Cháy xưởng gỗ ở Thạch Thất, Hà Nội ảnh hưởng đến 10 hộ dân

Liên quan vụ cháy xưởng gỗ ở Thạch Thất, Công an TP.Hà Nội cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Về diễn biến vụ việc, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 12/12, xảy ra cháy tại khu xưởng sản xuất, kinh doanh đồ gỗ, nội thất tại thôn Bàn Giữa, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất.

Vụ cháy xưởng gỗ ở Thạch Thất đã lan sang nhiều nhà bên cạnh, xảy ra vào tối 12/12. Ảnh: Dat Thao

Ngay khi tiếp nhận được thông tin ban đầu, nhận định đám cháy có khả năng cháy lan sang khu vực các xưởng lân cận, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã khẩn trương điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy và 10 xe chữa cháy cùng gần 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Thạch Thất, Công an huyện Quốc Oai, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2, khu vực số 6 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuống hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng quần chúng nhân dân để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường dập lửa, cứu hộ. Ảnh: CAHN

Đồng thời, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 2 xe chỉ huy, xe tải chở phương tiện và cán bộ, chiến sĩ tổ công tác đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Lực lượng cứu hoả đã cứu được hàng trăm mét khối đồ gỗ nội thất, gỗ ván công nghiệp, ngăn chặn không để đám cháy cháy lan sang 22 hộ gia đình sản xuất kinh doanh lân cận. Ảnh: CAHN

Khu vực xảy ra cháy là các nhà xưởng, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh đồ gỗ nội thất có diện tích khoảng 80m2 đến 120m2, với các chất cháy chủ yếu là gỗ, dung môi, các nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh và đang cháy lan sang các khu vực xưởng lân cận.

Nhận định tình hình đám cháy phát triển nhanh, cháy lan sang nhiều hộ lân cận, Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai các mũi tấn công khoanh vùng, khống chế đám cháy phát triển ra các khu vực xung quanh, chỉ đạo các mũi khai thác nguồn nước xung quanh cơ sở, huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng PCCC tiếp cận vào bên trong để tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Sau một thời gian nỗ lực triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời hướng dẫn người dân các tại các hộ sản xuất di chuyển thoát nạn ra ngoài an toàn, cứu được hàng trăm mét khối đồ gỗ nội thất, gỗ ván công nghiệp, đồng thời ngăn chặn không để đám cháy cháy lan sang 22 hộ gia đình sản xuất kinh doanh lân cận.

Theo thống kê ban đầu, đám cháy ảnh hưởng đến 10 hộ dân, tổng diện tích cháy khoảng 480m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.