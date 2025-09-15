Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền tiết kiệm và bức thư đẫm nước mắt cho người yêu cũ

Nhân vật chính là cô Hu Xinyao (22 tuổi, sống tại Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc). Hu mắc bệnh mạch máu suốt 8 năm, dẫn tới suy thận, phải điều trị tốn kém hàng tháng.

Năm ngoái, Hu quen Xiao, một cảnh sát phụ trợ ở Nội Mông qua bạn bè. Xiao nổi tiếng hiền lành, hướng nội và giàu lòng nhân ái. Dù biết Hu bệnh nặng, anh vẫn ở bên chăm sóc. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Tuy nhiên chỉ sau hai tháng, bệnh tình Hu trở nặng. Vì áy náy, Hu chủ động chia tay Xiao, nói: “Tôi không thể cho anh một gia đình. Ở bên tôi chỉ làm anh lỡ dở tương lai”.

Sau chia tay, Hu sống một mình, dựa vào tiền quyên góp và các khoản vay để trang trải viện phí khoảng 20.000 nhân dân tệ/tháng (2.800 USD). Cô bán nước trái cây, viết tiểu thuyết online để kiếm thêm thu nhập.

Ngày 31/8, một người bạn của Xiao mang tới cho Hu lá thư và 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.000 USD). Khi đó cô mới biết Xiao đã qua đời ở tuổi 26 vì viêm tụy cấp.

Bất chấp căn bệnh hiểm nghèo của Hu, Xiao vẫn tận tâm chăm sóc cô, và hai người chẳng bao lâu sau đã đem lòng yêu nhau. Ảnh: Handout

Trong thư, Xiao nói hai tháng bên Hu là “khoảng thời gian quý giá và hạnh phúc nhất đời anh” và tiết lộ anh vẫn âm thầm gửi tiền chữa bệnh cho cô sau chia tay. Anh cũng nhắc tới ước mơ của Hu mở “ngôi nhà cho bệnh nhân” và dặn “Anh đã gửi toàn bộ tiền tiết kiệm để em thực hiện ước mơ đó. Hy vọng nơi nhỏ bé này giúp được nhiều người hơn”.

Hu dự kiến mở “ngôi nhà cho bệnh nhân” vào tháng 10 tới, đang tìm địa điểm thuê và mua trang thiết bị y tế.

Xiao kể anh tải Douyin chỉ để xem đoạn video Hu mặc váy cưới mà cô từng quay, giấc mơ về đám cưới chưa thành hiện thực. “Anh đã lén xem video đó ít nhất 50 lần. Em thật đẹp. Anh đã khóc khi xem”, Xiao viết.

Cuối thư, anh động viên Hu “hãy sống tiếp vì anh” và hẹn: “Nếu có kiếp sau, anh muốn gặp lại em và ở bên em lâu hơn”.

Hu xúc động nói cô run lẩy bẩy và rơi nước mắt khi đọc thư. Cô đã liên hệ gia đình Xiao để trả lại số tiền, nhưng họ từ chối, tôn trọng di nguyện cuối cùng của con trai.

Tại lễ hỏa táng Xiao, Hu mang hoa đến tiễn đưa và nói sẽ coi bố mẹ Xiao như cha mẹ ruột, chăm sóc họ suốt đời.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 40 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận. Nhiều người bày tỏ xúc động trước tình yêu và tấm lòng hy sinh của Xiao, đồng thời gửi lời chúc Hu mạnh mẽ tiếp tục sống để thực hiện ước mơ.