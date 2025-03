Cầu thủ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh mang tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Andrej Nguyễn An Khánh sinh năm 2005 tại Trinec, CH Czech và có chiều cao 1m75. Andrej Nguyễn An Khánh có bố mẹ đều là người Việt. Cầu thủ 20 tuổi mang cả quốc tịch Việt Nam và CH Czech. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ cánh nhưng khi cần, Andrej Nguyễn An Khánh có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ trung tâm.

Andrej Nguyễn An Khánh đã cải thiện đáng kể về mặt thể hình. Ảnh: FK Trinec FC.

Theo tiết lộ, HLV Kim Sang-sik đã đưa Andrej Nguyễn An Khánh vào tầm ngắm khi xây dựng danh sách U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33. Mới đây, tin vui đã đến với nhà cầm quân người Hàn Quốc này khi gia đình Andrej Nguyễn An Khánh cho biết, họ đã xin và nhận được sự đồng ý từ CLB chủ quản FK Trinec về việc để tiền vệ 20 tuổi này trở về Việt Nam tham dự SEA Games 33 vào cuối năm.

Bản thân Andrej Nguyễn An Khánh khi chia sẻ với báo Tuổi Trẻ cũng bày tỏ sự quyết tâm tham dự SEA Games 33 vào cuối năm cùng U22 Việt Nam: "Tôi khao khát được khoác áo U22 Việt Nam tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2026 và SEA Games 33 diễn ra trong năm nay. Đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của tôi với quê hương. Tôi sẽ cố gắng hết sức để được HLV Kim Sang Sik tin tưởng và trao cơ hội".

Hình ảnh gần đây về Andrej Nguyễn An Khánh cho thấy, tiền vệ cao 1m75 này đã to và dày mình hơn. Điều đó đồng nghĩa, khả năng tranh chấp tay đôi của Andrej Nguyễn An Khánh cũng đã được cải thiện rất nhiều. Trong năm 2023, Andrej Nguyễn An Khánh từng 2 lần được HLV Troussier triệu tập vào danh sách U23 Việt Nam. Tiền vệ này được đánh giá cao về trình độ kỹ thuật cá nhân và nhãn quan chiến thuật, thế nhưng lại có thể hình mảnh khảnh và khả năng tranh chấp không thực sự ấn tượng... Chính vì thế trong khoảng hơn 1 năm qua, Andrej Nguyễn An Khánh đã chú trọng rất nhiều vào việc tăng cường cơ bắp và độ dày mình của cơ thể... Anh có vẻ đã sẵn sàng cho những cơ hội mới ở U22 Việt Nam.

Andrej Nguyễn An Khánh đã sẵn sàng cho những thử thách mới ở U22 Việt Nam? Ảnh:FK Trinec FC.



Trong thời gian tới đây, U22 Việt Nam sẽ bước vào quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33, đặc biệt là công tác xây dựng lực lượng với nhiều gương mặt trẻ được tạo điều kiện tập trung, tập huấn cùng với đội tuyển quốc gia. Một số cầu thủ thậm chí còn góp mặt trong đội hình thi đấu của đội tuyển quốc gia tại các giải đấu quốc tế chính thức, trong đó gần nhất có thể kể đến là Bùi Vĩ Hào và Khuất Văn Khang tại ASEAN Cup 2024.

Năm 2025, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiếp tục được LĐBĐVN tạo điều kiện tập trung, tập huấn cùng đợt tập trung của đội tuyển quốc gia trong các dịp FIFA Days. Vào tháng 3 này, đội sẽ tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2025, với thành phần rất chất lượng là những đội tuyển U22 từ những khu vực khác nhau của châu Á. Theo đó, bên cạnh khách mời quen thuộc là U22 Việt Nam (Đông Nam Á) và U22 Uzbekistan (Trung Á), giải còn có sự tham gia của một đội tuyển rất mạnh của Đông Á là U22 Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 10/3 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Do cùng thời điểm với đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2025 của Đội tuyển Việt Nam, nên HLV Kim Sang Sik tiếp tục trao Quyền HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam cho Trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh.