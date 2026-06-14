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Chủ nhật, ngày 14/06/2026 10:10 GMT+7

Chân dung con trai NSƯT Võ Hoài Nam đang gây sốt VTV

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An Khánh Chủ nhật, ngày 14/06/2026 10:10 GMT+7
Võ Hoài Vũ - con trai NSƯT Võ Hoài Nam, thu hút sự chú ý với vai Cương trong "Phía bên kia thành phố". Anh chàng 26 tuổi khiến khán giả yêu thích nhờ diễn xuất tự nhiên và phong cách cuốn hút.
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Võ Hoài Vũ - con trai NSƯT Võ Hoài Nam, đang thu hút sự chú ý với vai diễn Cương trong bộ phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng trên VTV. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh khi lần đầu tiên đảm nhận vai chính. Trước đó, Võ Hoài Vũ đã tham gia nhiều dự án nổi bật như: Đi giữa trời rực rỡ và Mật lệnh hoa sữa.

Một điều khiến fan thích thú là dù ngoài đời Võ Hoài Vũ đã 26 tuổi nhưng nam diễn viên vẫn vào vai một cậu học sinh lớp 12 rất ngọt và tự nhiên. Các trích đoạn phim có nhân vật Cương đều nhận được lượng tương tác lớn của khán giả với hàng triệu view và vô số bình luận, chủ yếu là lời khen. Con trai Võ Hoài Nam được nhận xét là cây hài mới nổi khi mang đến tiếng cười cho khán giả ở nhiều tình huống hài hước. 

Con trai NSƯT Võ Hòai Nam gây sốt với vai chính trong Phía bên kia thành phố - Ảnh 1.
Con trai NSƯT Võ Hòai Nam gây sốt với vai chính trong Phía bên kia thành phố - Ảnh 2.

Ngay trên trang cá nhân, Võ Hoài Vũ cũng thường xuyên chia sẻ hậu trường phim kèm trạng thái hài hước: "Nếu chưa biết tôi xin đừng có đánh giá. Nếu đã biết rồi xin đừng có đánh tôi…". Sự dí dỏm của nam diễn viên trẻ nhận được nhiều sự ủng hộ của fan.

Chia sẻ về vai diễn của con trai, "vua bãi rác" Võ Hoài Nam tự hào: "Sau những cố gắng và phấn đấu của bản thân, rồi cu cậu cũng được đóng góp một vai chính phim giờ vàng của VTV.. chúc mừng chàng trai Võ Hoài Vũ nha".

Nam nghệ sĩ cũng đăng tải hình ảnh cùng con kèm nhắn nhủ: "Nó và tôi, cách nhau vài ba tuổi. Quãng đường dài, đã rong ruổi cùng nhau. Để trưởng thành, phải phấn đấu.. trước sau. Tôi dặn nó, ngã càng đau.. càng nhớ".

Ngay dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã bình luận dành lời khen ngợi cho Võ Hoài Vũ, nhận xét "con nhà tông không giống lông thì giống cánh". ": "Bảo sao nhìn cứ thấy quen quen hoá ra là con diễn viên Võ Hoài Nam"; "Bố nào con đấy tài năng như nhau"; "Lần đầu xem cậu bé này đóng phim mà tôi rất thiện cảm"; "Hổ phụ sinh hổ tử, em ấy diễn rất hay"; "Chúc mừng hai bố con! Ngày xưa bố là thần tượng của cô, giờ con lại làm liêu xiêu biết bao trái tim"... là những bình luận dành cho Võ Hoài Vũ.

Con trai NSƯT Võ Hòai Nam gây sốt với vai chính trong Phía bên kia thành phố - Ảnh 3.
Hai bố con Võ Hoài Nam và Võ Hoài Vũ.

Con trai NSƯT Võ Hòai Nam gây sốt với vai chính trong Phía bên kia thành phố - Ảnh 4.
Con trai NSƯT Võ Hòai Nam gây sốt với vai chính trong Phía bên kia thành phố - Ảnh 5.

Võ Hoài Vũ (SN 2000, tên ở nhà là Sếu), là con cả trong gia đình 4 anh chị em và và 1 trong 2 người con theo đuổi nghệ thuật của NSƯT Võ Hoài Nam. Cô em gái Võ Hoài Anh học nhạc và làm ca sĩ là chính nhưng cũng đã có vai diễn đầu tiên trong Hoa sữa về trong gió 2 năm trước.

Võ Hoài Vũ được nhận xét là bản sao hoàn hảo của bố không chỉ ở ngoại hình, diễn xuất mà còn ở phong cách. Nam diễn viên 26 tuổi thích phong cách ăn mặc bụi phủi, đeo trang sức to bản và xe phân khối lớn giống bố. Võ Hoài Vũ được khen diễn hay, tự nhiên và có phong cách cuốn hút không kém người bố nổi tiếng.

Con trai NSƯT Võ Hòai Nam gây sốt với vai chính trong Phía bên kia thành phố - Ảnh 6.
Gia đình 6 thành viên của NSƯT Võ Hoài Nam.

Theo: giadinh.suckhoedoisong.vn
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