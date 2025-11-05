Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Thế giới
Thứ tư, ngày 05/11/2025 09:10 GMT+7

Châu Âu tìm ra cách để Ukraine tiếp tục đàm phán gia nhập EU mà không cần sự chấp thuận của Hungary

+ aA -
PV (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 05/11/2025 09:10 GMT+7
Ủy ban Châu Âu (EC) muốn có được sự ủy quyền từ Hội đồng EU để tiếp tục các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova ở cấp chuyên gia, mà không chính thức mở các nhóm đàm phán.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Ủy viên châu Âu về mở rộng Marta Kos. Ảnh Commission

Ủy viên châu Âu về mở rộng Marta Kos, trong khi trình bày Báo cáo mở rộng EU tại Nghị viện châu Âu ở Brussels vào ngày 4/11 cho biết, Ủy ban châu Âu đang tìm kiếm sự ủng hộ của Hội đồng EU để tiếp tục các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine ở cấp độ kỹ thuật.

Bà Kos cho biết: "Một trong những giải pháp hiện có thể cho phép mở cụm một hoặc tất cả các cụm cho Ukraine và Moldova là chúng tôi sẽ nhận được ủy quyền từ Hội đồng để có thể tiếp tục ở cấp độ làm việc".

Bà bày tỏ niềm tin rằng, để đạt được kết quả, EU phải từ bỏ yêu cầu phải có sự ủng hộ nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên đối với mỗi bước trong 150 bước của quy trình gia nhập.

"Chúng ta nên nhất trí khi trao quy chế (cho quốc gia thành viên) và hoàn tất. Tôi sẽ đấu tranh vì điều này mỗi lần", vị ủy viên cho biết.

Bà Kos nhớ lại chuyến thăm gần đây nhất của bà tới Ukraine, trong đó bà đã nói với chính quyền Ukraine: "Các vị không cần Orbán để thực hiện những cải cách cần thiết."

Bà Marta Kos cho biết: "Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể cùng với chủ tịch đạt được thỏa thuận này, để ở cấp độ làm việc, chúng tôi có thể tiếp tục làm việc theo từng nhóm. Và khi tất cả các điều kiện được đáp ứng, chúng tôi cũng sẽ chính thức mở rộng".

Theo báo European Pravda đưa tin, tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU ở Brussels vào ngày 23/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi EU tìm cách mở các nhóm đàm phán để Ukraine gia nhập và "gỡ bỏ lệnh phong tỏa nhân tạo".

Cùng lúc đó, có thông tin cho rằng EU đã sẵn sàng đưa ra một cách mới để vượt qua quyền phủ quyết của Hungary.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu sẽ gặp phải những trở ngại nghiêm trọng và sẽ không diễn ra trong tương lai gần - đây là kết luận mà hãng tin Reuters đưa ra sau khi phân tích dự thảo báo cáo của Ủy ban châu Âu về việc mở rộng EU.

Nhật Bản trao tặng Huân chương cao quý cho nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Thế giới
Nhật Bản trao tặng Huân chương cao quý cho nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam

"Nhím bọc thép" khổng lồ Nga xung trận khiến quân đội Ukraine "hết hồn"

Thế giới
'Nhím bọc thép' khổng lồ Nga xung trận khiến quân đội Ukraine 'hết hồn'

'Người Mỹ sẽ bất ngờ' - Nga tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa siêu vượt âm đáng sợ cho Venezuela

Thế giới
'Người Mỹ sẽ bất ngờ' - Nga tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa siêu vượt âm đáng sợ cho Venezuela

Cựu quan chức quân sự Ukraine kêu gọi rút quân ngay để tránh thảm họa

Thế giới
Cựu quan chức quân sự Ukraine kêu gọi rút quân ngay để tránh thảm họa

Đọc thêm

Công ty Thủy điện Đồng Nai hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện được giao trước 56 ngày
Doanh nghiệp

Công ty Thủy điện Đồng Nai hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện được giao trước 56 ngày

Doanh nghiệp

Công ty Thủy điện Đồng Nai đã sản xuất được 1.378 triệu kWh điện, hoàn thành sớm chỉ tiêu sản lượng điện năm 2025 do Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) giao.

Sáng nay khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Tin tức

Sáng nay khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tin tức

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc tại Hà Nội, tập trung chuẩn bị Đại hội XIV và xây dựng hệ thống chính trị.

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về bão KALMAEGI- bão số 13, Molave và Damrey, dự báo bão gây mưa lớn mức nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về bão KALMAEGI- bão số 13, Molave và Damrey, dự báo bão gây mưa lớn mức nào?

