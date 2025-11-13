CĐV Đông Nam Á thán phục, hết lời ca ngợi U22 Việt Nam

U22 Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi tại Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 khi vượt qua chủ nhà U22 Trung Quốc với tỷ số 1-0, nhờ pha lập công duy nhất của Phạm Minh Phúc. Đây là trận đấu mà đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh chơi tốt, gây ra những khó khăn cho chủ nhà.

Niềm vui của U22 Việt Nam sau chiến thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc

Màn trình diễn ấn tượng của U22 Việt Nam nhận được sự tán dương từ phía NHM Đông Nam Á. Trên trang ASEAN Football, CĐV Đông Nam Á có những bình luận đầy sôi nổi về chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc.

“Việt Nam rất giỏi trong việc phát triển các tài năng, họ là ví dụ điển hình của một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu châu Á. Tôi rất ngưỡng mộ họ”, một CĐV Thái Lan để lại bình luận.

CĐV Đông Nam Á hết lời tán dương U22 Việt Nam sau khi đánh bại Trung Quốc

1 CĐV dành lời khen có cánh: "Đây có thể là thế hệ vàng tiếp theo của bóng đá Việt Nam, chúc mừng chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc”. Trong khi đó, CĐV tới từ Malaysia đưa ra ý kiến: "Ngay từ đầu trận tôi đã biết U22 Việt Nam sẽ thắng. Bởi vì U22 Trung Quốc có vẻ không có tinh thần thi đấu cho lắm. Họ tấn công khá hời hợt và cuối cùng thì dự đoán của tôi đã chính xác”, “U22 Việt Nam cầm bóng tốt thật, họ kiểm soát bóng 60% dù Trung Quốc mới là đội chủ nhà”.

Với chiến thắng này, U22 Việt Nam tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với cùng ba điểm như U22 Hàn Quốc, chỉ thua về chỉ số phụ. Ở trận đấu sớm, U22 Hàn Quốc đã đánh bại U22 Uzbekistan với tỷ số 2-0. Ở lượt trận thứ 2, U22 Việt Nam sẽ chạm trán với U22 Uzbekistan. Việc có được 3 điểm trong ngày khai màn được xem xem là cú hích tinh thần lớn dành cho các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh trước khi chuẩn bị bước vào trận đấu với U22 Uzbekistan.