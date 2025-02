Cây mai vàng cổ thụ có dáng thế "siêu khủng" vạn người mê đang "làm mưa làm gió" ở Bình Định

Ngày 6 đến ngày 8/2 (tức mùng 9 - 11 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại quảng trường Trung tâm thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, Lễ hội Mai vàng An Nhơn diễn ra với nhiều hoạt động như trưng bày, hơn 200 chậu mai kiểu dáng độc, lạ.

Một cây mai vàng cổ thụ đang nở rộ, hút mọi ánh nhìn. Ảnh: QN.

Hoa mai nở vàng rực tại Lễ hội Mai vàng An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: QN.

Lễ hội mai vàng không chỉ là dịp để người dân, du khách chiêm ngưỡng những cây mai vàng khoe sắc rực rỡ, mà còn là cơ hội để An Nhơn khẳng định thương hiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương – mai vàng An Nhơn.

Mai vàng An Nhơn là một sản phẩm truyền thống gắn bó với đời sống của người dân nơi đây bao đời nay.

Với bề dày truyền thống trồng mai hàng trăm năm, những nghệ nhân An Nhơn đã dày công chăm sóc, tạo dáng, để mỗi cây mai vàng không chỉ là một cây cảnh, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sống động, gửi gắm trong đó bao tâm huyết và niềm tự hào của người con đất võ.

Theo UBND thị xã An Nhơn, lễ hội mai vàng An Nhơn còn là dịp để kết nối những người trồng mai với người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời đưa những sản phẩm đặc sắc này vươn ra thế giới, góp phần phát triển du lịch và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Những gốc mai có dáng thế độc, lạ. Ảnh: QN.

Hàng trăm kiệt tác mai vàng đã tụ hội về Quảng trường Trung tâm văn hóa thị xã An Nhơn trong Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ hai với chủ đề "Mừng Xuân An Nhơn - Thịnh vượng mai vàng".

Lễ hội Mai vàng An Nhơn diễn ra với nhiều hoạt động như trưng bày, hơn 200 chậu mai kiểu dáng độc, lạ. Ảnh: QN.

Thị xã An Nhơn được xem là "thủ phủ mai vàng" lớn nhất miền Trung. Nơi đây có hàng ngàn hộ dân trồng mai, với diện tích khoảng 145ha.

Nghề trồng mai góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn. Vài năm gần đây, mai Tết đem lại nguồn thu lớn cho thị xã An Nhơn.

Theo báo cáo sơ bộ, vụ hoa Tết Ất Tỵ 2025, các làng hoa tại An Nhơn có doanh thu hơn 155 tỷ đồng. Trong đó, mai vàng thu hơn 140 tỷ đồng.

Ông Mai Xuân Tiến - Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, thông qua lễ hội, các nhà vườn có dịp giới thiệu sản phẩm làng nghề mai vàng truyền thống phục vụ Tết, kết nối giữa người sản xuất và tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm của làng nghề và tiếp tục khẳng định thương hiệu Mai vàng An Nhơn - Bình Định:

Chậu mai vàng được đặt ở trung tâm với dáng thế rất đẹp. Ảnh: QN.

Theo ông Tiến, thời tiết trước Tết Ất Tỵ 2025 rất khắc nghiệt, nếu tổ chức lễ hội trước Tết thì cây mai không nở kịp nên lễ hội sẽ không thành công.

Những gốc mai có tuổi đời hàng chục năm, khoe sắc tại ngày hội. Ảnh: QN.

"UBND thị xã An Nhơn đã trao đổi, làm việc với các nhà vườn, cũng như các ngành và thống nhất tổ chức lễ hội sau Tết Ất Tỵ 2025 là vừa đảm bảo tổ chức lễ hội vừa để cây mai kịp nở hoa để phục vụ cho du khách và bạn bè gần xa, người dân đến thường thức và trải nghiệm trong lễ hội lần này", ông Tiến nói.

Mai bonsai được tạo hình rất độc đáo. Ảnh: QN.

Những gốc mai có thân rất "khủng", hoa nở đều và đẹp. Ảnh: QN.

Rất đông người dân và du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mai vàng. Ảnh: QN.

