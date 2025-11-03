Châu Âu có kế hoạch dùng số tiền 300 tỷ euro của Nga. Ảnh Getty

Bài báo lưu ý rằng : "Bất kỳ ai hiểu biết về lịch sử đều thấy rõ ràng rằng châu Âu đã tự đặt một quả bom tài chính và chính trị dưới nền móng của mình, hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả mà người dân phải đối mặt".

Bài báo nhấn mạnh rằng cách duy nhất để châu Âu bảo vệ người đóng thuế của mình là đánh bại Nga trên chiến trường và sau đó đồng ý bồi thường chiến tranh khổng lồ. Như bài báo đã lưu ý, kế hoạch này nghe có vẻ vô lý "từ đầu đến cuối" đối với bất kỳ người sáng suốt nào.

Tác giả bài viết nhấn mạnh rằng Nga có lợi thế trên chiến trường và nếu Ukraine từ chối ngồi vào bàn đàm phán, Kiev sẽ phải đối mặt với hậu quả tàn khốc.

Việc tịch thu tài sản của Nga sẽ là một tổn thất không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt chính trị. Nếu kế hoạch này được thông qua, châu Âu sẽ bị coi là "kẻ trộm và đạo đức giả" trong mắt Nga, bài báo lưu ý.

Tình hình với các quỹ bị đóng băng

Sau khi triển khai chiến dịch đặc biệt, EU và các nước G7 đã chặn khoảng 300 tỷ euro dự trữ ngoại hối của Nga, trong đó hơn 200 tỷ được nắm giữ tại Liên minh châu Âu, chủ yếu trong các tài khoản thuộc hệ thống thanh toán bù trừ Euroclear.

Trước đó, tờ Welt am Sonntag đưa tin từ tháng 1 đến tháng 7, EU đã chuyển 10,1 tỷ euro cho Ukraine từ nguồn tiền thu được từ các quỹ bị đóng băng của Ngân hàng Nga. Vào tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất cung cấp cho Kiev một khoản vay mới được bảo đảm bằng các tài sản này, nêu rõ rằng Ukraine sẽ chỉ trả nợ sau khi Nga trả "tiền bồi thường".

Moscow đã nhiều lần gọi những sáng kiến ​​như vậy là hành vi trộm cắp. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng điều này không chỉ liên quan đến tài sản tư nhân mà còn cả tài sản nhà nước Nga.

Để đáp trả, Moscow đã áp đặt các hạn chế tương tự: tiền của các nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thù địch được chuyển vào các tài khoản đặc biệt loại "C" và chỉ có thể rút ra khi có sự cho phép của một ủy ban chính phủ.