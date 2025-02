Cháy lớn căn nhà 3 tầng trong đêm, công an giải cứu thành công 4 người bị mắc kẹt

Vào hồi 2h06 ngày 17/2, tại số nhà 10/4/50 Lê Thánh Tông (phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) xảy ra vụ cháy lớn, trong nhà có 4 người bị mắc kẹt.

Lực lượng Công an quận Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) giải cứu 4 người bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà trên đường Lê Thánh Tông. Ảnh: AN.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận quận Ngô Quyền đã điều động 2 xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ công an đến hiện trường để triển khai các biện pháp chữa cháy.

Tại hiền trường, lực lượng chữa cháy phát hiện có 4 người bị mắc kẹt tại tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng có diện tích khoảng 60m2.

Lực lượng Công an quận Ngô Quyền đã khẩn trương triển khai phá cửa để giải cứu những người bị mắc kẹt. Rất may, lực lượng công an đã giải cứu thành công 4 người bị mắc kẹt trong đám cháy, trong đó có cụ già 94 tuổi.

Đến 3h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.