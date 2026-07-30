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Thứ năm, ngày 30/07/2026 11:36 GMT+7

“Chạy đua” sửa kè hơn 20 tỷ đồng ở Gia Lai, dân mong sớm thoát cảnh nơm nớp lo sạt lở

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Quy Nhơn Thứ năm, ngày 30/07/2026 11:36 GMT+7
Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sống ven sông An Lão, đoạn qua xã Vạn Đức (Gia Lai), luôn thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập lụt mỗi khi mùa mưa lũ đến. Trước tình trạng bờ sông tiếp tục bị khoét sâu, địa phương đang khẩn trương thi công dự án sửa chữa tuyến kè chống sạt lở trị giá hơn 20 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trước cao điểm mùa mưa lũ.
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Cứ đến mùa mưa, người dân lại nơm nớp lo sạt lở

Những ngày cuối tháng 7, dọc bờ sông An Lão, máy móc và công nhân tất bật thi công các hạng mục của tuyến kè bảo vệ bờ sông. Không xa công trường, người dân vẫn thấp thỏm dõi theo từng mét kè được hoàn thiện, bởi với họ, đó không chỉ là một công trình xây dựng mà còn là "lá chắn" bảo vệ nhà cửa và cuộc sống.

Thôn Vĩnh Đức và thôn Năng An là hai khu vực trũng thấp nhất xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai. Mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập sâu, trong khi dòng sông liên tục đổi hướng, xói lở mạnh vào bờ, đe dọa khu dân cư và đất sản xuất.

Một đoạn bờ sông An Lão qua xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quy Nhơn.

Đứng trước phần đất có nguy cơ bị dòng sông cuốn trôi, bà Lê Thị Huỳnh (47 tuổi, đội 5, thôn Vĩnh Đức) không giấu được sự lo lắng.

Theo bà Huỳnh, trước đây mép sông còn cách nhà khoảng 30-40m. Qua nhiều năm, dòng chảy thay đổi khiến bờ sông bị xói lở ngày càng nghiêm trọng. Có đoạn, hà bá đã "nuốt" sát vào tuyến đường giao thông của thôn.

"Nhìn dòng sông mỗi năm lấn thêm một chút, ai cũng thấp thỏm. Chỉ cần một trận lũ lớn là không biết chuyện gì sẽ xảy ra", bà Huỳnh chia sẻ.

Nhà nằm sát mép sông, vợ chồng anh Dương Minh Định (37 tuổi) và chị Phạm Thị Bông (33 tuổi) vẫn chưa quên những trận lũ lớn xảy ra vào các năm 2016, 2017 và đợt mưa lũ cuối năm 2025.

Chị Bông kể có năm nước lũ dâng ngập gần nửa căn nhà, nhiều tài sản không kịp di dời bị hư hỏng, gia cầm và vật nuôi bị nước cuốn trôi.

"Từ khi địa phương triển khai xây dựng bờ kè, người dân phần nào yên tâm hơn. Chúng tôi chỉ mong công trình sớm hoàn thành trước mùa mưa để không còn phải thức trắng đêm canh nước, lo nhà cửa bị sạt lở", chị Bông nói.

Máy móc được huy động để thi công sửa chữa tuyến kè sông An Lão, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quy Nhơn.

“Chạy đua” sửa chữa tuyến kè hơn 20 tỷ đồng trước mùa mưa lũ

Theo UBND xã Vạn Đức, công trình sửa chữa, khắc phục tuyến kè sông An Lão, đoạn từ cầu Mỹ Thành đến thôn Năng An được triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai do bão Kalmaegi (bão số 13) và đợt mưa lũ cuối năm 2025.

Nhiều đoạn bờ sông An Lão qua xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai bị sạt lở, khoét sâu. Ảnh: Quy Nhơn.

Dự án có chiều dài hơn 700m, gồm hai đoạn từ khu vực trạm bơm đội 5, thôn Vĩnh Đức đến gần ngã ba Thanh Lương và đoạn từ cầu Mỹ Thành cũ nối với mái kè cầu Mỹ Thành mới, với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng.

Ngoài hệ thống kè bảo vệ bờ sông, dự án còn cải tạo nhà trạm bơm, xây dựng cống thoát nước, bậc lên xuống cùng nhiều hạng mục phụ trợ nhằm bảo đảm tiêu thoát nước và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Bí thư Đảng ủy xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai cho biết, công trình được khởi công từ đầu tháng 5 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10 năm nay. Đến nay, khối lượng xây lắp đạt gần 40%.

Đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện phần chân kè, mái kè và các hạng mục bảo vệ bờ sông để bảo đảm tiến độ trước mùa mưa.

"Khi hoàn thành, tuyến kè sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng sạt lở, bảo vệ hàng chục hộ dân, đất sản xuất, hệ thống giao thông và công trình thủy lợi trong khu vực. Quan trọng hơn, hơn 1.000 hộ dân ven sông An Lão sẽ yên tâm ổn định cuộc sống, không còn nơm nớp lo âu mỗi khi mùa mưa lũ đến", ông Phong cho biết.

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