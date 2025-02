Chạm mức giá kỷ lục, nay giá lợn hơi lại "trồi lên" tiếp, giá lợn hơi còn "làm mưa làm gió" đến bao giờ?

Giá lợn hơi đạt đỉnh mới ở Đồng Nai và Bến Tre; nhiều tỉnh lân cận cũng tăng theo...

Giá lợn hơi hôm nay 18/02/2025, đạt đỉnh mới. Miền Bắc tăng tại Hưng Yên đạt 72.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại dao động trong khoảng 70.000 - 71.000 đồng/kg.

Miền Trung cùng chiều lên tại Thanh Hóa, DakLak và Lâm Đồng với mức giá lần lượt 71.000 - 72.000 - 73.000 đồng/kg; trung bình vùng đạt 70.400 đồng/kg.

Thị trường miền Nam chạm đỉnh mới 74.000 đồng/kg tại Đồng Nai và Bến Tre; nhiều tỉnh lân cận cũng tăng theo như Hồ Chí Minh, An Giang, Vĩnh Long,..., trung bình vùng tăng lên đạt 72.700 đồng/kg.

Thời điểm này, tại nhiều địa phương, nông dân xuất chuồng lợn hơi còn được giá còn cao hơn so với giá lợn hơi của C.P Việt Nam. GIá lợn CP hôm nay vẫn đứng ở mức 71.000 đồng/kg ở cả hai miền Bắc và Nam, trong khi giá lợn hơi của Trung Quốc chỉ đứng ở mức 53.300 đồng/kg.

Giá lợn hơi tăng cao đã khiến cho thịt nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 1/2025, giá trị nhập khẩu của thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 186 triệu USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Còn năm 2024, tổng giá trị nhập khẩu các sản phẩm này là 1,75 tỷ USD tăng trên 17% so với năm 2023.

Nếu tính tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi tháng 1 năm nay thì con số đạt 383 triệu USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 120 triệu USD, tăng 47%, còn thịt và phụ phẩm thịt tăng 34,9%, lên 186 triệu USD.

Nguồn cung tăng trở lại, giá lợn hơi có thể hạ nhiệt bất cứ lúc nào

Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, giá lợn hơi tăng cao là do nguồn cung giảm mạnh. Tại các chợ đầu mối miền Bắc và miền Nam, lượng lợn hơi đưa về đang giảm 50-60% so với trước Tết Nguyên đán.

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, đơn vị chiếm thị phần lớn nhất ngành chăn nuôi, cho biết mỗi ngày trước Tết, Công ty xuất chuồng 28.000-29.000 con, hiện còn 17.000-18.000 con. Trọng lượng lợn xuất chuồng cũng giảm xuống mức 80-85 kg, thay vì 100 kg như trước đây.

Hậu quả của bão Yagi đã khiến nhiều trang trại chăn nuôi ở miền Bắc chưa thể tái đàn. Trong khi, dịch tả lợn châu Phi và lở mồm long móng xảy ra trong năm 2024 đã khiến số lượng lợn giảm, càng làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm. Hiện tại, thương lái từ miền Bắc đẩy mạnh gom hàng đưa vào Nam tiêu thụ, khiến nguồn cung ngày càng thu hẹp.

Dù giá lợn hơi đang tăng rất mạnh, nhưng tình trạng này có thể sẽ không kéo dài. Bởi vì, người chăn nuôi thấy giá tốt sẽ nhanh chóng tái đàn. Khi nguồn cung tăng trở lại, giá lợn hơi có thể hạ nhiệt bất cứ lúc nào, bà con chăn nuôi cần hết sức chú ý tính toán để sản xuất bền vững..., ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai khuyến cáo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính đến tháng 2/2025, tổng đàn lợn cả nước trên 30 triệu con, tăng trưởng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tượng thiếu hụt nguồn cung lợn hơi hiện nay chỉ là cục bộ. Sản lượng thịt lợn hơi năm 2024 đạt 5,16 triệu tấn, tăng 6,6% so với năm 2023. Dự tính sản lượng thịt lợn hơi năm 2025 sẽ đạt trên 5,4 triệu tấn, tăng 5,0% so với năm 2024, sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), dự báo năm 2025, tiêu thụ thịt lợn tại Việt Nam có thể đạt 4 triệu tấn, tăng 3,3% so với năm trước. Tuy nhiên, nguồn cung trong nước có thể đối mặt thách thức do dịch bệnh và chi phí tái đàn cao. Giá lợn hơi được dự báo duy trì ở mức 65.000-75.000 đồng/kg đến hết nửa đầu năm 2025. Nửa sau của năm nay, giá lợn hơi có thể sẽ giảm khi nguồn cung được bù đắp trở lại.

Trên thị trường quốc tế, tổ chức này cũng dự báo sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2025 dự kiến giảm do nhu cầu yếu và nguồn cung lợn giết mổ hạn chế. Những biến động này có thể tác động đến giá cả và nguồn cung thịt lợn tại Việt Nam thời gian tới, đặc biệt là về cuối năm.