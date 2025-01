Chàng trai Hà Nội lọt danh sách "30 Under 30" của Forbes Mỹ: "Nếu tôi không "siêu" thì sẽ rất xấu hổ"

Giữa tháng 1, Nguyễn Siêu - chàng trai Hà Nội vừa được Forbes Mỹ bình chọn là một trong những gương mặt lọt danh sách "30 Under 30" trong lĩnh vực Marketing/Advertising đã trở về Việt Nam. Trong chuyến thăm nhà lần này, mặc dù bận rộn với nhiều kế hoạch nhưng Nguyễn Siêu vẫn sắp xếp thời gian để trò chuyện với Dân Việt.

Xuất hiện tại toà soạn báo, Nguyễn Siêu gây ấn tượng với người đối diện bởi ngoại hình sáng, tính cách cởi mở và chân thành. Và ẩn sâu bên trong là một chàng trai 29 tuổi đầy nội lực, qua những câu chuyện Siêu kể, về sự nỗ lực mà Siêu đã trải qua trên đất nước Mỹ trong hành trình du học, khiến người nghe bị cuốn hút trong từng chi tiết.

Với việc được tạp chí Forbes Mỹ lựa chọn vào danh sách người trẻ nổi bật "30 Under 30" trong lĩnh vực Marketing/Advertising, với tư cách là biên kịch và nhà sản xuất của HBO Max, sản xuất hơn 40 dự án marketing, thu hút 37 triệu lượt xem trên các nền tảng xã hội, Nguyễn Siêu sẽ có nhiều cơ hội hơn trong sự phát triển nghề nghiệp sau này.

Nguyễn Siêu được còn được đề cử giải Primetime Emmy năm 2024 cho "Phim truyền hình phi hư cấu hoặc thực tế ngắn xuất sắc" với phim ngắn hậu trường "Hacks: Bit by Bit"; Giải thưởng Giải trí Clio năm 2022 cho "Phim truyền hình: Nội dung gốc" với loạt phim hậu trường "Enter Euphoria", Siêu sản xuất tập 5.

Trước đó, Nguyễn Siêu học lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhận học bổng từ 7 trường đại học danh tiếng, đạt nhiều thành tích tại Vassar College và kinh nghiệm làm việc tại các công ty truyền thông lớn. Tuy nhiên, để có được vinh danh này, phía sau đó là tinh thần của một người trẻ đáng học hỏi.

Trở thành một trong số ít người Việt Nam được Forbes Mỹ vinh danh trong danh sách những người trẻ nổi bật "30 Under 30", hẳn đó là niềm tự hào của bất cứ người nào được vinh danh. Nguyễn Siêu đã nhận tin vui đó thế nào?

- Đầu tháng 12/2024, tôi thức dậy và nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ bạn bè. Tôi thấy rất bất ngờ và lập tức vào trang Forbes để tìm kiếm thông tin. Lúc đó vẫn còn sáng sớm nhưng tôi không thể ngủ thêm được nữa. Tôi phải nhìn đi nhìn lại để chắc chắn đây không phải là ngủ mơ.

Cách đó vài tháng tôi được đồng nghiệp đề cử. Trong khoảng 3 tháng, Forbes sẽ sắp xếp hồ sơ và lựa chọn. Tuy nhiên, không ai trong danh sách biết người nào được lựa chọn và thời gian công bố khi nào. Tôi thấy tự hào khi có tên mình trong danh sách cùng với những bạn trẻ có thành tích đáng ngưỡng mộ khác. Hy vọng thời gian tới tôi sẽ học hỏi được nhiều điều từ các bạn.

Điều gì ấn tượng nhất của bản thân đã giúp Nguyễn Siêu có tên trong danh sách vinh danh này?

- Tôi nghĩ lý do lớn nhất tôi được lọt vào danh sách "30 Under 30" của Forbes là có những ý tưởng sáng tạo trong các chiến dịch truyền thông cho kênh HBO vài năm vừa qua. Làm trong lĩnh vực sáng tạo, tôi luôn muốn mình có những ý tưởng khác biệt, độc đáo, chưa ai làm. Nhiều khi tôi có cảm giác mình có thể bắt đầu một trào lưu thay vì chạy theo trào lưu. Điều này đã giúp cho các bộ phim truyền hình của HBO như Euphoria, The Idol hay The White Lotus trở thành những bộ phim truyền hình rất "hot" với cả khán giả Mỹ cũng như khán giả thế giới.





Nằm trong danh sách những người trẻ nổi bật "30 Under 30" – điều mơ ước của bao người - có khiến bạn cảm thấy bị áp lực hay điêu đó đã mang đến cho cơ hội như thế nào?

