

Theo thông tin từ ban tổ chức giải "Chạy vì trái tim", sự kiện sáng nay quyên góp được hơn 7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ từ thiện này, nhiều em nhỏ trên khắp cả nước sẽ tiếp tục nhận được cơ hội hồi sinh nhịp tim khỏe mạnh.

Trước đó, chương trình đã quyên góp 46 tỷ đồng, giúp 1.716 bệnh nhi mắc bệnh tim được phẫu thuật.

Khởi động từ năm 2013, "Chạy vì trái tim" là giải chạy từ thiện tiên phong tại Việt Nam với mục tiêu gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

Đông đảo giới trẻ hào hứng tham gia "Chạy vì trái tim 2025”. Ảnh: BTC

Chủ đề năm nay: “Cùng em trọn nhịp yêu thương” nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và sẻ chia. Bên cạnh các cự ly truyền thống 3km và 5km, ban tổ chức lần đầu bổ sung đường chạy Fun Run 1km dành cho cả người chạy và thú cưng, tạo nên không khí sôi động, thu hút đông đảo gia đình và giới trẻ. Nhiều em nhỏ đã hoàn thành quãng đường 3-5km, thể hiện tinh thần bền bỉ và khát khao vượt qua giới hạn bản thân.

Nhiều em nhỏ hoàn thành quãng đường 3-5km. Ảnh: BTC

Ông Angus Liew, Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam, chia sẻ: “Chạy vì trái tim đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung. Sự kiện không chỉ gây quỹ phẫu thuật tim, mà còn lan tỏa các giá trị về cảm thông, tình nguyện và lối sống lành mạnh. Chủ đề năm nay thể hiện cam kết lâu dài của Gamuda Land trong việc kiến tạo một cộng đồng gắn kết và đầy yêu thương”.

Gamuda Land Việt Nam - thành viên của tập đoàn Gamuda Land (Malaysia) - gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007, gắn liền hoạt động phát triển với trách nhiệm xã hội.

Giải chạy “Chạy vì trái tim” được xem là minh chứng tiêu biểu cho hành trình thực hiện trách nhiệm xã hội bền bỉ, không chỉ giúp hàng ngàn trẻ em hồi sinh nhịp tim mà còn khơi dậy tinh thần sẻ chia và lối sống khỏe mạnh trong cộng đồng.