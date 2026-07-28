Chạy 10 km, VinFast VF7 đã bán lại với giá ngỡ ngàng

Vì sao nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng bị bắt?
Nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng Tạ Viết Đông bị khởi tố để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo khoản 4 Điều 357 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra vụ việc xảy ra tại khu vực cầu tàu bến thủy nội địa thuộc xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (nay là phường Thủy Nguyên) từ năm 2019, theo đơn kiến nghị của Công ty TNHH Toàn Mỹ.