Chủ nhật, ngày 02/11/2025 09:00 GMT+7

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

PV (Theo RN) Chủ nhật, ngày 02/11/2025 09:00 GMT+7
Châu Âu đã bắt đầu giải phóng tài sản của các nhà đầu tư Nga không có giấy phép OFAC, theo công ty luật Delcredere của Nga.
EU và các nước G7 đã phong tỏa gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga. Ảnh Sputnik

"Euroclear đã điều chỉnh cách tiếp cận của mình đối với việc gỡ bỏ lệnh phong tỏa tài sản liên quan đến NSD, như một phần của giấy phép OFAC. Các luật sư phụ trách trừng phạt của chúng tôi đã nhận được một lá thư tương ứng từ Euroclear nêu rõ quy trình mới", công ty Delcredere cho biết.

Một công ty luật của Nga đã báo cáo giao dịch chuyển nhượng tài sản thành công đầu tiên từ US Nexus.

Thông báo nói thêm rằng việc mở khóa tài sản hiện có thể thực hiện được mà không cần sự tham gia của cơ quan quản lý Mỹ nếu giao dịch không liên quan đến cá nhân Mỹ, tài sản được chuyển trong Euroclear và nhà đầu tư có giấy phép từ Bộ Tài chính Bỉ.

Delcredere khuyến nghị những người có giấy phép này nên tích cực hợp tác với các nhà môi giới, còn những người chưa có giấy phép nên cân nhắc việc xin giấy phép để phòng trường hợp Euroclear bất ngờ thay đổi cách tiếp cận một lần nữa.

Công ty Luật NSP cũng xác nhận rằng có thể mở khóa ngay cả những tài sản liên quan đến thẩm quyền tài phán Mỹ (US Nexus) bị khóa trong tài khoản Euroclear của NSD, miễn là không có công dân hoặc công ty Mỹ nào tham gia vào giao dịch mở khóa. Họ báo cáo rằng đã có ba trường hợp mở khóa như vậy liên quan đến các nhà môi giới khác nhau.

"Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ Euroclear có thể ngừng hoạt động này bất cứ lúc nào. Do đó, các nhà đầu tư đã nhận được giấy phép từ Bộ Tài chính Bỉ cần phải hành động nhanh chóng", NSP cảnh báo.

Tình hình với các quỹ bị đóng băng

Sau khi chiến dịch đặc biệt được triển khai, EU và các nước G7 đã phong tỏa gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga. Hơn 200 tỷ euro được nắm giữ tại Liên minh Châu Âu, chủ yếu trong các tài khoản tại Euroclear, một trong những hệ thống thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới.

Vào cuối tháng 8, ấn phẩm Welt am Sonntag đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ Ủy ban Châu Âu, rằng EU đã chuyển 10,1 tỷ euro cho Kiev từ số tiền thu được từ các quỹ bị đóng băng của Ngân hàng Nga từ tháng 1 đến tháng 7.

Vào tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất cung cấp cho Ukraine một khoản vay mới bằng cách sử dụng tài sản bị đóng băng. Bà nhấn mạnh rằng Kiev sẽ chỉ có nghĩa vụ trả nợ nếu Moscow trả "tiền bồi thường". Tuy nhiên, EU vẫn chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

Moscow đã nhiều lần gọi hành động đóng băng tài sản này là hành vi trộm cắp, và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova bác bỏ ý tưởng về việc Nga bồi thường là không thực tế. Nga cũng đã áp đặt các biện pháp hạn chế trả đũa: tài sản của các nhà đầu tư từ các quốc gia thù địch và thu nhập từ chúng được tích lũy trong các tài khoản đặc biệt "C". Việc rút tiền chỉ được phép theo quyết định của một ủy ban đặc biệt của chính phủ.

