Chậm bàn giao tài sản đấu giá, Ban chỉ đạo THADS Hưng Yên yêu cầu giải quyết xong trước ngày 10/8

Như Dân Việt đã đưa tin, theo nội dung bản án số 16/2010/DSST ngày 30/08/2010 của Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu (Hưng Yên) quyết định: "Buộc vợ chồng anh Nguyễn Chi Cường và bà Đỗ Thị Đô phải trả anh Nguyễn Chi Sơn cả gốc và lãi là: 713.470.000 đ (Bảy trăm mười ba triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật và nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có đơn yêu cầu thi hành án hợp pháp, nếu vợ chồng anh Nguyễn Chi Cường và Đỗ Thị Đô chậm thi hành án sẽ phải chịu lãi suất nợ cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định tương ứng với thời gian chậm thi hành".

Căn cứ nội dung bản án trên và đơn yêu cầu thi hành án, Chi cục THADS huyện Khoái Châu tiến hành xác minh tài sản của ông Cường và bà Đô. Qua đó, xác định ông Cường và bà Đô có 1 thửa đất diện tích 377m2 (xóm 4, thôn Cao Quán). Trên đất có một ngôi nhà cấp 4 mang tên ông Cường và bà Đô được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 5464 ngày 22/2/2007.

Ban chỉ đạo THADS tỉnh Hưng Yên yêu cầu Chi cục THADS huyện Khoái Châu bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá trước ngày 10/8/2023.

Sau đó, Chi cục THADS huyện Khoái Châu thực hiện quá trình kê biên và xử lý bán đấu giá tài sản. Sau 2 lần tiến hành bán đấu giá không thành công, giá trị tài sản bị kê biên giảm còn 657.464.040 đồng. Đến lần đấu giá thứ 3 vào ngày 15/6/2012, ông Nguyễn Chi Sơn là người trúng với số tiền 685.500.000 đồng.

Tuy ông Sơn đã trúng đấu giá từ năm 2012 nhưng tới nay, Chi cục THADS huyện Khoái Châu chậm trễ trong việc bàn giao tài sản thi hành án cho người trúng đấu giá. Đồng thời, đơn vị này khởi kiện ra tòa yêu cầu hủy Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản nhưng đều bị bác bỏ do thiếu căn cứ pháp lý.

Để làm rõ nội dung vụ việc trên, Báo Dân Việt đã liên hệ với Cục THADS tỉnh Hưng Yên để làm rõ thông tin. Vừa qua, Cục THADS tỉnh Hưng Yên đã có văn bản trả lời báo Dân Việt do Cục trưởng ông Vũ Hoàng Thụ ký.

Cụ thể, trả lời báo Dân Việt, Cục THADS tỉnh Hưng Yên cho rằng, nguyên nhân của tình trạng chậm bàn giao tài sản thi hành án là do ông Sơn chậm thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính sau khi mua trúng tài sản đấu giá.

Văn bản của Cục THADS tỉnh Hưng Yên cho biết, theo hồ sơ thi hành án, đến ngày 21/5/2021, sau khi vụ việc được Thanh tra Bộ Tư pháp tiến hành Thanh tra, ông Nguyễn Chi Sơn mới thực hiện nghĩa vụ nộp tiền mua tài sản đấu giá để hoàn tất việc mua tài sản.

"Mặt khác do phát sinh liên quan đến việc khởi kiện giải quyết tranh chấp về nguồn gốc sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Chi Cường, bà Đỗ Thị Đô và có vướng mắc do trước đây tình hình an ninh tại địa bàn chưa đảm bảo nên chưa thể tổ chức cưỡng chế thi hành dứt điểm", Cục THADS tỉnh Hưng Yên giải thích.

Cũng theo thông tin từ phía Cục THADS tỉnh Hưng Yên, liên quan đến nội dung vụ việc, vào các ngày 8/3, 7/4 và 27/6 cùng trong năm 2023, Ban chỉ đạo THADS tỉnh đã tiến hành họp.

Đến ngày 4/7 vừa qua, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã ban hành Thông báo số 1289/TB-BCĐ, qua đó xác định, trách nhiệm và thẩm quyền xử lý thuộc về Ban Chỉ đạo THADS huyện Khoái Châu.

Cụ thể, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Hưng Yên yêu cầu có kế hoạch, phương án cưỡng chế trước ngày 20/7/2023. Sau đó, tiến hành cưỡng chế, giao tài sản cho người trúng đấu giá trước ngày 10/8/2023.

Đồng thời Cục THADS tỉnh Hưng Yên cũng khẳng định, các cơ quan ban ngành có thẩm quyền như Thanh tra Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS cũng đã tiến hành thanh, kiểm tra và yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc.

"Để đảm bảo thi hành dứt điểm vụ việc trên, Cục THADS tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; có trách nhiệm trong việc hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ để Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khoái Châu tổ chứ thi hành vụ việc bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và nội dung chỉ đạo theo Kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh. Trong trường có vướng mắc phát sinh, Cục THADS tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh để chỉ đạo thi hành vụ việc trong thời gian sớm nhất", Cục THADS tỉnh Hưng Yên khẳng định trong văn bản trả lời báo Dân Việt.