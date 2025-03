Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu làm Phó Giám đốc Công an tỉnh

Tham dự buổi lễ có đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan...

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tá Khoàng Văn Thương – Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Thượng tá Khoàng Văn Thương (SN 1972, tại xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có 34 năm công tác tại Công an Lai Châu, kinh qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng.

Việc bổ nhiệm đồng chí vào cương vị mới không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp trong công tác mà còn đặt kỳ vọng vào một cán bộ lãnh đạo bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến, nâng cao hiệu quả công tác công an trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh cho thượng tá Khoàng Văn Thương. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Trao quyết định và chúc mừng thượng tá Khoàng Văn Thương, đại tá Nguyễn Viết Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đánh giá cao những đóng góp của tân Phó Giám đốc Công an tỉnh trên các cương vị công tác trước đây.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu mong muốn trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu Khoàng Văn Thương bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với sự tin tưởng của Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh. Đồng thời, cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy kinh nghiệm công tác, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương để triển khai hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đóng góp xây dựng Công an tỉnh Lai Châu ngày càng vững mạnh.