Cầu Kliếc sập trong đêm bão, Chủ tịch tỉnh Gia Lai xuống hiện trường chỉ đạo khẩn cấp

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 07/11/2025 15:50 GMT+7
Ngay sau khi bão số 13 quét qua địa bàn, làm sập cầu Kliếc trên tuyến đường Trường Sơn Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương khắc phục, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.
Ngày 7/11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố sập cầu Kliếc trên tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thôn 4, xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) – nơi bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của bão số 13 (KALMAEGI).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, rạng sáng cùng ngày, do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao và chảy xiết đã làm sập một đoạn cầu dài khoảng 10m, khiến giao thông trên tuyến Trường Sơn Đông bị chia cắt hoàn toàn. Ngoài ra, tại xã Pờ Tó còn xảy ra sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi một mố cầu Đắk Pờ Tó trên tuyến Tỉnh lộ 674, gây ách tắc giao thông và thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường. Ảnh: D.T

Ngay sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và chính quyền huyện Ia Pa khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục tạm thời, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân, đồng thời lập phương án thi công kiên cố, an toàn lâu dài cho công trình. Ông cũng giao các lực lượng công an, quân sự và chính quyền cơ sở duy trì trực ban 24/24 giờ, nghiêm cấm người dân tự ý qua lại khu vực cầu hư hỏng và các tuyến đường có nguy cơ sạt lở.

Sập một đoạn cầu Kliếc dài khoảng 10m, khiến giao thông trên tuyến Trường Sơn Đông bị chia cắt hoàn toàn. Ảnh: D.T

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn biểu dương UBND xã Pờ Tó và lực lượng công an xã đã chủ động, linh hoạt ứng phó trong bão số 13, kịp thời sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, cứu giúp nhiều hộ dân thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong đêm bão. Dịp này, ông thưởng nóng xã Pờ Tó 100 triệu đồng và Tổ trực đảm bảo an ninh địa bàn 20 triệu đồng nhằm động viên tinh thần lực lượng tuyến đầu.

Theo Báo cáo công tác ứng phó và thiệt hại do bão số 13 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến 12h ngày 7/11, toàn tỉnh Gia Lai có 2 người chết, 8 người bị thương; 199 ngôi nhà bị sập đổ, 12.447 nhà bị tốc mái. Bão cũng làm 15 tàu thuyền bị chìm, 42 chiếc bị hư hỏng, 334 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn, hàng nghìn héc-ta hoa màu bị ngập úng, nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Hệ thống điện lực thiệt hại nặng nề với 358 cột điện, trạm biến áp bị gãy đổ, hư hỏng, gây mất điện diện rộng. Nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn đang bị chia cắt, liên lạc khó khăn.

Tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13. Ảnh: D.T

Hiện nay, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 7/11/2025 yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão, huy động lực lượng dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ người dân lợp lại mái, sửa chữa trường học, trạm y tế, khôi phục sản xuất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách, vùng bị cô lập.

Bão Kalmaegi khiến 1 người ở Đắk Lắk tử vong, nhiều nhà dân bị sập, mưa như trút nước

Bão số 13 (Kalmeagi) đã đổ bộ và gây thiệt hại nghiêm trọng tại Gia Lai, Đắk Lắk. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, tính đến 21h30 tối 6/11, bão số 13 đã khiến một người tử vong, nhiều nhà sập và tốc mái, nhiều công trình, hàng quán bị gió bão tàn phá.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu đề xuất chính sách hỗ trợ với người làm công tác đối ngoại

Tin tức
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu đề xuất chính sách hỗ trợ với người làm công tác đối ngoại

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tin tức
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Chánh án TAND tối cao

Tin tức
Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Chánh án TAND tối cao

Tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích ở biển Lý Sơn, Quảng Ngãi khẩn trương dọn dẹp sau bão Kalmeagi

Tin tức
Tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích ở biển Lý Sơn, Quảng Ngãi khẩn trương dọn dẹp sau bão Kalmeagi

Đọc thêm

Loại hạt 'vàng bổ thận' cho mùa thu đông, còn dịu phổi, thanh nhiệt, nấu canh với nguyên liệu gì cũng ngon
Gia đình

Loại hạt "vàng bổ thận" cho mùa thu đông, còn dịu phổi, thanh nhiệt, nấu canh với nguyên liệu gì cũng ngon

Gia đình

Loại hạt này không chỉ bổ thận còn là vua của các nguyên liệu giảm đờm, ăn sống bổ thận và tỳ, nấu chín bổ tỳ và xương. Đừng bỏ lỡ nhé!

