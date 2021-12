Vì sao phim truyền hình Trung Quốc năm 2021 chất lượng đi xuống?

Phim truyền hình Trung Quốc đi xuống

Theo Sina, trong hai năm vừa qua, vì nhiều lý do khác nhau, phim truyền hình Trung Quốc đã có sự tụt dốc thậm tệ. Chất lượng phim, lượng người xem đều giảm khiến cho giới chuyên môn tỏ ra lo lắng. Không ít người nhận định rằng, lối làm phim truyền hình "mỳ ăn liền" đang bộc lộ rõ điểm yếu, nhu cầu của khán giả cũng đã dần thay đổi.

Phim truyền hình Trung Quốc bị "chê" vì chất lượng thấp. (Ảnh: Sina).

Nhiều bộ phim bị đánh giá là thiếu tính logic, nhân vật luôn đi theo những mô-típ cũ, vốn được cho là dễ đạt được hiệu ứng khán giả. Tuy nhiên, bởi diễn xuất của các diễn viên kém cỏi, kịch bản thiếu chất lượng đã dẫn tới kết quả kể trên.

Trong tháng 12, vào mùa phim truyền hình cuối năm, trước Tết Nguyên đán, khán giả Trung Quốc bị thu hút bởi loạt phim với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng như: Vương Nhất Bác, Tống Thiến, Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn, Huỳnh Lỗi.

Tuy nhiên, những dự án này lại vướng phải những scandal như đạo nhái, vay mượn ý tưởng các phim cũ của Trung Quốc và nước ngoài.

Bộ phim Gia đình Tiểu Mẫn của Châu Tấn, Huỳnh Lỗi bị khán giả chỉ trích vì vướng nghi vấn đạo ý tưởng phần giới thiệu của Only Murders In The Building. Mặc dù phim đạt rating cao, nhưng vẫn khiến người xem lên tiếng chỉ trích.

Phong khởi Lạc Dương do Vương Nhất Bác đóng chính ngay từ những tập đầu đã bị khán giả tố sử dụng thiết kế quạt tròn dùng trong hôn lễ của cô dâu mà không xin phép. Đoàn phim sau đó xin lỗi và mua lại bản quyền. Mặc dù vậy, rating của bộ phim đã "tụt dốc không phanh", từ 7 xuống 6,8 trên Douban.

Bên cạnh đó, đoàn làm phim Phàm nhân tu tiên hoạt hình cũng "tố" Phong khởi Lạc Dương đạo nhái nhiều cảnh võ thuật của họ.

Tác phẩm Ai là hung thủ của Triệu Lệ Dĩnh bị phê bình vì tự ý sử dụng ảnh của Tống Thiến, Vu Vỹ Hòa và Vương Lệ Khôn để làm tư liệu về các nạn nhân từng bị sát hại.

Triệu Lệ Dĩnh trong phim Ai là hung thủ. (Ảnh: Sina).

Nói về kịch bản phim nhàm chán, có thể nhắc tới phim Thiên long bát bộ trong năm 2021. Bộ phim bị đánh giá là thảm họa của truyền hình Trung Quốc năm 2021. Biên kịch đã mạnh dạn cải biên nhiều chi tiết so với truyện gốc của Kim Dung, nhưng phần lớn đều phản tác dụng. Lối diễn xuất giả tạo, đậm chất kịch của dàn diễn viên cũng khiến cho bộ phim giống một nồi canh không biết nêm nếm gia vị. Hơn nữa, phần kỹ xảo bị lạm dụng, những cảnh chiến đấu sử dụng phần mềm khiến khán giả cảm thấy nhàm chán.

Bộ phim Tuyết trung hãn đao hành được chờ đón là "bom tấn" võ thuật trong năm cũng khiến cho khán giả phải thở dài ngao ngán. Lạm dụng quay chậm, tua đi, tua lại nhiều cảnh chiến đấu khiến cho khán giả cảm giác như đang xem các diễn viên múa chứ không phải hành động võ thuật. Tuy ê-kíp sản xuất từng đạt thành công với Khánh dư niên cùng sự tham gia của Trương Nhược Quân, Hồ Quân, nhưng lại thất bại hoàn toàn trong bộ phim này.

Mặc dù chỉ đạo võ thuật của phim đã giải thích rằng mình muốn thể hiện "kí" của các cao thủ qua cảnh quay chậm. Tuy nhiên, phim chỉ đạt 6,0 điểm trên trang đánh giá Douban, chủ yếu khán giả cảm thấy chán nản với cách thể hiện các cảnh chiến đấu của bộ phim.

Theo Sina, vài năm trở lại đây, các tác phẩm tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung thường xuyên được làm lại, song không có bộ phim nào thành công. Trước thất bại của Thiên long bát bộ năm 2021, có thể kể tới Ỷ thiên đồ long ký năm 2019. Bộ phim chỉ đạt vỏn vẹn 4,9 điểm trên Douban.

Dàn diễn viên yếu kém

Ngày 20/12, Sohu đăng tải danh sách Nam/nữ diễn viên đột phá trong năm 2021 của ngành truyền hình Trung Quốc. Điều khiến dư luận bất ngờ là sự xuất hiện của các ngôi sao "mạng xã hội" như: Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử… Hầu như những bộ phim của các ngôi sao giải trí này không để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt là về khía cạnh diễn xuất của họ.

Theo QQ, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai nữ tướng trong Trường Ca hành không để lại ấn tượng. Thậm chí, có nhận định cho rằng người đẹp Tân Cương chỉ dám chọn nhân vật đẹp nhưng thiếu chiều sâu.

Đối với trường hợp Vương Nhất Bác, sự góp mặt của anh trong Phong khởi Lạc Dương cũng không sáng sủa hơn là bao. Vai Lý Hoằng của anh trong phim bị đánh giá là chưa có sự mới mẻ. Đặc biệt, diễn xuất của nam diễn viên này chỉ được đánh giá ở mức "làng nhàng", không có gì nổi bật.

Địch Lệ Nhiệt Ba không có đột phá trong các dự án phim truyền hình cô tham gia. (Ảnh: Sina).

Dương Tử cũng không có nhiều đột phá trong năm 2021 khi vai chính của cô trong Nữ bác sĩ tâm lý không hấp dẫn người xem về cách diễn xuất của người đẹp. Trong phim, Dương Tử vào vai nữ bác sĩ tâm lý Hạ Đốn thông minh, lạnh lùng và có quá khứ phức tạp. Song, tạo hình của Dương Tử không khác so với những vai diễn cũ.

Theo Nhân Dân nhật báo, vấn nạn lạm dụng tên tuổi được đánh giá là nổi tiếng nhưng không có thực lực của ngành phim ảnh Trung Quốc trong thời gian gần đây như Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Ngô Tuyên Nghi… là đáng lo ngại. Những ngôi sao này diễn xuất hạn chế nhưng lại có sự nổi tiếng, do vậy họ vẫn có thù lao đóng phim rất cao.

"Việc bỏ qua chất lượng, chạy theo thần tượng đã khiến chất lượng ngành truyền hình đi xuống rõ nét. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, tương lai sẽ là thách thức với phim ảnh Trung Quốc", tờ báo này bình luận.