- Cơ hội tôi nhận được từ danh sách này là được kết nạp vào mạng lưới cộng đồng, có thể nói chuyện với nhiều người hơn để trao đổi các ý tưởng, làm dự án cùng với nhau. Đặc biệt, trong ngành này làm cùng nhau rất quan trọng vì không ai có thể làm mọi việc từ A-Z được.

Ngoài ra, cũng là công nhận to lớn vì Forbes là tạp chí uy tín và lâu đời của Mỹ. Mọi người trong ngành chúc mừng, tôi cũng biết được khả năng của mình đến đâu. Sẽ là một áp lực nhưng cũng là động lực cho tôi cố gắng. Như cái tên của tôi, từ lúc sinh ra đến khi đi học, lúc nào tôi cũng áp lực. Thầy cô rất hay gọi tên, nếu không "siêu" thì rất xấu hổ (cười).

Tuy nhiên, đây chỉ là danh hiệu còn công việc của tôi không thay đổi nhiều.

Theo bạn, danh sách bình chọn này có ý nghĩa thế nào trong việc định hình cho người trẻ trước tuổi 30?

- Không chỉ riêng tôi mà nhiều người trên dưới 20 tuổi thỉnh thoảng suy nghĩ con đường mình đi có đúng hay không? Thấy các bạn khác làm những ngành khác, có cuộc sống nhàn nhã hơn hoặc thành công hơn, giàu có hơn… Nhưng lọt vào danh sách này khiến cho tôi tự tin những gì tôi làm từ trước đến nay là con đường đúng và giờ cứ bước tiếp con đường này thôi.

Bạn sẽ dành tặng từ gì cho mình ở tuổi 29 này?

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy mình là một người lớn. Trước đây dù đi làm rồi nhưng tôi vẫn luôn nghĩ mình vẫn là trẻ con, vẫn loay hoay tìm cách cho công việc mình tốt hơn. Có sự công nhận của danh sách này, tôi có thể nhìn nhận mình là người trưởng thành. Tất nhiên, tôi vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi.

Bật mí về cái tên rất đặc biệt của bạn – Nguyễn Siêu?

- Đây là tên do ông nội tôi đặt. Văn hóa Việt Nam thường mong muốn gửi gắm ước mơ của mình vào con cái. Ông nội tôi cũng vậy. Ông đặt tên tôi là Nguyễn Siêu với hy vọng sau này lớn lên tôi cũng sẽ giỏi.

Tôi rất trân trọng cái tên này nhưng cũng áp lực. Trước đây tên em hay bị thầy cô gọi, em thấy phiền lắm. Thế nhưng nhờ đó em học hành chăm chỉ và có thành quả ngày hôm nay. Bây giờ em rất yêu tên của mình.

Năm 2013, bạn từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam được 7 đại học nổi danh của Mỹ cấp học bổng. Bí quyết học tập cũng như cách tạo hồ sơ đẹp thế nào?

- Về học tập, tôi luôn hoàn thành việc học trong lớp. Đây là điều rất quan trọng với mỗi học sinh. Ngoài ra, tôi dành thời gian đi học thêm các chứng chỉ tiếng Anh như SAT, TOEFL… Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng các trường ở Mỹ nhìn nhận, đánh giá học sinh qua việc phát triển cá nhân, kỹ năng mềm, trải nghiệm từ dự án nhiều hơn là thành tích học tập.

Vì vậy, bài luận của tôi nhấn mạnh mình là ai, mình quan tâm đến vấn đề gì trong cuộc sống, mình muốn trở thành một người thế nào trong tương lai. Càng xác định rõ ràng thì các trường càng đánh giá cao mình là người thú vị và có tiềm năng.

Nguyễn Siêu trò chuyện cùng phóng viên báo điện tử Dân Việt.

Đa số các bạn du học sinh Việt Nam đi theo ngành Công nghệ hoặc Kinh tế, vì sao bạn yêu thích chuyên ngành Điện ảnh - Truyền thông?

- Niềm đam mê này xuất phát từ ngày nhỏ tôi rất thích xem phim. Tôi nhớ thời gian vui vẻ nhất của mình là ngồi cùng bố mẹ xem phim Phép thuật hay buổi chiều, cuối tuần ngồi cùng bà xem tác phẩm điện ảnh như Những ngọn nến trong đêm, Phía trước là bầu trời… Mỗi lần xem phim tôi thấy được mở mang đầu óc, thế giới đa dạng, phong phú. Từ khi có truyền hình cáp tôi thấy mình được mở mang hơn nữa khi thấy các nước rất khác với mình, kích thích trí tò mò của tôi.