Dòng chảy của tiền hôm nay (7/11): VN-Index mất mốc 1.600 điểm, ngân hàng thiệt hại lớn
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (7/11): VN-Index mất mốc 1.600 điểm, ngân hàng thiệt hại lớn

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (7/11) khép lại với sắc đỏ bao trùm toàn thị trường. VN-Index mất mốc 1.600 điểm khi lực bán áp đảo, tâm lý thận trọng lan rộng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, trong khi chỉ còn vài cổ phiếu như MCH, FPT giữ được sắc xanh.

Ăn bánh mì ở quán cóc, 40 người ở TP.HCM nhập viện vì nghi ngộ độc
Chuyển động Sài Gòn

Ăn bánh mì ở quán cóc, 40 người ở TP.HCM nhập viện vì nghi ngộ độc

Chuyển động Sài Gòn

Chiều 7/11, Bệnh viện Quân y 175 xác nhận đã tiếp nhận tổng cộng 40 ca cấp cứu rải rác trong ngày 6/11 với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, sau khi các bệnh nhân ăn bánh mì tại một quán cóc trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

'Có trường hợp đóng dấu mật không phải để bảo vệ lợi ích quốc gia mà để an toàn cho người ký'
Tin tức

"Có trường hợp đóng dấu mật không phải để bảo vệ lợi ích quốc gia mà để an toàn cho người ký"

Tin tức

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thuỷ, có trường hợp cơ quan, tổ chức đóng dấu mật không phải để bảo vệ lợi ích quốc gia mà để an toàn cho người ký, để tránh bị chất vấn, tránh phải giải trình hoặc thậm chí để che giấu thông tin.

Xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án quan trọng này
Nhà nông

Xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án quan trọng này

Nhà nông

Với quyết tâm tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp nông thôn, thời gian qua, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên trước sáp nhập) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) Phong Châu.

Thứ trưởng Bộ KH&CN: Việt Nam có 13 doanh nghiệp tham gia thiết kế, năm 2030 sẽ có nhà máy chip vận hành
Kinh tế

Thứ trưởng Bộ KH&CN: Việt Nam có 13 doanh nghiệp tham gia thiết kế, năm 2030 sẽ có nhà máy chip vận hành

Kinh tế

Thông tin được ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đưa ra tại khai mạc Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 SEMIExpo VN 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội trong hai ngày 7- 8/11.

Vị tướng nào được Lưu Bị, Gia Cát Lượng ngưỡng mộ, là cứu tinh của Tư Mã Ý?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng nào được Lưu Bị, Gia Cát Lượng ngưỡng mộ, là cứu tinh của Tư Mã Ý?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng của nhà Thục Hán được Lưu Bị, Gia Cát Lượng đánh giá rất cao, đồng thời cũng từng có hành động giúp Tư Mã Ý thoát hiểm là ai?

Phương Oanh ngã quỵ, gào khóc thảm thiết trong hậu trường 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Văn hóa - Giải trí

Phương Oanh ngã quỵ, gào khóc thảm thiết trong hậu trường "Gió ngang khoảng trời xanh"

Văn hóa - Giải trí

Phương Oanh ngã quỵ, khóc thảm thiết trong hậu trường phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cô thậm chí bị thương mà không hề hay biết.

Tuyên bố của ông Rutte về Nga gây chấn động ở Moscow và phương tây
Thế giới

Tuyên bố của ông Rutte về Nga gây chấn động ở Moscow và phương tây

Thế giới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thư ký NATO Mark Rutte, sau khi ông này lên tiếng cho rằng Nga và Trung Quốc đang “âm mưu phá hoại các quy tắc toàn cầu.”

Thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra ở Gia Lai: 'Cả đời tôi chưa bao giờ thấy Quy Nhơn tan hoang như vậy'
Xã hội

Thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra ở Gia Lai: "Cả đời tôi chưa bao giờ thấy Quy Nhơn tan hoang như vậy"

Xã hội

Bão số 13 (Kalmaegi) quét qua để lại cảnh hoang tàn ở trung tâm phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai). Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau đêm gió rít mưa gào, khi mái nhà, cây cối, cột điện ngã đổ ngổn ngang.

