Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thế giới
Thứ hai, ngày 03/11/2025 08:00 GMT+7

Châu Âu đã tự "đặt bom" khi lấy tài sản của Nga

+ aA -
PV (Theo RN) Thứ hai, ngày 03/11/2025 08:00 GMT+7
Phương Tây sẽ phải đối mặt với hậu quả tàn khốc từ việc tịch thu tài sản của Nga nếu "khoản vay bồi thường" được phê duyệt, theo tờ Strategic Culture.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Châu Âu có kế hoạch dùng số tiền 300 tỷ euro của Nga. Ảnh Getty

Bài báo lưu ý rằng : "Bất kỳ ai hiểu biết về lịch sử đều thấy rõ ràng rằng châu Âu đã tự đặt một quả bom tài chính và chính trị dưới nền móng của mình, hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả mà người dân phải đối mặt".

Bài báo nhấn mạnh rằng cách duy nhất để châu Âu bảo vệ người đóng thuế của mình là đánh bại Nga trên chiến trường và sau đó đồng ý bồi thường chiến tranh khổng lồ. Như bài báo đã lưu ý, kế hoạch này nghe có vẻ vô lý "từ đầu đến cuối" đối với bất kỳ người sáng suốt nào.

Tác giả bài viết nhấn mạnh rằng Nga có lợi thế trên chiến trường và nếu Ukraine từ chối ngồi vào bàn đàm phán, Kiev sẽ phải đối mặt với hậu quả tàn khốc.

Việc tịch thu tài sản của Nga sẽ là một tổn thất không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt chính trị. Nếu kế hoạch này được thông qua, châu Âu sẽ bị coi là "kẻ trộm và đạo đức giả" trong mắt Nga, bài báo lưu ý.

Tình hình với các quỹ bị đóng băng

Sau khi triển khai chiến dịch đặc biệt, EU và các nước G7 đã chặn khoảng 300 tỷ euro dự trữ ngoại hối của Nga, trong đó hơn 200 tỷ được nắm giữ tại Liên minh châu Âu, chủ yếu trong các tài khoản thuộc hệ thống thanh toán bù trừ Euroclear.

Trước đó, tờ Welt am Sonntag đưa tin từ tháng 1 đến tháng 7, EU đã chuyển 10,1 tỷ euro cho Ukraine từ nguồn tiền thu được từ các quỹ bị đóng băng của Ngân hàng Nga. Vào tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất cung cấp cho Kiev một khoản vay mới được bảo đảm bằng các tài sản này, nêu rõ rằng Ukraine sẽ chỉ trả nợ sau khi Nga trả "tiền bồi thường".

Moscow đã nhiều lần gọi những sáng kiến ​​như vậy là hành vi trộm cắp. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng điều này không chỉ liên quan đến tài sản tư nhân mà còn cả tài sản nhà nước Nga.

Để đáp trả, Moscow đã áp đặt các hạn chế tương tự: tiền của các nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thù địch được chuyển vào các tài khoản đặc biệt loại "C" và chỉ có thể rút ra khi có sự cho phép của một ủy ban chính phủ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum khẳng định cơ sở hạ tầng hiện nay ở châu Âu không đủ để Mỹ có thể thay thế hoàn toàn Nga trên thị trường khí đốt.

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

Điểm nóng
Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

Đức đã gửi tin xấu tới ông Zelensky về vụ bê bối ở Ukraine

Thế giới
Đức đã gửi tin xấu tới ông Zelensky về vụ bê bối ở Ukraine

Một thành phố của Phần Lan mất toi 1 triệu euro mỗi ngày vì Nga

Thế giới
Một thành phố của Phần Lan mất toi 1 triệu euro mỗi ngày vì Nga

Lời đe dọa “tấn công dữ dội” của ông Trump báo hiệu Mỹ sắp khai hỏa nhắm vào một đối tác quan trọng?

Thế giới
Lời đe dọa “tấn công dữ dội” của ông Trump báo hiệu Mỹ sắp khai hỏa nhắm vào một đối tác quan trọng?