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI (cơn bão số 13) vẫn đang gia tốc, dự báo từ mai gây mưa cực lớn tại nhiều tỉnh thành. Các chuyên gia khí tượng thủy văn đánh giá cơn bão số 13 năm nay có nhiều điểm tương tự với 2 cơn bão Molave (cơn bão số 9 năm 2020) và Damrey (cơn bão số 12 năm 2017).

Hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp Anh - Việt họp thượng đỉnh tại TP.HCM, hướng tới làn sóng đầu tư mới
Kinh tế

Hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp Anh - Việt họp thượng đỉnh tại TP.HCM, hướng tới làn sóng đầu tư mới

Kinh tế

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh Quốc – Việt Nam 2025 tại TP.HCM hôm nay 5/11 thu hút sự tham gia của hơn 200 lãnh đạo cấp cao, doanh nhân từ các công ty hàng đầu của hai quốc gia.

Đà Nẵng: Sơ tán khẩn cấp 17 hộ dân trong đêm do phát hiện vết nứt dài hơn 100m
Tin tức

Đà Nẵng: Sơ tán khẩn cấp 17 hộ dân trong đêm do phát hiện vết nứt dài hơn 100m

Tin tức

Do phát hiện vết nứt đất kéo dài hơn 100m, sâu đến 1m xuất hiện sát khu vực từng xảy ra sạt lở, tối 4/11, chính quyền xã La Dêê (TP Đà Nẵng) đã khẩn cấp di dời 17 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Xe tải và container đối đầu trên đèo Bảo Lộc, người dân phá cabin cứu tài xế
Tin tức

Xe tải và container đối đầu trên đèo Bảo Lộc, người dân phá cabin cứu tài xế

Tin tức

Vụ tai nạn giữa xe tải và xe container xảy ra trên đèo Bảo Lộc, tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin, người dân và lực lượng chức năng phải phá cabin để cứu nạn.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (5/11): Bật tăng, giá USD chợ đen tiến sát mốc 28.000 đồng
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (5/11): Bật tăng, giá USD chợ đen tiến sát mốc 28.000 đồng

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (5/11) trong nước đồng loạt tăng sát trần khi đồng USD tăng mạnh trở lại. Trong đó, thị trường thị do bật tăng trở lại ngưỡng 27.850 đồng/USD bán ra.

Khoảnh khắc kinh hoàng máy bay Mỹ phát nổ khi cất cánh, nhiều người thương vong
Thế giới

Khoảnh khắc kinh hoàng máy bay Mỹ phát nổ khi cất cánh, nhiều người thương vong

Thế giới

Theo các báo cáo địa phương, một đoạn video đầy kịch tính đã xuất hiện trực tuyến cho thấy khoảnh khắc một máy bay chở hàng của UPS bị rơi khi cất cánh từ Sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali vào thứ Ba.

Giáo sư duy nhất Việt Nam năm 2025 ngành Toán học: Quê Nghệ An, là Viện trưởng trường danh tiếng
Xã hội

Giáo sư duy nhất Việt Nam năm 2025 ngành Toán học: Quê Nghệ An, là Viện trưởng trường danh tiếng

Xã hội

Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2025 cho GS.TS Phan Thành An, Viện trưởng Viện Toán học và các Khoa học Tính toán tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM.

Vô khu rừng 30.000ha ở Tây Ninh này, thấy động vật hoang dã có trong sách Đỏ, 2 con vật lạ này 'đánh đu' với nhau
Nhà nông

Vô khu rừng 30.000ha ở Tây Ninh này, thấy động vật hoang dã có trong sách Đỏ, 2 con vật lạ này "đánh đu" với nhau

Nhà nông

Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát (rừng Lò Gò-Xa Mát) thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (trước đây) có diện tích tự nhiên hơn 30.000ha, với nhiều tiềm năng về động vật hoang dã, nhiều loài có tên trong sách Đỏ, thực vật quý hiếm và du lịch sinh thái, ngày càng thu hút nhiều du khách. Khu rừng Lò Gò-Xa Mát trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái - dã ngoại hàng đầu của vùng Đông Nam bộ.

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới sửa đạo luật liên quan đến lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam tiến thẳng Malaysia, châu Phi
Nhà nông

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới sửa đạo luật liên quan đến lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam tiến thẳng Malaysia, châu Phi

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang đẩy nhanh tiến độ các cuộc tham vấn để hoàn thiện việc sửa đổi một đạo luật nhằm ổn định giá gạo và cải thiện phúc lợi cho nông dân. Trong khi đó, các chuyến tàu chở gạo của Việt Nam vẫn chuyển hướng đến châu Phi, Malaysia, Hàn Quốc,...

