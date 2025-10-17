Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa

Ngày 17/10, trao đổi với PV Báo Dân Việt về công tác Đoàn của Thanh Hóa trong thời gian tới, bà Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cho biết, hiện bà đang đi dự Đại hội Đoàn thanh niên xã Mường Lát vì đợt này đang cao điểm đại hội đoàn cơ sở.

Chiều ngày 14/10/2025, bà Lê Ngọc Ánh được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022–2027.



“Sau khi được bầu làm Bí thư đoàn Thanh Hóa tôi đã thực hiện ngay theo kế hoạch công tác đề ra. Để có thời gian chia sẻ với báo chí, tôi xin hẹn các anh vào dịp cuối tháng này”, bà Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa thông tin thêm.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã công bố danh sách 69 người trúng cử. Trong danh sách này có: 42 người tái cử, 8 Tỉnh ủy viên là nữ, 22 Bí thư Đảng ủy cấp xã, phường trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX.

Đặc biệt, trong số 8 nữ Tỉnh ủy viên, bà Lê Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022–2027 là người trẻ nhất khi trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ở tuổi 31.

Chân dung nữ Tỉnh ủy viên 31 tuổi, trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ mới, Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Bà Lê Ngọc Ánh sinh năm 1994, quê tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bà có trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Thạc sĩ Kinh tế và trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trước đây, bà từng công tác tại UBND TP Sầm Sơn (trước khi sáp nhập). Năm 2017, bà chuyển về công tác tại Tỉnh đoàn Thanh Hóa và lần lượt giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn. Tháng 4/2022, bà được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017–2022.

Chiều ngày 14/10/2025, bà Lê Ngọc Ánh được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022–2027, thay ông Lê Văn Châu được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy.

Đến chiều ngày 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa công bố 69 người trúng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025–2030. Trong số này có 8 ủy viên là nữ, trong đó có bà Lê Ngọc Ánh, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Bà Ánh cũng là một trong những đại biểu trẻ nhất trong tổng số 486 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, và là người duy nhất dưới 40 tuổi trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này.

Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình, quy định

Trước thông tin bà Lê Ngọc Ánh được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh ủy chỉ một ngày sau khi nhậm chức Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có phản hồi chính thức.

Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Xuân Thu, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho biết trường hợp của bà Lê Ngọc Ánh đã được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đầy đủ các quy định về công tác cán bộ của Đảng.

Cũng theo ông Lê Xuân Thu, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, công tác chuẩn bị nhân sự trẻ được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm và tiến hành từ sớm. Việc bà Ánh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn chỉ một ngày trước khi trúng cử vào Ban Chấp hành Tỉnh ủy là do vị trí Bí thư Tỉnh đoàn thuộc diện Trung ương Đoàn quản lý, nên phải thực hiện nhiều bước, đảm bảo quy định về nhân sự.

Bà Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng quà cho bà con nhân dân xã Các Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong đợt mưa lũ vừa qua.

Về tiêu chuẩn chính trị, khi xây dựng đề án nhân sự, các cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm định kỹ lưỡng và xin ý kiến Trung ương, đảm bảo đúng quy trình. Bản thân bà Ánh trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa; Tỉnh ủy viên trẻ nhất nhiệm kỳ 2025–2030.