Đọc thêm

Malaysia bất ngờ được 'chỉ đường' thoát án phạt nặng từ FIFA
Thể thao

Malaysia bất ngờ được "chỉ đường" thoát án phạt nặng từ FIFA

Thể thao

Tạp chí Wall Pass nhận định, LĐBĐ Malaysia (FAM) có nguy cơ phải chịu án phạt nặng từ FIFA nếu tiếp tục kháng cáo, thay vì tìm kiếm giải pháp ngoại giao để được xem xét giảm nhẹ.

Từ Hi Thái Hậu ăn uống lãng phí đến mức trù sư phải 'làm ảo thuật' như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Từ Hi Thái Hậu ăn uống lãng phí đến mức trù sư phải "làm ảo thuật" như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Từ Hi Thái Hậu luôn sống một cuộc sống đầy nhung lụa xa hoa, ngoài sức tưởng tượng của người đời.

CIA phát động chiến dịch quyến rũ châu Âu
Thế giới

CIA phát động chiến dịch quyến rũ châu Âu

Thế giới

Giám đốc CIA John Ratcliffe đã gặp gỡ các quan chức EU vào tuần trước nhằm nỗ lực xây dựng lại mối quan hệ căng thẳng với các cơ quan tình báo Mỹ, Politico đưa tin, trích dẫn 3 nguồn tin thân cận với vấn đề này.

Tăng tốc dự án nhà ở xã hội phường Hiệp Bình: Hoàn thiện quỹ nhà cho người lao động
Chuyển động Sài Gòn

Tăng tốc dự án nhà ở xã hội phường Hiệp Bình: Hoàn thiện quỹ nhà cho người lao động

Chuyển động Sài Gòn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 6, phường Hiệp Bình, TP.HCM phải đẩy nhanh tiến độ, phục vụ nhu cầu an cư của người lao động.

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây
Nhà nông

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Nhà nông

Ngồi trò chuyện với chúng tôi nhưng thỉnh thoảng ông Đoàn Viết Thành, nông dân nuôi cá lồng ở xã Tiền Phong vẫn nhìn về phía đàn cá đặc sản là cá lăng, cá trắm đen to bằng bắp chuối trong lồng nuôi ở lòng hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới (trước sáp nhập, hồ Hòa Bình thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình) trước mặt đang tới kỳ xuất bán, không giấu được nụ cười mãn nguyện...

Những nông dân, hợp tác xã 4.0 ở Lào Cai, ngồi ở vườn mà đưa nông sản đi khắp mọi miền đất nước
Nhà nông

Những nông dân, hợp tác xã 4.0 ở Lào Cai, ngồi ở vườn mà đưa nông sản đi khắp mọi miền đất nước

Nhà nông

Không cần chờ thương lái hay vất vả mang hàng ra chợ, nhiều nông dân và hợp tác xã (HTX) ở Lào Cai giờ đây đã tự tin dùng điện thoại để livestream bán nông sản. Cách làm này đang giúp nông sản của tỉnh Lào Cai đến thẳng tay người tiêu dùng cả nước, bán được giá hơn và dần thay đổi cuộc sống của người dân vùng cao.

Hà Tĩnh: Hơn 200 người 'đội mưa' xử lý sự cố vỡ bờ bao tại mỏ sắt Thạch Khê
Tin tức

Hà Tĩnh: Hơn 200 người "đội mưa" xử lý sự cố vỡ bờ bao tại mỏ sắt Thạch Khê

Tin tức

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến xảy ra sự cố vỡ bờ bao mỏ sắt thuộc dự án khai thác sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh), nước tràn ra ngoài đe dọa khu dân cư lân cận. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người cùng phương tiện, vật liệu khẩn trương gia cố, ngăn nguy cơ ngập lụt.

