Châu Âu tìm ra cách để Ukraine tiếp tục đàm phán gia nhập EU mà không cần sự chấp thuận của Hungary

Ủy viên châu Âu về mở rộng Marta Kos. Ảnh Commission

Ủy viên châu Âu về mở rộng Marta Kos, trong khi trình bày Báo cáo mở rộng EU tại Nghị viện châu Âu ở Brussels vào ngày 4/11 cho biết, Ủy ban châu Âu đang tìm kiếm sự ủng hộ của Hội đồng EU để tiếp tục các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine ở cấp độ kỹ thuật.

Bà Kos cho biết: "Một trong những giải pháp hiện có thể cho phép mở cụm một hoặc tất cả các cụm cho Ukraine và Moldova là chúng tôi sẽ nhận được ủy quyền từ Hội đồng để có thể tiếp tục ở cấp độ làm việc".

Bà bày tỏ niềm tin rằng, để đạt được kết quả, EU phải từ bỏ yêu cầu phải có sự ủng hộ nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên đối với mỗi bước trong 150 bước của quy trình gia nhập.

"Chúng ta nên nhất trí khi trao quy chế (cho quốc gia thành viên) và hoàn tất. Tôi sẽ đấu tranh vì điều này mỗi lần", vị ủy viên cho biết.

Bà Kos nhớ lại chuyến thăm gần đây nhất của bà tới Ukraine, trong đó bà đã nói với chính quyền Ukraine: "Các vị không cần Orbán để thực hiện những cải cách cần thiết."

Bà Marta Kos cho biết: "Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể cùng với chủ tịch đạt được thỏa thuận này, để ở cấp độ làm việc, chúng tôi có thể tiếp tục làm việc theo từng nhóm. Và khi tất cả các điều kiện được đáp ứng, chúng tôi cũng sẽ chính thức mở rộng".



Theo báo European Pravda đưa tin, tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU ở Brussels vào ngày 23/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi EU tìm cách mở các nhóm đàm phán để Ukraine gia nhập và "gỡ bỏ lệnh phong tỏa nhân tạo".

Cùng lúc đó, có thông tin cho rằng EU đã sẵn sàng đưa ra một cách mới để vượt qua quyền phủ quyết của Hungary.