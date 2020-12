Cháu gái nói điều sốc về ông Trump

Bà Mary Trump, cháu họ ông Trump. Ảnh: AP

Hãng AP hôm 4/12 đưa tin, Mary Trump, cháu gái họ của ông Trump, có tuyên bố gây sốc khi nói rằng chú của mình là "người tàn nhẫn, bội bạc" và xứng đáng phải ngồi tù sau khi rời Nhà Trắng.

Mary Trump, con gái của Fred Jr. - anh trai ông Trump, là một nhà tâm lý học, tác giả kiêm nhà phê bình. Cô đã bác bỏ quan điểm cho rằng việc đưa một cựu Tổng thống Mỹ ra xét xử sẽ khiến sự chia rẽ chính trị của nước Mỹ thêm sâu sắc.

"Nếu ai đó đáng bị truy tố và xét xử, người đó chính là ông Trump", Mary Trump chia sẻ với hãng AP trong một cuộc phỏng vấn.

Khi được hỏi về tuyên bố gây sốc của cháu gái ông Trump, một phát ngôn viên cho chiến dịch tranh cử của ông Trump đã phản hồi qua thư điện tử bằng một câu đầy mỉa mai: "Cô ấy có nhắc đến việc mình sắp bán một cuốn sách không?".

Mary trong tuần này tuyên bố đang viết phần tiếp của cuốn sách Too Much and Never Enough, How My Family Created The World’s Most Dangerous Man (Tạm dịch: Quá nhiều và chưa bao giờ đủ, cách gia đình tôi tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới). Đây là cuốn sách bán chạy nhất mùa hè vừa qua của Mary.

Phần tiếp theo của cuốn sách này có tên gọi là The Reckoning (Tạm dịch: Sự toan tính), do công ty St. Martin’s Press chịu trách nhiệm xuất bản, dự kiến ra mắt vào tháng 7/2021. Cuốn sách nói về nỗi đau thương của nước Mỹ do tác động từ đại dịch Covid-19 đến kinh tế và tinh thần.

Nước Mỹ đang gặp phải "một đợt bùng nổ về rối loạn tâm lý" khi sống ở một đất nước mà không chỉ bị đại dịch Covid-19 tấn công mà còn có cách xử lý sai lầm khi đối phó dịch bệnh, Mary nói với hãng AP.

Với bằng tiến sĩ tâm lý học lâm sàng, Mary lập luận rằng nước Mỹ cần hình dung lại cách họ đối phó với các vấn đề tinh thần, nó không khác nhiều so với việc đối phó với các vấn đề về thể chất.

Bà Mary chỉ trích ông Trump trong bối cảnh phải đấu tranh pháp lý với chính các thành viên trong gia đình. Ảnh: AP

Các bài viết chỉ trích của Mary được đưa ra trong bối cảnh cô phải đấu tranh pháp lý với chính các thành viên trong gia đình.

Robert Trump, một người chú khác của Mary, đã kiện để ngăn việc phát hành cuốn sách Too Much and Never Enough của Mary, với lý do rằng cả nhà đã thỏa thuận không xuất bản các câu chuyện về các thành viên chủ chốt của gia đình mà không được họ cho phép. Tuy nhiên, vụ kiện này bị một tòa án bác bỏ.

Hồi tháng 9, Mary đã kiện ông Trump, ông Robert và bà Maryanne Trump Barry - một cựu thẩm phán liên bang đồng thời là chị gái của ông Trump và ông Robert, cáo buộc rằng họ lừa cô hàng triệu đô la Mỹ khi đơn phương "loại" cô ra khỏi công việc kinh doanh của gia đình. Ông Robert qua đời hồi tháng 8 và vụ kiện đang chờ để được xử lý.

Khi cuốn sách viết về gia đình của Mary được xuất bản hồi tháng 7, ông Trump đăng tải trên Twitter rằng, Mary là "một cô cháu gái biết rất ít về tôi, nói những điều không đúng sự thật về bố mẹ tôi - những người không thể chịu đựng nổi Mary, và tôi. Tổng thống Mỹ đương nhiệm nói thêm rằng Mary còn vi phạm một thỏa thuận không được tiết lộ.

Tuyên bố gây sốc của Mary được đưa ra trong bối cảnh ông Trump tiếp tục đơn phương tuyên bố là người thắng cử nhưng do có gian lận phiếu nên bị "lấy" mất chiến thắng.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã dồn toàn lực trong tháng 11 để thách thức kết quả bầu cử, nhưng tới giờ vẫn chưa có chiến thắng nào giúp đảo ngược kết quả bầu cử.

Mary nói rằng ông Trump là người hiếu thắng và được thừa hưởng tính cách đó từ Fred Trump - bố của ông Trump. Mary gọi ông Fred là "một người chỉ thích sỉ nhục người khác".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với ít nhất một cuộc điều tra hình sự đang chờ xử lý, một cuộc điều tra về các giao dịch kinh doanh của ông do các luật sư quận Manhattan thực hiện, đang bị trì hoãn bởi một cuộc chiến pháp lý nhằm truy cập vào các tờ khai thuế của ông Trump.

Lịch sử nước Mỹ chưa từng ghi nhận cựu tổng thống nào bị bắt giữ sau khi rời nhiệm sở, nhưng Mary lập luận rằng việc "che chắn" cho những người quyền lực khỏi sự trừng phạt trong lịch sử đã gây hại cho quốc gia.

"Tôi nghĩ sẽ là một bi kịch nếu ông Trump và những người đã kích động ông ấy không phải chịu trách nhiệm. Điều đó sẽ khiến nước Mỹ không thể hồi phục trong thời gian dài.