Khi Gen Z mê 'xem bói' bằng ChatGPT
Xã hội

Khi Gen Z mê "xem bói" bằng ChatGPT

Xã hội

Không chỉ tìm đến thầy bói, nhiều bạn trẻ giờ đây chọn hỏi ChatGPT về vận mệnh, tình duyên, sự nghiệp của mình. Dưới vỏ bọc “AI thông minh” và “phân tích khoa học”, một dạng mê tín kiểu mới đang len lỏi trong đời sống số của thế hệ Gen Z - nơi công nghệ vừa là công cụ, vừa là chiếc gương phản chiếu những bất an tinh thần.

Bất động sản Hải Phòng bước vào giai đoạn bứt phá
Doanh nghiệp

Bất động sản Hải Phòng bước vào giai đoạn bứt phá

Doanh nghiệp

Hải Phòng đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ chưa từng có, trở thành tâm điểm mới của kinh tế miền Bắc. Trong bức tranh đó, bất động sản nổi lên như lĩnh vực dẫn dắt, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhờ hàng loạt lợi thế đặc biệt - từ quy hoạch, hạ tầng đến tiềm năng tăng giá vượt trội. Nổi bật trong số đó là Ruby Coastal City, dự án biểu tượng kiến tạo chuẩn sống thượng lưu bên bờ biển Đồ Sơn.

Áo dài Việt 'kể chuyện' di sản trong không gian huyền ảo của Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Tin tức

Áo dài Việt "kể chuyện" di sản trong không gian huyền ảo của Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tin tức

Tại không gian Hồ Văn – Văn Miếu Quốc Tử Giám, chương trình nghệ thuật thời trang “Áo dài trên con đường di sản” đã mang đến hành trình đầy cảm xúc, tôn vinh vẻ đẹp di sản Việt qua tà áo dài. Từ cố đô Hoa Lư, Thăng Long – Hà Nội, Huế, đến đại ngàn Tây Nguyên...

Xúc động những bếp ăn nghĩa tình giữa tâm lũ Hà Tĩnh
Media

Xúc động những bếp ăn nghĩa tình giữa tâm lũ Hà Tĩnh
4

Media

Giữa lúc nhiều khu dân cư vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) vẫn ngập sâu trong nước lũ, lực lượng chức năng và các đội thiện nguyện không quản khó khăn, ngày đêm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con. Nhiều “bếp ăn nghĩa tình” đã được thắp lên, mang những suất cơm nóng hổi và hơi ấm sẻ chia đến với bà con vùng tâm lũ.

Hà Nội tăng mạnh ca sốt xuất huyết, nhiều ổ dịch ở ngưỡng nguy cơ cao
Xã hội

Hà Nội tăng mạnh ca sốt xuất huyết, nhiều ổ dịch ở ngưỡng nguy cơ cao

Xã hội

Theo CDC Hà Nội, tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận 486 ca mắc sốt xuất huyết, tăng mạnh so với tuần trước. Đáng chú ý, trong tuần cũng ghi nhận 1 nam thanh niên mắc não mô cầu.

Một thuyền viên bị rơi xuống biển tử vong trong đêm tối ở vùng biển Phú Quý tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Một thuyền viên bị rơi xuống biển tử vong trong đêm tối ở vùng biển Phú Quý tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Sáng 3/11, trao đổi với Dân Việt, đại diện UBND Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng(huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, các cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể một thuyền viên đang làm việc trên tàu bất ngờ rơi xuống biển tử vong cho đình lo hậu sự.

Agribank hỗ trợ kịp thời các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt do mưa lũ lịch sử
Doanh nghiệp

Agribank hỗ trợ kịp thời các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt do mưa lũ lịch sử

Doanh nghiệp

Trước tình hình mưa lũ lịch sử do cơn bão số 12 gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tỉnh, thành miền Trung, Agribank đã khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ, kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiệt hại.

