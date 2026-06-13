"Chạy đua" thi công trường nội trú liên cấp ở xã biên giới của TP.Đà Nẵng

Hiện trạng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Đắc Pring

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đắc Pring (xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng) được khởi công vào ngày 16/11/2025. Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp III, có tổng mức đầu tư 289 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2026.

Công trình được đầu tư xây dựng đồng bộ với các khối lớp học, phòng học bộ môn, khu hiệu bộ, khu nội trú học sinh, nhà ở giáo viên, nhà ăn, nhà đa năng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thiết bị phục vụ dạy và học.

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dự án được triển khai qua nhiều gói thầu; trong đó, gói thầu khu số 1 hoàn thành san nền, đang bạt mái taluy, tiến độ cơ bản bảo đảm theo hợp đồng.

Theo ghi nhận của PV, số lượng lao động được huy động bình quân khoảng 300 người mỗi ngày để triển khai đồng loạt các hạng mục.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, các khối nhà cơ bản đã hoàn thành phần thô và đang chuẩn bị triển khai công tác đổ bê tông sàn tầng tiếp theo. Dự án gồm 6 khối nhà, trong đó có các khối nhà cao 3 tầng.

Hiện các đơn vị đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện phần kết cấu và triển khai các hạng mục bên trong công trình.

"Bên cạnh các khối nhà chính, nhiều hạng mục phụ trợ khác cũng đã được triển khai đồng bộ. Công tác quản lý, giám sát chất lượng thi công được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm vừa đáp ứng tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng công trình khi đưa vào sử dụng", đại diện đơn vị thi công chia sẻ.

Dù điều kiện thời tiết nắng nóng, lực lượng lao động vẫn duy trì hoạt động liên tục, đặc biệt vào ban đêm khi tiến hành các công đoạn đổ bê tông.

Chiến sĩ Nguyễn Nhật Minh (Sư đoàn 315) chia sẻ: "Dù có những khó khăn nhất định nhưng anh em luôn động viên nhau cố gắng. Nhờ tinh thần đoàn kết giữa quân và dân nên mọi người đều quyết tâm hoàn thành công việc, đẩy nhanh tiến độ để sớm mang đến ngôi trường mới cho các em học sinh vùng biên giới"

Được biết, gói thầu khu số 2 đạt khoảng 96% khối lượng san nền, các hạng mục như nhà đa năng, khối lớp học, khu hành chính thư viện đang thi công phần móng và kết cấu.

Còn gói thầu khu số 3 đạt khoảng 97% san nền, các khối nội trú, nhà bộ môn, nhà ở giáo viên, nhà ăn đang triển khai thi công phần móng và kết cấu ban đầu.

Gói thầu hạ tầng kỹ thuật đang chờ hoàn thiện phần móng các khối nhà để triển khai đồng bộ.

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị nhân sự cho trường học mới cũng đang được địa phương triển khai đồng bộ. Theo lãnh đạo UBND xã Đắc Pring, Ban Thường vụ đã họp, thống nhất phương án bố trí cán bộ quản lý nhà trường trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý.

Sáng 10/6, UBND xã Đắc Pring đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring, đồng thời công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý. Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đắc Pring và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắc Pring.

Theo kế hoạch, năm học 2026 - 2027, nhà trường tổ chức 21 lớp với khoảng 574 học sinh. Trong đó, khối THCS dự kiến có 224 học sinh sau khi thực hiện công tác phân luồng; khối tiểu học khoảng 350 học sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh cơ bản hoàn thành.

UBND xã Đắc Pring thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh, chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về đối tượng tuyển sinh, chế độ chính sách, điều kiện học tập, sinh hoạt và quyền lợi của học sinh nội trú. Qua công tác tuyên truyền, đa số phụ huynh đồng thuận đưa con em vào học tập, sinh hoạt tại trường, kể cả học sinh lớp 1 và lớp 2.

Việc thành lập Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring là bước cụ thể hóa chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo điều kiện để học sinh được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt hơn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Tại buổi lễ ngày 10/6, UBND xã Đắc Pring công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, thầy giáo Bh Nướch Nhưng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đắc Pring được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring.