"Chạy đua" thi công trường nội trú liên cấp ở xã biên giới của TP.Đà Nẵng

Bỉ vs Ai Cập (2h00 ngày 16/6, bảng G World Cup 2026): Đội nào áp đảo về phạt góc?
Bỉ vs Ai Cập là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng G World Cup 2026 và “Quỷ đỏ” có thể vượt trội về số quả đá phạt góc.
Theo kế hoạch, năm học 2026 - 2027, nhà trường tổ chức 21 lớp với khoảng 574 học sinh. Trong đó, khối THCS dự kiến có 224 học sinh sau khi thực hiện công tác phân luồng; khối tiểu học khoảng 350 học sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh cơ bản hoàn thành.
UBND xã Đắc Pring thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh, chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về đối tượng tuyển sinh, chế độ chính sách, điều kiện học tập, sinh hoạt và quyền lợi của học sinh nội trú. Qua công tác tuyên truyền, đa số phụ huynh đồng thuận đưa con em vào học tập, sinh hoạt tại trường, kể cả học sinh lớp 1 và lớp 2.
Việc thành lập Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring là bước cụ thể hóa chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo điều kiện để học sinh được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt hơn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
Tại buổi lễ ngày 10/6, UBND xã Đắc Pring công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, thầy giáo Bh Nướch Nhưng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đắc Pring được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring.
Ngày 14/6, một vụ va chạm giao thông đường thủy đã xảy ra tại khu vực cửa Vạn Bội, vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) khiến một tàu chở khách bị chìm và một người thiệt mạng.