà là Valley of the Assassins. Những ghi chép chân thực của bà về những chuyến hành trình đầy ấn tượng được xem như cuốn cẩm nang quý giá của các nhà du hành.



Những người phụ nữ chinh phục thế giới: Junko Tabei

Junko Tabei là người phụ nữ đầu tiên leo thành công lên đỉnh núi Everest mặc dù bà thừa nhận rằng bà không hề có ý định chinh phục danh hiệu đó.



Bà đã dẫn một nhóm gồm 15 người leo núi và 6 người dân Himilaya sống ở vùng giáp ranh biên giới Nepal và Tây Tạng trong một chuyến thám hiểm gian nan và khiến lều của bà bị chôn vùi trong những cơn mưa dồn dập. Sau ba ngày hồi phục thể trạng, bà tiếp tục trèo và leo lên được đỉnh núi vào ngày 16 tháng 5 năm 1975, đi theo cùng với đúng một người dân là Ang Tshering.

Junko đam mê cháy bỏng với việc leo núi (Ảnh: NPR)

Đó không chỉ là thành tựu ấn tượng duy nhất của nhà leo núi người Nhật này, bà còn là người phụ nữ đầu tiên leo hết 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục. Niềm đam mê nồng cháy với leo núi là tiền đề để bà thành lập lên nhóm leo núi cho những người phụ nữ vào những năm 1960 với câu khẩu hiệu: "Hãy vượt qua những cuộc thám hiểm bởi chính chúng ta."

Những người phụ nữ chinh phục thế giới: Valentina Tereshkova

Bà hoàn thành thử thách một mình trên tàu Vostok 6 vào ngày 16 tháng 6 năm 1963. Ở độ tuổi 26, điều này cũng góp phần khiến bà trở thành người phụ nữ trẻ tuổi nhất có thể thực hiện thử thách không thể tin được này. Trong nhiệm vụ đó, bà dành gần 3 ngày trên vũ trụ và di chuyển theo quỹ đạo Trái Đất 48 lần.



Nhà thám hiểm người Nga này là người đầu tiên du hành trên vũ trụ. Người phụ nữ đầu tiên du hành trên vũ trụ (Ảnh: IMDb)

Điều ấn tượng hơn cả là Valentina vốn dĩ không phải là phi công. Chính những tích lũy bền bỉ từ kinh nghiệm nhảy dù đã khiến bà có những tố chất để hoàn thành những nhiệm vụ thách thức của việc du hành trên vũ trụ.