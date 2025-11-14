Cháy trường mầm non ở Lào Cai, nghi có nạn nhân tử vong trong phòng làm việc

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp cận hiện trường, khống chế ngọn lửa.

Cháy Trường Mầm non Bạch Hà, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, nghi có nạn nhân tử vong trong phòng.

Theo ông Quỳnh, sau khoảng 30 phút đám cháy được khống chế. Công an đang phong tỏa hiện trường để làm rõ sự việc.

Về thông tin cho rằng có một phụ nữ đã tử vong trong vụ cháy, ông Quỳnh cho hay cơ quan chức năng đang làm rõ, chưa thể thông tin thêm.

Đến 23 giờ đêm ngày 13/11, rất nhiều người dân vẫn có mặt tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hoàng Hữu.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại hiện trường, khoảng 23h cùng ngày, cơ quan công an vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường bên trong vụ cháy.

Người dân sống gần khu vực nhà trường cho biết, khoảng thời gian từ 19 giờ đến 20 giờ phát hiện mùi khét từ hướng khu vực trường mầm non.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy Trường Mầm non Bạch Hà, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Người dân quanh vùng chạy ra kiểm tra thì phát hiện vụ cháy xảy ra tại tầng 2 của Trường Mầm non Bạch Hà.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục làm rõ.