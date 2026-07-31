Cầu thủ “nghèo nhất” U23 Việt Nam năm nào vượt qua khó khăn, vươn lên thành trụ cột ở ĐT Việt Nam

15km sông Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị cạn khiến dư luận xôn xao, chính quyền giải thích lý do
Theo chính quyền địa phương, sông Đakrông đoạn qua xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị dài khoảng 15km bị cạn là do tác động của con người.
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