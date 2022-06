Cầu thủ Bình Thuận đấm vào mặt trọng tài bị treo giò… 1 năm?

Vào lúc 15h00 chiều ngày 8/6, trận tranh vé play-off lên giải Hạng Nhất mùa giải 2023 giữa Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc và Bình Thuận đã diễn ra. Khoảng phút thứ 33, khi tỷ số đang là 3-0 nghiêng về Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, một tình huống phi thể thao đã diễn ra. Cụ thể, sau pha vào bóng bằng cả hai chân rất thô bạo với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, hậu vệ Ngô Anh Vũ của CLB Bình Thuận đã nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính.

Quá bức xúc vì đội nhà đang thua trận lại bị truất quyền thi đấu, cầu thủ này đã không giữ được sự bình tĩnh. Anh lao vào tấn công người điều khiển trận đấu. Sau khi đẩy mạnh, Anh Vũ thậm chí còn đấm thẳng vào mặt trọng tài chính.

Tình huống cầu thủ Ngô Anh Vũ đấm vào mặt trọng tài.

Chưa dừng lại ở đó, cầu thủ này còn tiếp tục có thái độ rất hùng hổ, mặc cho các trợ lý trọng tài đã phải vào sân để can ngăn. Anh có rất nhiều lời lẽ nhắm vào trọng tài chính điều khiển trận đấu cũng như chỉ tay vào người cầm còi màn so tài này. Nếu không có sự can thiệp từ hai trợ lý và một trọng tài bàn, không biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo.

Trao đổi với báo giới về vụ việc trên, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF), nói: "Đây là hành vi đáng phê phán và cần phải xử lý nghiêm. Việc này sẽ giúp nâng cao ý thức các cầu thủ từ sân chơi ngoài chuyên nghiệp bước vào giải chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp cho bóng đá Việt Nam".

Chưa hết, khi rời sân, trung vệ sinh năm 1989 còn chửi khán giả trên sân bằng ngôn ngữ thô tục. Trên hàng ghế VIP lúc đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền đều có mặt.

Trao đổi với Dân Việt về việc cầu thủ Ngô Anh Vũ của Bình Thuận đấm vào mặt trọng tài chính, Trưởng ban trọng tài LĐBĐ Việt Nam (VFF) Dương Văn Hiền cho biết: "Lúc đó, tôi đang có mặt trên sân. Tình huống phạm lỗi của Ngô Anh Vũ đã rõ ràng. Về chuyên môn, trọng tài Trần Ngọc Nhớ làm đúng hết, tôi không có ý kiến gì về vấn đề trọng tài bởi tôi là người chứng kiến hết toàn bộ sự việc đã xảy ra".

Nói về việc hình thức xử lý trường hợp của Ngô Anh Vũ, ông Hiền cho biết: "Tình huống đó cầu thủ Ngô Anh Vũ phạm lỗi liều lĩnh, trọng tài phạt và xử lý theo bàn, đó là thẻ vàng thứ 2 coi như cầu thủ bị một thẻ đỏ, bị đuổi ra khỏi sân. Vào thời điểm ấy, tôi nghĩ cầu thủ bị mất kiểm soát dẫn đến việc cậu ấy hành hung trọng tài. Phía bên giám sát trọng tài sẽ phối hợp với tổ trọng tài làm báo cáo gửi ban tổ chức giải, gửi VFF để có hình thức xử lý, kỷ luật tiếp theo".

Theo tiết lộ, cầu thủ 33 tuổi có khả năng bị cấm thi đấu ít nhất 1 năm và đóng một khoản tiền phạt vì hành vi phi thể thao. Nhiều khả năng trong sáng 11/6, Ban kỷ luật VFF sẽ họp và đưa ra án phạt thích đáng.