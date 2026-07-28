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Thứ ba, ngày 28/07/2026 10:42 GMT+7

Chạy 10 km, VinFast VF7 đã bán lại với giá ngỡ ngàng

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Khải Phạm Thứ ba, ngày 28/07/2026 10:42 GMT+7
Dù mới lăn bánh 10 km và không khác gì xe mới, nhưng VinFast VF7 được salon xe cũ chào bán với giá khiến nhiều người phải bất ngờ.
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VinFast VF7 là một trong những chiếc xe bán chạy hàng đầu phân khúc SUV hạng C ở Việt Nam thời gian qua cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5. Lợi thế của mẫu ô tô điện này đến từ việc được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và hãng miễn phí sạc 3 năm.

VinFast VF7 là chiếc xe bán chạy hàng đầu phân khúc.

Sau 6 tháng đầu năm 2026, VinFast VF7 đã đạt doanh số 6.849 xe, chỉ thua đúng Mazda CX-5 với 8.123 xe và vượt nhiều đối thủ sừng sỏ như Ford Territory, Hyundai Tucson, Mitsubishi Destinator, Honda CR-V…Điều này chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của mẫu ô tô hạng C gầm cao đến từ thương hiệu Việt Nam.

Số lượng xe mới bán ra nhiều nên người dùng dễ dàng tìm thấy VinFast VF7 siêu lướt trên thị trường xe cũ.

Mới đây, một salon xe cũ rao bán VinFast VF7 Plus 1 cầu trần thép, xe được sản xuất và đăng ký năm 2026. Đáng nói hơn khi xe mới chỉ lăn bánh 10 km, gần như chỉ đánh ra/vào salon chứ không lăn bánh thực tế và vẫn còn nilon như xe mới.

Khách hàng mua xe VinFast VF7 Plus 1 cầu trần thép sẽ phải bỏ ra 780 triệu đồng. So với xe mới, người dùng sẽ tiết kiệm được khoảng 60 triệu đồng, đây là con số không nhỏ giữa thời điểm kinh tế khó khăn như hiện tại.

VinFast VF7 mới lăn bánh 10km đã rao bán.

Việc chỉ lỗ 60 triệu đồng so với xe mới đang khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ bởi thông thường, những xe xăng siêu lướt trên thị trường đều rẻ hơn xe mới khoảng 90 - 100 triệu đồng. Trong khi đó, VinFast VF7 lại chỉ mất khấu hao 60 triệu đồng, chứng tỏ mức độ giữ giá của chiếc xe điện tốt hơn.

VinFast VF7 là chiếc xe được đánh giá cao nhất của thương hiệu Việt bởi thiết kế trẻ trung, thể thao. Điểm nhấn phần đầu xe vẫn đến từ dải đèn LED ban ngày tạo hình chữ V kích thước lớn. Cụm đèn pha LED projector kích thước lớn đặt thấp, nắp ca-pô là những đường gân dập nổi lớn.

Trong khi đó, phần đuôi của VF7 có các đường gân cơ bắp dập nổi lớn, dải LED tạo hình chữ V lớn, có thể phát sáng vốn là điểm nhận diện thương hiệu tiếp tục xuất hiện tại khu vực này.

Khoang nội thất trên VinFast VF7 tinh giản, đặc trưng của xe điện. Người dùng sẽ sử dụng HUD thay vì màn hình đa thông tin sau vô-lăng, màn hình giải trí của xe có kích thước 12,9 inch.

Về vận hành, VinFast VF7 có 2 tùy chọn động cơ gồm:

Bản tiêu chuẩn VinFast VF7S được trang bị một mô-tơ điện, sinh công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Bộ pin đi kèm dung lượng 59,6 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 375 km/lần sạc đầy, theo công bố của hãng.

Bản VinFast VF7 Plus trang bị hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Công suất của bản này đưa VF7 trở thành mẫu xe mạnh nhất phân khúc. Pin cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện trên bản này có dung lượng 75,3 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 431 km sau mỗi lần sạc đầy (tiêu chuẩn WLTP).

VinFast VF7 sở hữu gói an toàn nâng cao ADAS với loạt tính năng đáng chú ý như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ...

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