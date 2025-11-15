Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, cư dân hoảng hốt tháo chạy





Hiện trường bên dưới vụ cháy chung cư Dream Home Palace, Phường Bình Đông, TP.HCM. Ảnh: CH

Khoảng gần 15h chiều 15/11, nhiều người dân sống tại chung cư Dream Home Palace, phường Bình Đông, TP.HCM, bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12.

Khói bốc mù mịt từ căn hộ tầng 12 chung cư. Clip: CH

Ngay lập tức, cư dân đã hô hoán, đồng thời sử dụng các bình chữa cháy mini sẵn có để cố gắng dập lửa ban đầu và nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Cùng thời điểm, Ban quản lý chung cư đã khẩn trương sử dụng loa phát thanh, thông báo khẩn cấp yêu cầu toàn bộ cư dân di chuyển nhanh chóng xuống phía dưới đất bằng thang bộ để đảm bảo an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã điều động xe chuyên dụng, bao gồm cả xe thang, nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các chiến sĩ PCCC đã triển khai tiếp cận đám cháy từ nhiều phía.

Chỉ sau khoảng 20 phút nỗ lực dập lửa khẩn trương, ngọn lửa đã được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang các căn hộ lân cận.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.