3 kiểu cư dân lý tưởng của Setia Edenia: Người trẻ bản lĩnh, gia đình hiện đại, nhà đầu tư có gu
Doanh nghiệp

3 kiểu cư dân lý tưởng của Setia Edenia: Người trẻ bản lĩnh, gia đình hiện đại, nhà đầu tư có gu

Doanh nghiệp

Trong dòng chảy không ngừng của các đô thị thịnh vượng, luôn có sự dịch chuyển rõ rệt từ nhu cầu ăn ở đơn thuần sang nhu cầu khẳng định vị thế xã hội. Từ xu hướng đó,“nhà” dần trở thành tấm gương phản chiếu gu thẩm mỹ và hệ giá trị sống của từng nhóm cư dân. Đặc biệt với tầng lớp thành đạt, ngoài diện tích hay vị trí, họ còn “đo lường” mức độ tương hợp giữa không gian sống và triết lý cá nhân. 

Giá vàng hôm nay (5/11): Rơi tự do sau quyết định 'sốc' của Trung Quốc
Thị trường

Giá vàng hôm nay (5/11): Rơi tự do sau quyết định "sốc" của Trung Quốc

Thị trường

Giá vàng hôm nay 5/11 trong nước quay đầu giảm mạnh tới 1,3 triệu đồng/lượng, nối dài chuỗi biến động dữ dội những ngày qua. Giá vàng thế giới trượt xuống dưới 4.000 USD/ounce khi đồng USD tăng mạnh và Trung Quốc bất ngờ hủy ưu đãi thuế vàng.

NATO đang thực hiện kịch bản phong tỏa Kaliningrad của Nga
Thế giới

NATO đang thực hiện kịch bản phong tỏa Kaliningrad của Nga

Thế giới

Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xây dựng các cơ chế phong tỏa khu vực Kaliningrad, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia.

Giữa nhịp sống đô thị hóa, người Việt cần thêm gì để thật sự 'an cư'?
Bạn đọc

Giữa nhịp sống đô thị hóa, người Việt cần thêm gì để thật sự "an cư"?

Bạn đọc

Với mạng lưới dịch vụ rộng khắp và chính sách bồi thường minh bạch, giá trị bảo vệ từ Bảo hiểm Bảo Việt đang trở thành nền tảng vững chắc cho cuộc sống khách hàng hôm nay và tương lai.

Con vật đặc sản này bắt từ dưới nước lên kêu eng éc lạ tai, ai ngờ ở An Giang nuôi thành công, 500.000 đồng/kg
Nhà nông

Con vật đặc sản này bắt từ dưới nước lên kêu eng éc lạ tai, ai ngờ ở An Giang nuôi thành công, 500.000 đồng/kg

Nhà nông

Từ năm 2017, anh Hồ Văn Nhiều, ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (trước thời điểm sắp xếp, sáp nhập) hợp sức với anh em trong gia đình chuyển từ nuôi cá nàng hai sang nuôi cá heo (cá heo nước ngọt, cá heo sông Mê Kông) với tổng cộng 9 bè, cặp trên sông Hậu. Cá bán ra liên tục, thậm chí bạn hàng đến tận nơi mua từ vài chục đến cả trăm ký...

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng và loạt ca khúc bất hủ, đi cùng năm tháng
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng và loạt ca khúc bất hủ, đi cùng năm tháng

Văn hóa - Giải trí

Tên tuổi Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng thể hiện thành công hàng loạt ca khúc nhạc Đỏ nổi tiếng như "Tình ca", "Bài ca trên núi", "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ"...

Kích hoạt Khung dữ liệu quốc gia 1.0: Từ dữ liệu rời rạc đến kết nối toàn bộ hệ thống số hóa nhà nước đầu tiên
Năng lượng mới

Kích hoạt Khung dữ liệu quốc gia 1.0: Từ dữ liệu rời rạc đến kết nối toàn bộ hệ thống số hóa nhà nước đầu tiên

Năng lượng mới

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký ban hành Khung Kiến trúc Dữ liệu Quốc gia 1.0, chính thức kích hoạt nền móng cho hệ thống quản trị dữ liệu thống nhất đầu tiên trong lịch sử – một “hệ điều hành dữ liệu quốc gia” kết nối mọi bộ, ngành và địa phương trên cùng chuẩn vận hành. Khung Kiến trúc Dữ liệu Quốc gia 1.0 không chỉ đặt dấu mốc chuyển sang mô hình nhà nước số toàn diện, mà còn thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu tập trung, minh bạch và dẫn dắt nền kinh tế số phát triển dựa trên dữ liệu.

Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội làm Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ
Tin tức

Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội làm Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ

Tin tức

Ông Phí Minh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động đến công tác tại phường Chương Mỹ và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030.