Lên cấp 2-3, tôi có máy quay phim nhỏ nhỏ, rồi bắt đầu quay chụp cho lớp, cho trường, dựng những clip. Tôi tự mày mò làm nên muốn học chuyên nghiệp hơn và quyết định theo con đường này. Bước ngoặt của tôi là apply vào Vassar College tại New York, Mỹ để theo học hai ngành Truyền thông và Điện ảnh.

Quá trình học ở Vassar College, bạn đạt nhiều thành tích ấn tượng như 2 kỳ liên tiếp có điểm GPA 4.0/4.0, sau đó được chấp nhận thực tập tại công ty giải trí và truyền thông hàng đầu thế giới Walt Disney. Kinh nghiệm để có một vị trí chỉ 1% trong số vài trăm hồ sơ được nhận?

- Theo tôi, thành tích học tập là một yếu tố. Một yếu tố nữa là trong thư xin thực tập phải giải thích cho họ biết tại sao lại xin vào làm ở đây và mình đóng góp được những gì. Tôi đã giải thích cụ thể, rõ ràng những thế mạnh của bản thân và những điểm mình còn thiếu nhưng sẽ cố gắng học tập để hoàn thiện hơn.

Khi vào thực tập ở công ty lớn này, tôi luôn quan sát, ghi nhớ những điều mọi người nói và đặc biệt có tinh thần lăn xả. Tất cả mọi việc tôi đều sẵn sàng làm. Lúc đầu tôi được giao những công việc không phải ai cũng muốn như sắp xếp giấy tờ. Tôi vẫn chăm chỉ, tỉ mẩn làm. Sau đó, mọi người thấy kể cả việc nhỏ nhất tôi cũng làm tốt nên giao cho tôi viết kịch bản. Dù không phải kịch bản nào cũng được chọn nhưng mọi người sẵn sàng góp ý.

Trước đó, từ năm thứ 3 tôi đã xin thực tập ở một công ty làm phim tài liệu cách xa trường học. Không được trả lương nhưng suốt 4 tháng tôi vẫn chăm chỉ làm việc, học hỏi. Rất may khoảng thời gian này tôi có bạn giúp đỡ chỗ ngủ nên cũng tiết kiệm chi phí. Nhờ những trải nghiệm như vậy, tôi cũng có thêm kinh nghiệm ghi vào hồ sơ.

Nguyễn SIêu có thời gian thực tập tại Walt Disney.

Được trải qua một số công ty chuyên nghiệp đã đúc rút cho bạn điều gì?

- Tôi nghĩ sự chuyên nghiệp là điều quan trọng. Đó nằm trong việc đúng giờ, chỉn chu, luôn có sự chuẩn bị, luôn nghĩ cho lợi ích của công ty. Nhiều khi chỉ là công việc nhỏ nhưng cũng mang giá trị lâu dài.

Không nên quá cầu toàn với lĩnh vực sáng tạo. Trước đây tôi thực sự phải chỉn chu 100% mới đưa cho giám đốc sáng tạo góp ý. Nhưng như vậy sẽ tốn thời gian. Nếu như họ góp ý nhiều thì mình phải sửa lại từ đầu.

Tiếp nữa là mình phải cởi mở trong cách góp ý. Làm sáng tạo thì có cái tôi nhất định. Lúc đầu nghe góp ý, tôi cũng buồn, nản chí nhưng sau đó thấy cởi mở hơn vì những góp ý của họ là chính xác. Tất nhiên, không phải ai góp ý mình cũng nghe.





Còn ở hiện tại, công việc của bạn tại HBO ra sao?

- Công việc của tôi là lên ý tưởng, viết, biên tập và sản xuất trailer, các video hậu trường, phỏng vấn diễn viên, đoàn làm phim và các nội dung dành cho mạng xã hội để quảng bá các chương trình của HBO.

Ở HBO, tôi thích nhất là mọi người coi trọng ý tưởng và tính cá nhân. Các ý tưởng của tôi dù như khác với các bạn khác nhưng giám đốc sáng tạo vẫn cho tôi cơ hội được triển khai ý tưởng của mình.

Đánh giá của bạn về xu hướng xem chương trình của Việt Nam với Mỹ?

- Tôi thấy khá khác biệt. Một điều tích cực là văn hóa, giải trí của Việt Nam có nhiều nghệ sĩ mới, đa năng hơn, thu hút độc giả hơn. Ở Việt Nam rất thích những chương trình dài, dù hàng tiếng đồng hồ vẫn sẵn sàng ngồi xem. Còn ở Mỹ thì có chuộng chương trình ngắn gọn hơn.

Tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng, bạn ấn tượng nhất với ai?

- Năm ngoái tôi được trực tiếp phỏng vấn Robert Downey Jr., một ngôi sao ở nước Mỹ. Trước khi phỏng vấn tôi khá run và hồi hộp vì mình là người đặt câu hỏi. Chỉ cần đặt một câu sai hoặc làm mất sự tập trung sẽ khiến người phỏng vấn cảm thấy khó chịu, không muốn trả lời nữa.

Tôi đã chuẩn bị kỹ câu hỏi và tạo cuộc phỏng vấn như nói chuyện chứ không phải cuộc phỏng vấn nhàm chán. Những câu hỏi đã có sẵn trong đầu nhưng tôi không máy móc hỏi theo thứ tự câu hỏi đó mà trao đổi thêm về những câu thú vị họ đang chia sẻ.

Ngoài ra, tôi cũng chỉn chu trong trang phục. Sau cuộc phỏng vấn Robert Downey Jr. đã hỏi tôi may ở đâu. Tôi nói may tại một hãng thời trang ở Việt Nam và ông ấy đã mở điện thoại ra xem.

Đi du học sau khi vừa tốt nghiệp THPT khiến một số bạn loay hoay hoặc nản chí khi phải sống tự lập xa gia đình. Còn bạn giải quyết vấn đề này thế nào?

- Sang Mỹ du học và làm việc điều mình phải tự lập là bình thường. Tôi có lối suy nghĩ không bao giờ than phiền. Thay vì than phiền mình là nạn nhân của hoàn cảnh thì tôi nghĩ cách giải quyết.

Ví dụ như thay vì ngồi nói "ôi nhớ món nem quá", tôi tìm chỗ bán bánh đa nem, chỗ bán thịt… rồi gọi điện cho bà, cho mẹ hỏi công thức để tự làm. Thời gian Covid-19, tôi còn quay các clip nấu ăn chia sẻ trên trang cá nhân. Dịch bệnh không dám mang quần áo ra hàng giặt nên tôi tự giặt tay và tìm hiểu loại móc phơi treo cửa. Trong nhà có đồ hư hỏng tôi tự tìm cách sửa thay vì chờ thợ đến. Thời gian của mình có hạn, thay vì than phiền mình bắt tay vào làm việc.

"Cô đơn để trưởng thành – Nhật ký từ nước Mỹ" là cuốn sách bạn ghi chép về đất nước, con người, văn hoá Mỹ trong suốt 4 năm xa nhà du học dưới một góc nhìn riêng, đầy tỉ mỉ, một nước Mỹ mới với góc nhìn đầy khác lạ. Bạn có thể chia sẻ gì về câu chuyện này?

- Cuốn sách là ghi chép của tôi sau 4 năm học ở Mỹ, sự khác biệt văn hóa Việt và văn hóa Mỹ. Mỗi chương là một vấn đề như cách xưng hô, cách chào hỏi, kết bạn, ăn uống… Tôi viết trong 3 tháng và đến tháng 5/2018 xuất bản sách. Cuốn sách là điều ý nghĩa với tôi khi khép lại hành trình du học và chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ.

Đến bây giờ đã 7 năm, tôi vẫn nhận được tin nhắn của các bạn, các em tìm hiểu cuốn sách vì cảm thấy có ích cho hành trình apply đại học của các bạn. Tôi thấy vui vì làm được gì đó mang giá trị lâu bền.

Hiện tại bạn cũng đã tạo dấu ấn cho sự nghiệp của mình ở Mỹ, có khi nào bạn nghĩ sẽ trở về để cống hiến?

- Tôi chưa lên kế hoạch quá xa cho mình. Hiện tại tôi vẫn hỗ trợ, tư vấn online cho các bạn ở Việt Nam. Sắp tới nếu sắp xếp được thời gian, tôi có thể kết hợp làm gì đó. Lứa học sinh đi du học với tôi cũng có một số bạn quay trở về. Tôi thấy ở gần gia đình rất thuận lợi vì được mọi người chăm sóc, mình được tập trung cho công việc. Mỗi lần tôi về gia đình quây quần bên nhau rất vui.

Kế hoạch cho năm mới 2025 của bạn là gì?

- Năm 2025, mục tiêu của tôi vẫn làm việc và phát triển sự nghiệp tại HBO. Bản thân tôi hy vọng sẽ viết nhiều hơn, làm gì đó cho ý tưởng của riêng mình và dành thời gian đọc thêm về Phật giáo.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn! Chúc bạn một năm tới thật thành công!