Chân dung Shark Bình vừa bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 tại Hà Nội. Ông Bình tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội và lấy bằng thạc sĩ Tin học đô thị tại Đại học Osaka (Nhật Bản). Ngay từ khi còn là sinh viên, ông đã đam mê công nghệ và bắt đầu khởi nghiệp.

Năm 2001, ông Bình khởi nghiệp với Công ty CP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft) – nền tảng thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam, đặt nền móng cho những mô hình “chợ điện tử” và “cổng thanh toán online” sau này.

Khi eBay và Alibaba còn xa lạ, PeaceSoft đã tiên phong xây dựng cộng đồng người mua – người bán trực tuyến trong nước.

Chỉ sau 3 năm, PeaceSoft được định giá khoảng 6 triệu USD, trong đó ông Bình sở hữu khoảng 2 triệu USD. Bước ngoặt lớn đến năm 2013 khi PeaceSoft tái cấu trúc thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai - tiền thân của CTCP Tập đoàn NextTech (NextTech Group).

Ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số AntEx; tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trải qua hơn hai thập kỷ, ông Bình trở thành Chủ tịch Tập đoàn NextTech, hệ sinh thái công nghệ đa lĩnh vực với hơn 20 công ty con, hoạt động tại 8 quốc gia. NextTech được ví như “Alibaba của Việt Nam”, tiên phong trong nhiều mảng như ví điện tử, thương mại điện tử, logistics và blockchain.

Trong đó, công nghệ tài chính có các tên tuổi quen thuộc như Ngân Lượng, Vimo, AlePay, mPOS, NextPay; thương mại điện tử gồm Bot Bán Hàng, Cnvloyalty, Coolmate, Ladipage, Myspa; logistics điện tử có Boxme, HeyU, FastGo; giáo dục – xã hội là TopCV, Schola và Tick.com.

Ngân Lượng và NextPay được xem là hai trụ cột. Cổng thanh toán Ngân Lượng thành lập ngày 10/9/2012, từng tăng vốn nhiều lần từ 52,7 tỷ đồng lên gần 370 tỷ đồng trước khi giảm trở lại 52,7 tỷ đồng vào đầu năm 2024.

Giai đoạn 2017–2022, hai ví điện tử Vimo và NextPay liên tục báo lãi, trái ngược với phần lớn ví điện tử khác trên thị trường. Năm 2022, NextPay ghi nhận lợi nhuận hơn 165 tỷ đồng. Trong giai đoạn phát triển mạnh, hệ sinh thái của Shark Bình từng được truyền thông đưa tin định giá lên đến 1 tỷ USD.

Ngoài các công ty trụ cột, ông Bình từng là người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp thành lập trong giai đoạn 2012–2020 như Taxially Việt Nam, Weship Việt Nam, Shippchung Việt Nam, Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, Công nghệ Phân phối O2O Việt Nam. Phần lớn các doanh nghiệp này hiện đã ngừng hoạt động hoặc giải thể.

Không chỉ là doanh nhân, Shark Bình còn là một “người truyền cảm hứng” khi xuất hiện trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Phong cách đầu tư của ông mang đậm dấu ấn công nghệ, luôn nhấn mạnh yếu tố đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh thực chất và khả năng mở rộng. Dù từng vướng vào nhiều ồn ào đời tư, ông vẫn được cộng đồng startup nhìn nhận như biểu tượng của sự kiên cường, dám nghĩ – dám làm.

Ngoài dự án liên quan tiền ảo Antex, Shark Bình còn bị khởi tố liên quan dự án nào?

Trên website của NextTech hiện không còn sản phẩm liên quan đến tiền số, nhưng vào năm 2021, hệ sinh thái này từng quảng bá mạnh mẽ cho lĩnh vực blockchain.

Năm 2021, ông Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain và giữ vai trò cố vấn chiến lược.

Tuy nhiên, token AntEx nhanh chóng lao dốc, mất tới 99% giá trị; website và các kênh truyền thông chính thức cũng dừng hoạt động. Tháng 3/2023, AntEx đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới vẫn giảm hơn 95% so với đỉnh.

Chiều 14/10/2025, Công an TP Hà Nội thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua. Trong số các vụ án được thông tin, có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Theo đó, ông Bình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số AntEx; tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.



Trước đó, một số nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo tới Công an TP Hà Nội, yêu cầu làm rõ dấu hiệu vi phạm. Theo phản ánh, dự án này đã phát hành token ANTE nhưng sau đó giá trị sụt giảm mạnh, thanh khoản biến mất, khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng mình bị thiệt hại.