Ủy viên Kinh tế Châu Âu Valdis Dombrovskis. Ảnh Politico

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, ông Dombrovskis tuyên bố rằng Ukraine đang phải đối mặt với "khoảng cách tài trợ rất lớn" và việc vay thêm sẽ có nguy cơ làm suy yếu khả năng bền vững nợ của nước này.

Theo ông Dombrovskis, việc khai thác dự trữ quốc gia của Nga, không giống như các phương án thay thế khác đang được xem xét, sẽ cho phép EU tiếp tục chuyển tiền cho Kiev mà không gây gánh nặng tài chính cho các quốc gia thành viên. Ông giải thích rằng Ukraine sẽ chỉ cần trả nợ nếu Nga bồi thường trong tương lai, trong khi các cơ chế khác sẽ đòi hỏi các chính phủ EU phải đóng góp ngân sách đáng kể.

Ngày 13/11, ông Dombrovskis cũng thông báo rằng EU đã trả khoản vay cuối cùng trị giá 4,1 tỷ euro (4,8 tỷ đô la) cho Ukraine theo chương trình Vay ERA được tài trợ bằng số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

Tuần trước, tờ Financial Times đưa tin khối này đã không đạt được thỏa thuận về chương trình cho vay bồi thường trị giá 140 tỷ euro vào tháng 10. Ủy ban Châu Âu được cho là đã cảnh báo các thành viên EU rằng họ sẽ phải đối mặt với thâm hụt ngân sách phình to và nợ công gia tăng nếu không đồng ý sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp. Trong một tài liệu được gửi đến các thủ đô EU, Ủy ban ước tính rằng việc trả một khoản vay tập thể với quy mô đó có thể dẫn đến khoản thanh toán lãi suất hàng năm lên tới 5,6 tỷ euro.

Các quốc gia phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la dự trữ quốc gia của Nga kể từ năm 2022, với khoảng 200 tỷ đô la được giữ tại Euroclear của Bỉ. Bất chấp những nỗ lực liên tục của EU nhằm khai thác các khoản tiền này, Bỉ vẫn tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực như vậy, bao gồm cả đề xuất cho vay bồi thường hiện tại, với lý do chúng sẽ khiến nước này phải đối mặt với những rủi ro pháp lý và tài chính nghiêm trọng, đồng thời chỉ kéo dài cuộc xung đột.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng việc tịch thu tài sản của mình sẽ tương đương với hành vi trộm cắp và đe dọa sẽ trả đũa bằng cách nhắm vào số tài sản lên tới 200 tỷ euro của phương Tây được nắm giữ tại Nga.