Sáng ra mở cửa, người dân tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, sững sờ… trước cảnh tượng 'khó tin'
Xã hội

Sáng ra mở cửa, người dân tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, sững sờ… trước cảnh tượng "khó tin"

Xã hội

Sáng sớm nay (3/11), một hiện tượng bất ngờ - màn sương trắng dày đặc bao trùm nhiều phường khu vực Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) nay là tỉnh Gia Lai, khiến khung cảnh như được khoác lên tấm áo mờ ảo, bảng lảng trong không khí đầu đông.

TP.HCM dẫn đầu cả nước triển khai Đề án 06, xây nền dữ liệu số phục vụ người dân
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM dẫn đầu cả nước triển khai Đề án 06, xây nền dữ liệu số phục vụ người dân

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước triển khai Đề án 06, hoàn thành số hóa 4 loại sổ hộ tịch, đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp. Từ đó, thực hiện khai thác dữ liệu để cấp các bản sao trích lục hộ tịch mà không còn phụ thuộc vào nơi người dân đã đăng ký, nơi lưu trữ sổ hộ tịch và nơi cư trú.

Nhờ bàn giao loạt dự án lớn, Nam Long báo lãi quý 3 'nhập đường đua' khi tăng 24 lần cùng kỳ
Nhà đất

Nhờ bàn giao loạt dự án lớn, Nam Long báo lãi quý 3 'nhập đường đua' khi tăng 24 lần cùng kỳ

Nhà đất

Quý 3/2025, Nam Long ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến, đảo chiều từ lỗ sang lãi sau một năm trầm lắng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm sâu, cho thấy áp lực vốn vẫn hiện hữu.

Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long nhận Huy chương vàng cho vở diễn về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ
Văn hóa - Giải trí

Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long nhận Huy chương vàng cho vở diễn về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Văn hóa - Giải trí

Vở diễn về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ do Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long dàn dựng đã đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025.

Đưa trâu, bò ra xa gầm sàn, xây homestay đón khách, bản dưới chân cột cờ Lũng Cũ thành bản du lịch tốt nhất thế giới
Nhà nông

Đưa trâu, bò ra xa gầm sàn, xây homestay đón khách, bản dưới chân cột cờ Lũng Cũ thành bản du lịch tốt nhất thế giới

Nhà nông

Nép mình dưới chân Cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) thiêng liêng, nơi điểm cực Bắc của Tổ quốc, Lô Lô Chải từng là một bản làng nghèo khó, sống với núi, với đá. Ấy vậy mà giờ đây, thôn Lô Lô Chải đã "thay da đổi thịt", vươn mình trở thành Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025.

EVNCPC họp khẩn ứng phó bão số 13: Giữ vững an toàn, kỷ luật trong mưa lũ
Doanh nghiệp

EVNCPC họp khẩn ứng phó bão số 13: Giữ vững an toàn, kỷ luật trong mưa lũ

Doanh nghiệp

Sáng 3/11, tại Đà Nẵng, trước tình hình mưa lũ phức tạp và dự báo bão số 13 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp từ khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với sự chủ trì của Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư kết nối tất cả các Công ty Điện lực và đơn vị thành viên, người đại diện phần vốn tại các Công ty Cổ phần để chỉ đạo ứng phó.

Cấm người livestream đưa tin gian dối về sản phẩm khi bán hàng trên mạng
Kinh tế

Cấm người livestream đưa tin gian dối về sản phẩm khi bán hàng trên mạng

Kinh tế

Để đảm bảo rõ trách nhiệm và ràng buộc thông tin người bán hàng trên thương mại điện tử, mạng xã hội, Luật Thương mại điện tử xây dựng quy định người livestream bán hàng phải xác định danh tính, cấm thông tin gian dối về sản phẩm.

Vì sao trả lời 'cầm tinh con lừa', Lưu Dung được Càn Long thăng quan 3 cấp?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao trả lời "cầm tinh con lừa", Lưu Dung được Càn Long thăng quan 3 cấp?

Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao câu trả lời "cầm tinh con lừa" của Lưu Dung lại được vua Càn Long tán thưởng đến mức lập tức cho thăng chức như vậy?

Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, xe cứu hỏa bất lực hú còi, học sinh trễ giờ vào lớp
Ảnh

Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, xe cứu hỏa bất lực hú còi, học sinh trễ giờ vào lớp

Ảnh

Sáng 3/11, cơn mưa phùn dai dẳng kéo dài đã khiến hàng loạt tuyến đường tại Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, dòng phương tiện "chôn chân" nhích từng mét, nhiều học sinh trễ giờ vào lớp.

Lưu Bị đã có bao nhiêu cơ hội khôi phục nhà Hán nhưng đều bỏ lỡ?
Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Bị đã có bao nhiêu cơ hội khôi phục nhà Hán nhưng đều bỏ lỡ?

Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Bị từng có hơn một lần nắm trong tay cơ hội khôi phục nhà Hán nhưng cuối cùng đều không tận dụng được.

Thị trường thép Việt Nam phụ thuộc hơn 50% vào nguồn hàng Trung Quốc
Nhà đất

Thị trường thép Việt Nam phụ thuộc hơn 50% vào nguồn hàng Trung Quốc

Nhà đất

9 tháng năm 2025, Việt Nam nhập hơn 11,2 triệu tấn sắt thép trị giá gần 8 tỷ USD, trong đó hơn một nửa đến từ Trung Quốc. Thị trường thép trong nước vẫn trầm lắng dù giá có dấu hiệu ổn định.

Gia cố bùn bằng khí nén - Giải pháp san lấp bền vững mở hướng mới cho phát triển đô thị ven biển Việt Nam
Kinh tế

Gia cố bùn bằng khí nén - Giải pháp san lấp bền vững mở hướng mới cho phát triển đô thị ven biển Việt Nam

Kinh tế

Công nghệ gia cố bùn khí nén K-DPM giúp san lấp ven biển bền vững, giảm thiểu tác động môi trường, nâng cao chất lượng phát triển đô thị ven biển Việt Nam.

Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” thế giới
Nhà đất

Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” thế giới

Nhà đất

Ngày 3/11 tại Hà Nội, Dự án khu đô thị Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ ứng viên tham gia chiến dịch bầu chọn quy mô toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, do tổ chức nổi tiếng thế giới New7Wonders khởi xướng. Với việc tham gia bầu chọn, Vinhomes tự tin khẳng định tầm nhìn vượt thời đại, định vị Vinhomes Green Paradise là biểu tượng mang tầm vóc thế giới, hội tụ đủ yếu tố để đại diện cho tương lai đô thị của nhân loại.

Nhà đầu tư góp ý thẳng thắn với TP.HCM, hiến kế để tăng tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư
Chuyển động Sài Gòn

Nhà đầu tư góp ý thẳng thắn với TP.HCM, hiến kế để tăng tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư

Chuyển động Sài Gòn

Nhằm giúp TP.HCM có thể tiếp tục thu hút thêm nhiều vốn đầu tư nước ngoài, Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore vừa nêu nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn và các kiến nghị cụ thể.

Tin sáng (3/11): Đóng góp của Công Phượng với Trường Tươi Đồng Nai là… con số 0
Thể thao

Tin sáng (3/11): Đóng góp của Công Phượng với Trường Tươi Đồng Nai là… con số 0

Thể thao

Đóng góp của Công Phượng với Trường Tươi Đồng Nai là… con số 0; Mohamed Salah nhận được đề nghị lương 150 triệu euro/năm; Robert Lewandowski có thể sớm chia tay Barcelona; Tottenham sắp chi đậm để cải tổ hàng công; Bạn gái cũ của Lamine Yamal cặp kè với người mới.

Đà Nẵng: Sạt lở núi tại xã Thượng Đức, một người dân tử vong khi đi tìm gia súc
Tin tức

Đà Nẵng: Sạt lở núi tại xã Thượng Đức, một người dân tử vong khi đi tìm gia súc

Tin tức

Sáng 3/11, trên địa bàn xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến một người dân tử vong.

Tin đọc nhiều

1

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

2

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

3

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

4

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

5

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?