Chân dung 2 công ty bị Thanh Hóa "cấm cửa" tham gia đấu thầu trong 3 năm

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc cấm Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Nam (SĐKKD: 0700168230) và Công ty cổ phần xây dựng Hồng Hải (SĐKKD: 0102895198) tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.



Cụ thể, hai công ty nêu trên bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong vòng 3 năm, đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách do các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh Thanh Hóa và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Thanh Hóa cấm thầu 3 năm với 2 nhà thầu vì kê khai tài liệu không trung thực. (Ảnh: Minh hoạ).

Lý do, liên danh Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Nam và Công ty cổ phần xây dựng Hồng Hải đã kê khai và cung cấp các tài liệu không trung thực trong E-HSDT khi tham gia dự thầu, vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Theo báo cáo đánh giá của bên mời thầu, trong quá trình chấm thầu, có ít nhất 9 thiết bị xe, máy mà liên danh Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Nam - Công ty cổ phần xây dựng Hồng Hải đề xuất tại hồ sơ dự thầu bị nghi ngờ về tính chính xác do các tài liệu đính kèm đều có dấu hiệu chỉnh sửa thời gian kiểm định, thời gian có hiệu lực của máy móc, thiết bị.

Hé lộ 2 công ty bị Thanh Hóa "cấm cửa" tham gia đấu thầu

Dữ liệu cho thấy, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Nam thành lập ngày 11/04/2017 có trụ sở chính tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường Trần Hưng Đạo, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Đại diện pháp luật là ông Phan Văn Tuyển (SN 1971) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Ngành nghề chính của công ty là xây dựng công trình công ích.

Tại ngày 4/4/2019, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Nam nâng vốn điều lệ từ hơn 4 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Đến ngày 22/5/2022, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, không rõ cơ cấu cổ đông góp vốn.

Theo thống kê, khoảng 5 năm trở lại đây, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Nam đã tham gia 20 gói thầu (trong đó trúng 14 gói, trượt 3 gói, 3 chưa có kết quả) với tổng giá trị trúng thầu hơn 56,7 tỷ đồng.

Hiện công ty này đang trong thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu như: Gói thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường thủy nội địa địa phương do Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nam quản lý năm 2022 - 2024 (trị giá 17 tỷ đồng, là thành viên liên danh) do Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư, bên mời thầu; gói thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.21, QL.21B, QL.37B, QL.38 do Sở GTVT Hà Nam quản lý năm 2021 - 2024 (trị giá 13,52 tỷ đồng)...

Về Công ty cổ phần xây dựng Hồng Hải có trụ sở tại số 5 nhà A, khu tập thể Đại Học Thương Mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội được thành lập vào ngày 3/9/2008 với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, xây dựng nhà để ở, xây dựng công trình… Người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Đình Thường (SN 1979).

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, khoảng 5 năm trở lại đây, Công ty cổ phần xây dựng Hồng Hải đã tham gia 17 gói thầu (trong đó trúng 13 gói, trượt 3 gói, 1 gói đã bị hủy) với tổng giá trị trúng thầu 265,9 tỷ đồng tại các tỉnh, thành như: Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Cao Bằng, Hòa Bình, Thanh Hoá.

Một số gói thầu xây lắp giá trị lớn mà Công ty cổ phần xây dựng Hồng Hải trúng thầu có thể kể đến gồm: Gói thầu xây dựng cầu chính và đường vào cầu thuộc dự án cầu Kênh Xáng trên đường huyện 35, tỉnh Tiền Giang (với giá trúng thầu 53,535 tỷ đồng) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang là chủ đầu tư, bên mời thầu; gói thầu số 16N: Thi công xây dựng 2 cầu qua kênh tại Km2+187,36 và Km5+718 thuộc dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP.Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) do Ban Quản lý và duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội mời thầu (với giá trúng thầu 23,1 tỷ đồng); gói thầu thi công xây lắp công trình sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và rãnh thoát nước từ Km145+500 - Km162, Quốc lộ 4A tỉnh Cao Bằng (giá trúng thầu 16.9 tỷ đồng) do Ban Quản lý bảo trì đường bộ mời thầu…