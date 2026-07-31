Cầu thủ “nghèo nhất” U23 Việt Nam năm nào vượt qua khó khăn, vươn lên thành trụ cột ở ĐT Việt Nam

Thể thao

Thể thao

Sự ra đi đột ngột của cựu cầu thủ, HLV và bình luận viên Trịnh Quốc Hưng (thường được biết đến với biệt danh “Hưng Chốc”) ở tuổi 44 đã để lại nỗi bàng hoàng cho cộng đồng bóng đá Việt Nam. Trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi thông tin được xác nhận, hàng loạt cựu cầu thủ, bình luận viên, đồng nghiệp và các tổ chức bóng đá đã đồng loạt bày tỏ niềm tiếc thương trên mạng xã hội, cùng nhìn lại những dấu ấn mà anh để lại trong cả sự nghiệp sân cỏ lẫn truyền hình thể thao.