Cầu thủ Việt kiều 19 tuổi “khuấy đảo” châu Âu

Cầu thủ Việt kiều 19 tuổi thể hiện đẳng cấp

Trong hơn nửa thập kỷ qua, các cầu thủ Việt kiều hoặc nhập tịch đã có những đóng góp rất lớn cho ĐT Việt Nam. Những cái tên nổi bật bao gồm 2 thủ môn Việt kiều là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son.

Ngoài ra, rất nhiều cầu thủ Việt kiều cũng như nhiều ngôi sao dù không có gốc gác Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn được nhập quốc tịch Việt Nam để hướng tới việc được khoác áo ĐT Việt Nam. LĐBĐ Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik cũng có kế hoạch cụ thể để sử dụng nguồn lực này một cách hợp lý, hiệu quả nhất.

Do Chung Nguyen (thứ ba từ trái sang) đang chơi rất hay tại CLB Slavia Sofia. Ảnh: Fans V.League

Theo những thông tin mới nhất, tiền vệ Do Chung Nguyen đang là trụ cột của CLB Slavia Sofia tại Bulgaria. Tại giải VĐQG Bulgaria, Do Chung Nguyen đã được ra sân 16 trận, trong đó có 10 trận đá chính và 6 trận chơi bóng với tư cách vào sân thay người.

Dù mới 19 tuổi và có thể hình không thực sự ấn tượng (cao 1m75), nhưng Do Chung Nguyen có kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Chính vì vậy, Do Chung Nguyen luôn biết cách tạo ra dấu ấn mỗi khi xuất hiện trên sân. Thậm chí, vào năm 2023, Do Chung Nguyen từng được CLB nổi tiếng Barcelona quan tâm vào năm 2023.

Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Do Chung Nguyen được định giá 250.000 euro (tương đương khoảng 6,6 tỷ đồng). Cách đây vài mùa giải, Do Chung Nguyen thuộc biên chế đội trẻ của Slavia Sofia. Sau đó, với sự thăng tiến vượt bậc, Do Chung Nguyen chơi tiền vệ trung tâm rất hay, có khả năng kiểm soát, cầm nhịp và chuyền bóng rất chính xác nên được đôn lên đội một.

Mới đây nhất, theo số liệu do CIES Observatory thống kê, Do Chung Nguyen đã lọt top 5 danh sách những cầu thủ trẻ có số lần thu hồi bóng trung bình cao nhất trong mỗi trận đấu châu Âu. Cụ thể, Do Chung Nguyen có trung bình 5,5 lần thu hồi bóng trong mỗi trận đấu được ra sân. Dù danh sách này không tính 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, nhưng đây cũng là cột mốc ấn tượng, cho thấy tài năng của Do Chung Nguyen.

Thống kê ấn tượng của Do Chung Nguyen. Ảnh: CIES

Do Chung Nguyen có bố mẹ đều là người Việt Nam. Cầu thủ này đã có những trận đấu rất hay trong màu áo U19 rồi U21 Bulgaria. Ngay cả HLV Velizar Popov hiện đang dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hóa cũng từng đánh giá Do Chung Nguyen rất cao, coi đây là một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Bulgaria hiện tại và đủ sức chơi cho ĐT Bulgaria trong tương lai gần.

Vì Do Chung Nguyen mới chơi cho các đội trẻ của bóng đá Bulgaria, cầu thủ này vẫn có khả năng chơi cho các đội tuyển Việt Nam nếu được VFF và HLV Kim Sang-sik liên hệ. Do Chung Nguyen có trình độ chuyên môn đã được kiểm chứng và điều quan trọng là cầu thủ này có nguyện vọng chơi cho các đội tuyển Việt Nam hay không.