Mê hoặc với cây cảnh nở cả biển hoa tuyết trắng, hương thơm tươi mát, nở hoa 200 ngày, cực dễ trồng
Gia đình

Mê hoặc với cây cảnh nở cả biển hoa tuyết trắng, hương thơm tươi mát, nở hoa 200 ngày, cực dễ trồng

Gia đình

Sự quyến rũ của cây cảnh này không phải ở vẻ đẹp lộng lẫy, mà là ở khí chất thanh nhã. Ngoài ra, mùi hương hoa thơm mát, sảng khoái, vô cùng dưỡng thần.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thắng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
Kinh tế

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thắng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

Kinh tế

Tòa án Đức tuyên bố Vingroup/VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thắng kiện trong vụ phỉ báng liên quan đến Lê Trung Khoa, người từng vu khống tập đoàn “đưa hối lộ” và gọi là “mafia.” Phán quyết buộc bị đơn gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và đối mặt mức phạt 250.000 euro cho mỗi lần tái phạm.

Real để thua Liverpool, Bellingham vẫn tạo nên kỷ lục mới
Thể thao

Real để thua Liverpool, Bellingham vẫn tạo nên kỷ lục mới

Thể thao

Tuy Real Madrid để thua 0-1 trước Liverpool trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League nhưng tiền vệ Jude Bellingham vẫn lập nên kỷ lục mới.

Arsenal đạt kết quả hoàn hảo, HLV Mikel Arteta bất ngờ tỏ ra khiêm tốn
Thể thao

Arsenal đạt kết quả hoàn hảo, HLV Mikel Arteta bất ngờ tỏ ra khiêm tốn

Thể thao

Arsenal đã đánh bại Slavia Praha 3-0 ngay trên sân khách ở lượt trận thứ 4 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và HLV Mikel Arteta đã có phát biểu thể hiện sự bình tĩnh dù đội bóng của ông đang đạt phong độ rất cao.

Châu Âu tiến thoái lưỡng nan với khối tài sản đóng băng của Nga, Ukraine gặp hạn lớn
Thế giới

Châu Âu tiến thoái lưỡng nan với khối tài sản đóng băng của Nga, Ukraine gặp hạn lớn

Thế giới

Châu Âu đang tìm cách giảm hỗ trợ tài chính cho Ukraine khi nước này đang đối mặt với nhu cầu tài chính ngày càng tăng. Theo tờ The Economist, Ukraine cần 400 tỷ đô la tài trợ nước ngoài trong 4 năm tới để tiếp tục cuộc chiến, trong đó riêng năm tới cần 60 tỷ đô la. Do Mỹ không sẵn lòng chi trả chi phí, các nước châu Âu đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc hỗ trợ.

Bà Bùi Huyền Mai làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội
Tin tức

Bà Bùi Huyền Mai làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội

Tin tức

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và được hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Bắc Ninh đang đề nghị công an vào cuộc xử nghiêm tình trạng rao bán, huy động vốn trái phép ở 2 dự án nào?
Nhà đất

Bắc Ninh đang đề nghị công an vào cuộc xử nghiêm tình trạng rao bán, huy động vốn trái phép ở 2 dự án nào?

Nhà đất

Trước tình trạng nhiều dự án chưa đủ pháp lý vẫn được rao bán, huy động vốn rầm rộ trên mạng, Sở Xây dựng Bắc Ninh đề nghị cơ quan Công an vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tin Showbiz 24h: Nghệ sĩ Tấn Beo bị suy thận giai đoạn 5, phim có Phương Oanh mất vị trí Top 1
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Nghệ sĩ Tấn Beo bị suy thận giai đoạn 5, phim có Phương Oanh mất vị trí Top 1

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Tấn Beo bị suy thận giai đoạn 5, phim có Phương Oanh mất vị trí Top 1, ... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.

Tập đoàn Sơn Hải nói gì về thông tin 'sai phạm tại dự án 500 tỷ đồng' ở Quảng Trị?
Nhà đất

Tập đoàn Sơn Hải nói gì về thông tin "sai phạm tại dự án 500 tỷ đồng" ở Quảng Trị?

Nhà đất

Tập đoàn Sơn Hải vừa lên tiếng sau kết luận thanh tra dự án khu nhà ở thương mại phía Tây Nam TP. Đồng Hới, khẳng định doanh nghiệp chỉ nộp thừa 10,1 triệu đồng chứ không phải 10 tỷ đồng.

Giá xăng dầu hôm nay 5/11: Bất ổn gia tăng, dầu thô lao dốc không phanh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/11: Bất ổn gia tăng, dầu thô lao dốc không phanh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/11, trên thị trường thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay bất ngờ lao dốc rất mạnh khi giá giao ngay trên các sàn giảm gần 1 USD/thùng.

Tin đọc nhiều

1

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

2

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

3

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

4

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành

5

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