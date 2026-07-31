CĐV Đông Nam Á: “ĐT Việt Nam đã bị các đối thủ trong khu vực bắt bài"

CĐV Đông Nam Á chê bai ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026. Dù được đánh giá cao hơn và kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của đội khách, qua đó lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm.

Ngay từ đầu trận, Singapore gây nhiều khó khăn với lối chơi pressing quyết liệt. ĐT Việt Nam tạo ra hàng loạt cơ hội đáng chú ý từ Trương Tiến Anh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Xuân Son nhưng đều bỏ lỡ. Ở chiều ngược lại, Patrik Lê Giang liên tục cứu thua, đặc biệt là hai pha cản phá xuất sắc ở cuối trận, giúp đội chủ nhà giữ lại 1 điểm.

ĐT Việt Nam gây thất vọng khi bị Singapore cầm hoà 0-0 tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Lê Hiếu.

Ngay sau trận đấu, nhiều CĐV Đông Nam Á đã để lại bình luận trên mạng xã hội, trong đó không ít ý kiến cho rằng màn trình diễn của ĐT Việt Nam là rất đáng thất vọng.

Một CĐV Malaysia nhận xét: “Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc cùng có mặt trên sân nhưng vẫn không ghi nổi 1 bàn. Họ cần sắc bén hơn nữa”.

“Hôm nay Việt Nam chơi không tốt hay Singapore thực sự đã chơi quá hay? Ai đó giải thích cho tôi đi”, 1 CĐV người Thái Lan châm biếm.

“Các đối thủ trong khu vực dường như đã bắt đầu nghiên cứu rất kỹ cách chơi của Việt Nam. Khi bị bịt khoảng trống ở trung lộ và không thể triển khai bóng với tốc độ cao, họ thường chuyển sang tạt bóng, nhưng phương án này quá dễ đoán”, một CĐV từ Philippines phân tích.

“Tôi không nghĩ Việt Nam lại gặp nhiều khó khăn đến vậy. Singapore đã phòng ngự rất kỷ luật và hoàn toàn xứng đáng có một điểm. Kết quả này mang đến lợi thế cho Indonesia. Trận gặp Việt Nam chắc chắn sẽ rất khó khăn cho Campuchia”, một CĐV Campuchia tỏ ra bi quan cho đội nhà.

"Singapore đã cho thấy cách khóa hàng công Việt Nam. Hy vọng Indonesia sẽ làm tốt hơn”, một CĐV Indonesia nhắn nhủ đội nhà.

Sau trận hòa trước Singapore, cục diện bảng A ASEAN Cup 2026 trở nên khó lường hơn bao giờ hết. ĐT Việt Nam đánh rơi hai điểm quan trọng, trong khi ĐT Indonesia có thêm động lực trước cuộc đối đầu trực tiếp với thầy trò HLV Kim Sang-sik, trận đấu được xem là có thể quyết định ngôi đầu bảng cũng như tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.