Đền bù 1 tỷ đồng cho 68m2 đất: Người dân 'sống mòn' bên dự án mở rộng đường ở cửa ngõ Hà Nội
Ảnh

Đền bù 1 tỷ đồng cho 68m2 đất: Người dân "sống mòn" bên dự án mở rộng đường ở cửa ngõ Hà Nội

Ảnh

Bảy năm trôi qua, dự án mở rộng đường Tam Trinh (phường Hoàng Mai) vẫn là một đại công trường ngổn ngang. Tình trạng thi công cầm chừng, dang dở kiểu "xôi đỗ" đã khiến nơi đây thành "điểm đen" ùn tắc, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân.

Giá vàng đắt đỏ, một công ty 'chơi lớn' thưởng nhân viên phím vàng nặng nhất trị giá hơn 1,1 tỷ đồng
Xã hội

Giá vàng đắt đỏ, một công ty "chơi lớn" thưởng nhân viên phím vàng nặng nhất trị giá hơn 1,1 tỷ đồng

Xã hội

Một công ty công nghệ Trung Quốc đã gây chú ý khi suốt 4 năm liên tiếp thưởng cho nhân viên những chiếc phím vàng như một món quà đặc biệt nhân Ngày Lập trình viên (24/10).

Bảng giá đất mới: Cần lộ trình hợp lý để thị trường không 'sốc giá'
Chuyển động Sài Gòn

Bảng giá đất mới: Cần lộ trình hợp lý để thị trường không "sốc giá"

Chuyển động Sài Gòn

Việc các địa phương xây dựng bảng giá đất lần đầu để áp dụng từ ngày 1/1/2026 đang làm nóng dư luận khi mức giá đề xuất tăng gấp nhiều lần hiện nay. Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng cần lưu ý nguy cơ “sốc giá” nếu thiếu lộ trình phù hợp và cơ chế linh hoạt trong điều hành.

“HLV Kim Sang-sik và ĐT Việt Nam là nạn nhân của sự bất công'
Thể thao

“HLV Kim Sang-sik và ĐT Việt Nam là nạn nhân của sự bất công"

Thể thao

Chứng kiến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ của ĐT Malaysia, tờ Chosun của Hàn Quốc đã tỏ ra đồng cảm với ĐT Việt Nam của HLV Kim Sang-sik.

30 triệu lượt xem, 350 tấn nông sản và cách kinh doanh 'không khoảng cách' của Lai Châu
Nhà nông

30 triệu lượt xem, 350 tấn nông sản và cách kinh doanh "không khoảng cách" của Lai Châu

Nhà nông

Nếu bắt đầu từ trung tâm Hà Nội, bạn sẽ mất khoảng tám tiếng để tới thành phố Lai Châu. Quãng đường dài hơn 400 km ngoằn ngoèo qua đèo dốc ấy từng khiến Lai Châu gần như bị “cách biệt” với thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất miền Bắc. Chuyện giờ đây đã khác.

Thực hư clip cô dâu 'lườm cháy mặt, quát chồng' ở lễ ăn hỏi
Xã hội

Thực hư clip cô dâu "lườm cháy mặt, quát chồng" ở lễ ăn hỏi

Xã hội

Cô dâu Thùy Linh khẳng định cô và chồng chỉ đang trao đổi về đội bê tráp, không hề xảy ra cãi vã.

Lần đầu tiên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có nữ Chủ tịch
Tin tức

Lần đầu tiên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có nữ Chủ tịch

Tin tức

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu 'sốt' hàng
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu "sốt" hàng

Thị trường

Giá vàng hôm nay 7/11, cả vàng SJC và nhẫn đều đi ngang giá so với sáng nay. Nhu cầu mua vàng tiếp tục cao khi người dân dù trời mưa lớn vẫn xếp hàng chờ mua vàng.

Nữ sinh tử vong, nam thanh niên nguy kịch sau va chạm với xe tải ở 'ngã ba tử thần'
Chuyển động Sài Gòn

Nữ sinh tử vong, nam thanh niên nguy kịch sau va chạm với xe tải ở 'ngã ba tử thần'

Chuyển động Sài Gòn

Một nữ sinh 20 tuổi tử vong tại chỗ, nam thanh niên đi cùng bị thương nặng sau khi xe máy va chạm với xe tải tại ngã ba đường Hoàng Cầm và đường số 5 (còn gọi là ngã ba chùa Cao Đài) thuộc phường Linh Xuân.

