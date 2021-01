Chém bạn nhậu trọng thương, nam thanh niên cầm kéo đâm luôn cả cảnh sát

Lê Văn Đức tại trụ sở công an.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Đức (SN 1999, trú xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 12h ngày 2/1, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, đối tượng Lê Văn Đức đã dùng dao chém anh Bùi Ngọc Thắng (SN 1982, ở cùng xã) bị trọng thương.

Nhận tin báo, Công an huyện Quảng Xương đã chỉ đạo Công an xã Quảng Yên xuống hiện trường để điều tra, giải quyết vụ việc.

Đại tá Khương Duy Oanh (ngoài cùng bên trái) đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Thiếu úy Hưng.

Tại đây, Thiếu úy Vũ Tiến Hưng – cán bộ Công an xã Quảng Yên đã yêu cầu Lê Văn Đức lên trụ sở công an xã để làm việc. Đức không những không chấp hành mà còn dùng kéo chống trả quyết liệt và đâm vào bụng khiến Thiếu úy Hưng bị thương.

Ngay lúc này, Thiếu úy Hưng cùng tổ công tác Công an xã Quảng Yên đã khống chế Đức, thu hồi toàn bộ tang vật có liên quan đến vụ việc. Sau khi bắt giữ Đức, Thiếu úy Hưng đã được các đồng đội đưa đến bệnh viện điều trị vết thương do bị đâm.

Chiều 5/1, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các cơ quan chức năng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm của Thiếu úy Vũ Tiến Hưng.