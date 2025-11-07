Cầu Kliếc sập trong đêm bão, Chủ tịch tỉnh Gia Lai xuống hiện trường chỉ đạo khẩn cấp

Ngày 7/11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố sập cầu Kliếc trên tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thôn 4, xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) – nơi bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của bão số 13 (KALMAEGI).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, rạng sáng cùng ngày, do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao và chảy xiết đã làm sập một đoạn cầu dài khoảng 10m, khiến giao thông trên tuyến Trường Sơn Đông bị chia cắt hoàn toàn. Ngoài ra, tại xã Pờ Tó còn xảy ra sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi một mố cầu Đắk Pờ Tó trên tuyến Tỉnh lộ 674, gây ách tắc giao thông và thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường. Ảnh: D.T

Ngay sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và chính quyền huyện Ia Pa khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục tạm thời, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân, đồng thời lập phương án thi công kiên cố, an toàn lâu dài cho công trình. Ông cũng giao các lực lượng công an, quân sự và chính quyền cơ sở duy trì trực ban 24/24 giờ, nghiêm cấm người dân tự ý qua lại khu vực cầu hư hỏng và các tuyến đường có nguy cơ sạt lở.

Sập một đoạn cầu Kliếc dài khoảng 10m, khiến giao thông trên tuyến Trường Sơn Đông bị chia cắt hoàn toàn. Ảnh: D.T

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn biểu dương UBND xã Pờ Tó và lực lượng công an xã đã chủ động, linh hoạt ứng phó trong bão số 13, kịp thời sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, cứu giúp nhiều hộ dân thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong đêm bão. Dịp này, ông thưởng nóng xã Pờ Tó 100 triệu đồng và Tổ trực đảm bảo an ninh địa bàn 20 triệu đồng nhằm động viên tinh thần lực lượng tuyến đầu.

Theo Báo cáo công tác ứng phó và thiệt hại do bão số 13 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến 12h ngày 7/11, toàn tỉnh Gia Lai có 2 người chết, 8 người bị thương; 199 ngôi nhà bị sập đổ, 12.447 nhà bị tốc mái. Bão cũng làm 15 tàu thuyền bị chìm, 42 chiếc bị hư hỏng, 334 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn, hàng nghìn héc-ta hoa màu bị ngập úng, nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Hệ thống điện lực thiệt hại nặng nề với 358 cột điện, trạm biến áp bị gãy đổ, hư hỏng, gây mất điện diện rộng. Nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn đang bị chia cắt, liên lạc khó khăn.

Tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13. Ảnh: D.T

Hiện nay, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 7/11/2025 yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão, huy động lực lượng dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ người dân lợp lại mái, sửa chữa trường học, trạm y tế, khôi phục sản xuất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách, vùng bị cô lập.