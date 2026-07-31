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Chủ đề: ASEAN Cup 2026

Cầu thủ “nghèo nhất” U23 Việt Nam năm nào vượt qua khó khăn, vươn lên thành trụ cột ở ĐT Việt Nam

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Minh Hoàng Thứ sáu, ngày 31/07/2026 14:10 GMT+7
Mặc dù xuất thân trong gia đình nghèo khó, song hậu vệ ĐT Việt Nam Phạm Xuân Mạnh đã vượt qua nghịch cảnh để gặt hái thành công trong sự nghiệp và có cuộc sống sung tung.
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Cầu thủ “nghèo nhất” U23 Việt Nam năm nào vượt qua khó khăn, vươn lên thành trụ cột ở ĐT Việt Nam

Phạm Xuân Mạnh sinh ngày 9/2/1996 tại vùng quê nghèo Yên Thành, Nghệ An. Gia đình Xuân Mạnh khá đông con và cũng là hiện thân cho cái nghèo ở vùng đất rất nghèo này. Ảnh: FBNV.
Phạm Xuân Mạnh trưởng thành từ lò đào tạo của SLNA. Năm 2015, cầu thủ 30 tuổi được cho mượn tại Công an Nhân dân, nơi anh thi đấu 13 trận và ghi 3 bàn. Ảnh: FBNV.
Trở về SLNA, Phạm Xuân Mạnh trở thành trụ cột của đội và góp phần giúp đội chủ sân Vinh giành chức vô địch Cúp Quốc gia năm 2017. Ảnh: FBNV.
Tháng 8/2023, Phạm Xuân Mạnh gia nhập Hà Nội FC. Từ đó đến nay, Xuân Mạnh chưa cùng đội chủ sân Hàng Đẫy giành được danh hiệu nào. Ảnh: FBNV.
Ngoài vị trí sở trường là hậu vệ cánh trái, Phạm Xuân Mạnh có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Ảnh: FBNV.
Phạm Xuân Mạnh sở hữu chiều cao 1m75, cân nặng 68kg, thuận chân phải, được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 225.000 euro. Ảnh: VFF.
Phạm Xuân Mạnh từng khoác áo U21 và U23 Việt Nam. Đặc biệt, anh từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018. Sau giải năm ấy, nhiều người mới biết tới gia cảnh nghèo khó của Phạm Xuân Mạnh. Từ thời điểm đó, anh có thêm biệt danh “Cầu thủ nghèo nhất U23 Việt Nam”. Ảnh: VFF.
Từ năm 2018 đến nay, Phạm Xuân Mạnh có 27 lần ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam và ghi 3 bàn thắng. Tại ASEAN Cup 2024, anh cùng các đồng đội lên ngôi vô địch. Ảnh: VFF.
Sau khi có được thành công trong sự nghiệp, Phạm Xuân Mạnh đã chi tiền xây ngôi nhà mới khang trang cho bố mẹ tại huyện Yên Thành. Đồng thời, vợ chồng Phạm Xuân Mạnh cũng đang sở hữu khối tài sản đáng nể. Giữa năm 2022, cặp đôi này xây căn nhà 3 tầng ở TP Vinh, Nghệ An. Vợ chồng tuyển thủ Việt Nam có 2 chiếc xe hơi là VinFast Lux A2.0 và Hyundai Santa Fe. Ảnh: VFF.
Tháng 1/2021, Phạm Xuân Mạnh và bà xã Trần Thị Dung tổ chức đám cưới sau 3 năm hẹn hò. Cặp đôi này đã có với nhau 1 cô con gái và 1 cậu con trai. Ảnh: VFF.
Ở ASEAN Cup 2026, Xuân Mạnh cũng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.
Ở trận ĐT Việt Nam thắng 7-0 trước Timor Leste thuộc bảng A ASEAN Cup 2026, Phạm Xuân Mạnh cũng được đá chính. Ảnh: VFF.

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