Chân dung và sự nghiệp của bà Bùi Thị Minh Hoài - nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Tin tức

Chân dung và sự nghiệp của bà Bùi Thị Minh Hoài - nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tin tức

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao sát mặt cầu ở Đắk Lắk, nước ngập sâu, một thôn bị cô lập
Nhà nông

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao sát mặt cầu ở Đắk Lắk, nước ngập sâu, một thôn bị cô lập

Nhà nông

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao sát mặt cầu ở Đắk Lắk, nước ngập sâu, một thôn bị cô lập. Từ tối 6/11 đến sáng 7/11, nước sông Kỳ Lộ dâng cao gây ngập lụt, chia cắt giao thông tại nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Cấp điện trở lại cho hơn 555.000 khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 (Kalmaegi)
Doanh nghiệp

Cấp điện trở lại cho hơn 555.000 khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 (Kalmaegi)

Doanh nghiệp

Đến 12h00 ngày 7/11/2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục, cấp điện trở lại cho hơn 555.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi).

Một con cá sấu bơi trong vườn ngập nước triều cường ở xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, công an đang truy tìm
Nhà nông

Một con cá sấu bơi trong vườn ngập nước triều cường ở xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, công an đang truy tìm

Nhà nông

Một con cá sấu bơi trong vườn ngập nước triều cường ở xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, công an đang truy tìm. Sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ đã cho lực lượng công an truy tìm cá sấu xuất hiện trong vườn nhà dân ở ấp Phụng Tường 2.

Lập thêm công ty về hàng không, vũ trụ, Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng thêm cú 'nhảy ngành' năm 2025
Kinh tế

Lập thêm công ty về hàng không, vũ trụ, Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng thêm cú "nhảy ngành" năm 2025

Kinh tế

Trong năm 2025, Vingroup và hệ sinh thái không chỉ mở rộng chiều sâu trong các ngành hiện hữu mà còn “nhảy ngành” sang những lĩnh vực hoàn toàn mới, từ thép, dưỡng lão tới hàng không – vũ trụ.

Sở GDĐT Đà Nẵng kiến nghị hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học để đảm bảo học 2 buổi/ngày
Xã hội

Sở GDĐT Đà Nẵng kiến nghị hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học để đảm bảo học 2 buổi/ngày

Xã hội

Trước thực tế, nhiều trường tiểu học vùng khó khăn chưa đủ điều kiện tổ chức học 2 buổi/ngày, Sở GD ĐT TP.Đà Nẵng kiến nghị HĐND thành phố xem xét ban hành chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh vùng đặc thù, đồng thời tăng đầu tư cơ sở vật chất để bảo đảm điều kiện dạy và học toàn diện.

Loạn thang điểm pickleball: Một VĐV - nhiều trình độ, ai đúng?
Thể thao

Loạn thang điểm pickleball: Một VĐV - nhiều trình độ, ai đúng?

Thể thao

Pickleball đang trở thành “cơn sốt” trong cộng đồng yêu thể thao tại Việt Nam. Cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ, hàng loạt giải đấu phong trào, bán chuyên mọc lên khắp nơi. Nhưng song hành với niềm vui đó lại là một “ma trận” khác khiến nhiều người chơi phải… đau đầu: Tính điểm xếp hạng VĐV.

Ông Trump tuyên bố Nga đã hứng cú sốc đau đớn, đồng minh thân thiết cũng từ chối
Thế giới

Ông Trump tuyên bố Nga đã hứng cú sốc đau đớn, đồng minh thân thiết cũng từ chối

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết xuất khẩu dầu của Nga đã giảm đáng kể sau khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Lukoil và Rosneft.

Đà Nẵng: Đất nứt sâu, sườn đồi sụt lún, xã miền núi khẩn cấp sơ tán người dân
Tin tức

Đà Nẵng: Đất nứt sâu, sườn đồi sụt lún, xã miền núi khẩn cấp sơ tán người dân

Tin tức

Chính quyền xã Đắc Pring (TP Đà Nẵng) khẩn cấp sơ tán 20 người sau khi phát hiện nhiều vết nứt lớn, sườn đồi sụt lún sâu hàng mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng đe dọa khu dân cư.

Diễn viên Hiền Mai gay gắt đề nghị xử lý nghiêm, phạt thật nặng các vụ bạo lực học đường
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Hiền Mai gay gắt đề nghị xử lý nghiêm, phạt thật nặng các vụ bạo lực học đường

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Hiền Mai cho rằng, Nhà nước phải nhanh chóng ra luật mới thật nghiêm khắc để phạt thật nặng nạn bạo lực học đường.

Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Doanh nghiệp

Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Doanh nghiệp

Chiều ngày 06/11/2025, tại Trụ sở chính Agribank, Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ đã được xây dựng hơn 20 năm, cùng hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của cả hai bên trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

